ETV Bharat / state

একেটা জীৱনত দুবাৰকৈ বলিয়া বানৰ সন্মুখীন, কোনোমতে প্ৰাণৰক্ষা ৮৪ বছৰীয়া বৃদ্ধৰ

জীৱনত দুবাৰকৈ বানৰ তাণ্ডৱ দেখিলে ৮৪ বছৰীয়া বৃদ্ধই । যেনেতেনেহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল বিহুবৰ মাজগাঁৱৰ গোবিন্দ কোঁৱৰৰ ।

Experience of an 84-year-old man who faced devastating floods twice in his life at Nazira
জীৱনত দুবাৰকৈ বানৰ তাণ্ডৱ দেখিলে ৮৪ বছৰীয়া বৃদ্ধই (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 30, 2026 at 10:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নাজিৰা: ১৯ জুলাই, দিনৰ প্ৰায় ১০ বজাৰ পৰা পানী বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । একাঁঠু, একঁকালৰ পৰা পুৱতি নিশালৈ ঘৰৰ মুধচৰে পানী বাগৰিছিল । অকলশৰে জীৱন কটোৱা বিহুবৰ মাজগাঁৱৰ ৮৪ বছৰীয়া বৃদ্ধ গোবিন্দ কোঁৱৰে মাথো ক্ষণ গণিছিল । নিশা ১ বজালৈকে এবুকু পানীৰ মাজত মাত্ৰ এটা ড্ৰামৰ ওপৰত ভৰি দি এডাল বাঁহত দুই হাতেৰ ধৰি কোনোবাই উদ্ধাৰ কৰালৈ গোবিন্দ কোঁৱৰে অপেক্ষা কৰিছিল ।

একেটা জীৱনতে দুটাকৈ বলিয়া বানৰ সন্মুখীন হ'ল গোবিন্দ কোঁৱৰ । প্ৰায় ৮ বছৰ মান বয়সতে তেওঁ এনে এক বলিয়া বানৰ সন্মুখীন হৈছিল । পুনৰ এইবাৰৰ ভয়াৱহ বানত ককবকাই থাকি যেনেতেনে নিজৰ জীৱন বচাবলৈ সক্ষম হোৱা ৮৪ বছৰীয়া বৃদ্ধ গোবিন্দ কোঁৱৰৰ জীৱন মৰণৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী এতিয়া সকলোফালে চৰ্চিত হৈ পৰিছে ।

জীৱনত দুবাৰকৈ বানৰ তাণ্ডৱ দেখিলে ৮৪ বছৰীয়া বৃদ্ধই (ETV Bharat Assam)

আচলতে বানত বিধ্বস্ত হোৱা প্ৰতিটো পৰিয়ালৰে বুকুত লিপিবদ্ধ হৈ পৰিল এই ভয়াবহ দিনকেইটাৰ একো একোটা কাহিনী । নাজিৰা সমজিলাৰ অন্তৰ্গত বিহুবৰ মাজগাঁও অঞ্চলৰ ৮৪ বছৰীয়া বৃদ্ধ গোবিন্দ কোঁৱৰৰ সেই দিনটোৰ অভিজ্ঞতা বিশেষ চৰ্চিত হৈ পৰিছে । সেইদিনা বৃদ্ধ গোবিন্দ কোঁৱৰে এটা ড্ৰামৰ ওপৰত ভৰি দি এডাল বাঁহত দুই হাতেৰে ধৰি নিশা ১ বজালৈকে এবুকু পানীৰ মাজত নিজকে বচাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ।

ইয়াৰ পাছতে গাঁওখনৰ দুই যুৱকে আহি ঘৰৰ ভেণ্টিলেটৰ ভাঙি দেৱালৰ মাজেৰে নাৱত উদ্ধাৰ কৰে বৃদ্ধগৰাকীক । প্ৰায় ৮ বছৰ বয়সতে বলিয়া বানৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা গোবিন্দ কোঁৱৰে এইবাৰ ৮৪ বছৰ বয়সত পুনৰ ভয়াৱহ বানৰ সন্মুখীন হৈ অশেষ চেষ্টা কৰি নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

সেই বিশেষ দিনটোৰ কথা স্মৰণ কৰি গোবিন্দ কোঁৱৰে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়,"মই নিজকে বচাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে এঘোটা গেলা পানীও খালোঁ, গাঁৱৰ মানুহে বানত মোৰ মৃত্যু হ'ল বুলিয়ে ভাবিছিল । কিন্তু পাছত জীৱিত অৱস্থাত দেখিহে সকলোৱে বিশ্বাস কৰিছে । জীৱনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই বলিয়া বান দেখিলোঁ ।"

১৯ জুলাইৰ বানত বিধ্বস্ত হোৱা প্ৰতিটো পৰিয়ালৰে একো একোটা কাহিনী আছে । যি কাহিনীত দুখ, বেদনা, তিক্ততা, ত্যাগ সকলো লুকাই আছে । জীয়াই থকাৰ হেঁপাহত প্ৰতিটো পৰিয়ালে ভয়াবহতাৰ সন্মুখীন হৈও পিছপৰি নৰ'ল, ইয়াৰ মাজতে ৮৪ বছৰীয়া বৃদ্ধ গোবিন্দ কোঁৱৰেও জীয়াই থকাৰ হেঁপাহত অতি সাহসীকতাৰে নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, অৱশেষত গাঁৱৰ যুৱকৰ সহায়ত তেওঁৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল ।

লগতে পঢ়ক: দেওবাৰে স্ব-গৃহ পাবহি নেপালত আবদ্ধ ৮ অসমীয়া !

নেপালত নিৰুদ্দেশ হোৱা নলবাৰীৰ অৰুণ মহন্তৰ পৰিয়ালৰে বাৰ্তালাপ জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
প্ৰলয়ংকাৰী বান
নাজিৰা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.