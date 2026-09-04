Exclusive Report: বিজেপি দলত কেতিয়া যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই?

Exclusive Report: বিজেপি দলত কেতিয়া যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই?
নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি দেৱাশীষ শৰ্মা ? বিজেপি দলত কেতিয়া কৰিব যোগদান ? সকলো সামৰি ইটিভি ভাৰতৰ ৰকিবুল ৱাহিদৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ।
Published : September 4, 2026 at 6:09 PM IST
নগাঁও: পূৰ্বে মৰিগাঁও জিলা আৰু শেহতীয়াকৈ নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত হৈ থকা ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ (আইএএছ) বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাই স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে।
৩৪ বছৰীয়া চাকৰি জীৱনৰ অন্ত পেলাই স্বেচ্ছামূলকভাৱেই নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । প্ৰায় এমাহ পূৰ্বেই নগাঁৱৰ সদ্য অৱসৰপ্ৰাপ্ত জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ বিচাৰি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন জনাইছিল।
মুম্বাই অসম ভৱনৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ লগতে নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ বিচাৰি অসম চৰকাৰক জনোৱা আবেদনৰ ভিত্তিত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া অসম চৰকাৰে দেৱাশীষ শৰ্মাৰ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। অৱসৰ গ্ৰহণৰ পাছতে ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত জিলা আয়ুক্ত হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ সম্পৰ্কত দেৱাশীষ শৰ্মাই বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে।
অৱসৰৰ পাছত ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰা, শেহতীয়াকৈ বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰকিবুল হুছেইন, গৌৰৱ গগৈয়ে কৰা সমালোচনা আৰু চৰ্চা চলি থকা মতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত তেওঁ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
উক্ত বিষয়বোৰৰ সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতক কয়, "বিগত সময়ত মই চৰকাৰী চাকৰিত থাকি ৰাইজক সেৱা কৰি আহিছোঁ । যিমান পাৰোঁ ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । বিভিন্নজনৰ পৰামৰ্শ আৰু বহুতে মোক কোৱাত, মই কেৱল ৰাইজক সেৱা কৰাৰ উদ্দেশ্যেই ৰাজনীতিত যোগদান কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ । মই বিজেপি দলতে যোগদান কৰিম যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে সিদ্ধান্ত হোৱা নাই যে কেতিয়া যোগদান কৰিম ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "মই জিলা আয়ুক্ত হিচাপে থকা সময়ছোৱাত মই কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ সৈতে যোগদানৰ বিষয়ে কোনো আলোচনা কৰা নাই । বৃহস্পতিবাৰে মই স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত এতিয়া বিজেপি দলৰ নেতৃত্বৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰি আছোঁ । বিজেপি দলে যদি মোক নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে তেনেহ'লে মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু আছোঁ ।"
ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ সৈতে নগৰ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে দেৱাশীষ শৰ্মা উপস্থিত থকাক লৈ বিৰোধী কংগ্ৰেছ দলৰ ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ পত্ৰ লেখা তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কৰা সমালোচনাৰো দেৱাশীষ শৰ্মাই প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ।
শৰ্মাই কয়, "মই আজিৰ পৰা প্ৰায় এমাহ পূৰ্বেই স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ বিচাৰি অসম চৰকাৰক আবেদন জনাইছিলোঁ । কিন্তু মই নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে থকা দায়িত্ব পালন কৰিহে মই নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ সৈতে হোৱা জিলা প্ৰশাসনৰ আলোচনাত উপস্থিত আছিলোঁ । সেয়া মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য । য'ত কোনো গোপনীয়তা নাছিলে । জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰাই প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে, আলোচনাৰ ফটো আৰু সমগ্ৰ আলোচনাৰ তথ্য ।"
এই সন্দৰ্ভতে তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু মই বিগত দিনত নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত হৈ থকা সময়ত কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাছিলোঁ। আনকি প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি কোনো আবেদন কৰাও নাছিলোঁ । কেৱল অৱসৰ গ্ৰহণৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ । এতিয়া মোৰ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্বৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ । এই সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনে কৰা অভিযোগ সম্পূৰ্ণ মিছা।"
জিলা আয়ুক্ত হিচাপে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা দেৱাশীষ শৰ্মা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হয় নে নহয় সেয়া এই পৰ্যন্ত নিশ্চিত হোৱা নাই যদিও দেৱাশীষ শৰ্মা বিজেপিত যোগদান কৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে! অনুমান কৰা হৈছে যে তেওঁ দুই এদিনৰ ভিতৰতে বিজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিব।
উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উজনিৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকাৰ সময়ত জিলা আয়ুক্ত হিচাপে অন্তিমটো প্ৰ'ট'কল ডিউটিত থকা দেৱাশীষ শৰ্মাৰ ভিডিঅ'ক লৈও সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক নগাঁৱত দেৱাশীষ শৰ্মাই সাক্ষাৎ পাইছিল । ইয়াক লৈ বিভিন্ন মাধ্য়মত ব্যাপক চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।