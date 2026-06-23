সনাতনৰ সংকট আহিলে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিব নাগা বাবাই, ক’কৰোছ জনতা পাৰ্টীক সমৰ্থন নকৰে নাগা বাবাই
অম্বুবাচীলৈ আগমন ঘটিছে প্ৰসিদ্ধ নাগা সাধুৰ । অম্বুবাচী মহাযোগৰ সময়ত বিশেষ আকৰ্ষণ থাকে নাগা বাবাৰ । ইতিমধ্যে নিজৰ আখাৰাত আহি অৱস্থান কৰিছে নাগা সাধুসকলে ।
Published : June 23, 2026 at 3:58 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰত এতিয়া উখল-মাখল পৰিৱেশ । বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ অম্বুবাচী মহাযোগৰ বাবে মা কামাখ্যাৰ পবিত্ৰস্থল নীলাচল পাহাৰলৈ আগমন ঘটিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু-সন্নাসী আৰু ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থীৰ । মুখৰিত হৈ পৰিছে নীলাচল পাহাৰ ।
ইতিমধ্যে ২২ জুনৰ নিশা ৯ বাজি ৮ মিনিট ৪২ ছেকেণ্ডত অম্বুবাচী মহাযোগৰ প্ৰবৃত্তি হৈছে । পৰম্পৰা অনুসৰি তিনিদিনৰ বাবে মন্দিৰ বন্ধ আছে । তিনিদিন পাছত ২৬ জুনৰ পুৱা পৰম্পৰা অনুসৰি নিত্যপৰ্ব দেৱীস্নান আদি কৰাৰ পিছত মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলা হ'ব । তাৰ পিছত ভক্তই মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব ।
অম্বুবাচীলৈ আগমন ঘটিছে প্ৰসিদ্ধ নাগা সাধুৰ । অম্বুবাচী মহাযোগৰ সময়ত বিশেষ আকৰ্ষণ থাকে নাগা বাবাৰ । ইতিমধ্যে নিজৰ আখাৰাত আহি অৱস্থান কৰিছে নাগা সাধুসকলে । ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত এগৰাকী নাগা বাবাই ব্যক্ত কৰে মনৰ ভাৱ ।
তেওঁ হৈছে প্ৰয়াগৰাজ জুনা আখাৰৰ নাগা বাবা ধনপতি মহন্ত নিতানন্দ গিৰি মহাৰাজ । সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, "অম্বুবাচীত আমি প্ৰত্যেক বছৰে মা কামাখ্যাৰ ওচৰলৈ আহোঁ । আমি সনাতন ধৰ্মৰ ৰক্ষাৰ বাবে আহো মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ ।"
ক'কৰোছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘এই ক'কৰোছ পাৰ্টীক আমি নাগা বাবাই কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ । এইটো সমাজৰ বাবে হানিকাৰক । ইয়াৰ বিৰোধ কৰিব লাগে । আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰোঁ । আমাৰ শুভকামনা আছে যদিও এনেদৰে ক'কৰোছৰ নাম ল'লে আমি কেতিয়াও মান্যতা নিদিওঁ । যাৰ বাবে আমি শীঘ্ৰে এইবোৰ বন্ধ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ ।"
কামাখ্যা ক'ৰিডৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "কামাখ্যা ক'ৰিডৰ হ'ব লাগে । হ'লেও বাহিৰৰ অংশত হ'ব লাগে । মা কামাখ্যাৰ আবেষ্টনীত একো হ'ব নালাগে । মূল ভেটিৰ ওপৰত একো হ'ব নালাগে ।" ইফালে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি তেওঁ কয়, "আৰু আগুৱাই যাওক তাৰ বাবে আমাৰ শুভকামনা আছে । নাগা বাবাৰ আশীৰ্বাদ তেওঁৰ ওপৰত আছে । ভাল কাম কৰক তাৰ কামনা কৰিছোঁ ।"
বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "বাংলাদেশ, পাকিস্তানৰ পৰা অহা অনুপ্ৰৱেশকাৰীক খেদি পঠাব লাগে । তেওঁলোকে আমাৰ দেশৰ মুদ্ৰা শেষ কৰি আছে । ভাৰতত অবৈধ সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ কৰি আহিছে । যাৰ বাবে আমাৰ সীমান্ত সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব । পশ্চিমবংগ, অসম, ত্ৰিপুৰাৰ সীমান্তৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰী ভাৰতলৈ আহে । এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'ব লাগে । সনাতন বহুত সংকটত আছিল আৰু বৰ্তমানো সংকটত আছে । এটা কথা ঠিক যে যেতিয়াই সংকট আহিব তেতিয়াই নাগা সন্ন্যাসী ৰাস্তালৈ আহিব । ৰাস্তালৈ অহাৰ সময় আহি পৰিছে আৰু আমি সাজু হৈ আছো ।"
অম্বুবাচী মহাযোগৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থাপনা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এতিয়ালৈকে সকলো ঠিকে আছে । পানীৰ সমস্যা আছে । এই সন্দৰ্ভত বিধায়কৰ লগত কথা হৈছে আৰু তেওঁ আমাক আশ্বাস দিছে ।" লগতে যোগ সাধনাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "শৰীৰৰ শান্তিৰ বাবে যোগ কৰিব লাগে । মাৰ ওচৰত আহিছোঁ শক্তিৰ আৰাধনা কৰিবলৈ, সনাতনীৰ ৰক্ষাৰ বাবে শক্তি ল'বলৈ । নিষ্ঠাৰে আমি মাৰ চৰণত তপ-জপ কৰিম । আমি নাগা বাবাই সাত্বিক পূজা কৰোঁ ।"
লগতে পঢ়ক: কামাখ্যা ধামত অম্বুবাচী মেলা, সাধু-সন্যাসী তথা সাধাৰণ ভক্তৰে ভৰিছে নীলাচলৰ বুকু