ETV Bharat / state

সনাতনৰ সংকট আহিলে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিব নাগা বাবাই, ক’কৰোছ জনতা পাৰ্টীক সমৰ্থন নকৰে নাগা বাবাই

অম্বুবাচীলৈ আগমন ঘটিছে প্ৰসিদ্ধ নাগা সাধুৰ । অম্বুবাচী মহাযোগৰ সময়ত বিশেষ আকৰ্ষণ থাকে নাগা বাবাৰ । ইতিমধ্যে নিজৰ আখাৰাত আহি অৱস্থান কৰিছে নাগা সাধুসকলে ।

NAGA BABA IN KAMAKHYA
কামাখ্যাত নাগা সাধু (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 3:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰত এতিয়া উখল-মাখল পৰিৱেশ । বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ অম্বুবাচী মহাযোগৰ বাবে মা কামাখ্যাৰ পবিত্ৰস্থল নীলাচল পাহাৰলৈ আগমন ঘটিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু-সন্নাসী আৰু ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থীৰ । মুখৰিত হৈ পৰিছে নীলাচল পাহাৰ ।

ইতিমধ্যে ২২ জুনৰ নিশা ৯ বাজি ৮ মিনিট ৪২ ছেকেণ্ডত অম্বুবাচী মহাযোগৰ প্ৰবৃত্তি হৈছে । পৰম্পৰা অনুসৰি তিনিদিনৰ বাবে মন্দিৰ বন্ধ আছে । তিনিদিন পাছত ২৬ জুনৰ পুৱা পৰম্পৰা অনুসৰি নিত্যপৰ্ব দেৱীস্নান আদি কৰাৰ পিছত মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলা হ'ব । তাৰ পিছত ভক্তই মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব ।

নাগা বাবা ধনপতি মহন্ত নিতানন্দ গিৰি মহাৰাজ (ETV Bharat)

অম্বুবাচীলৈ আগমন ঘটিছে প্ৰসিদ্ধ নাগা সাধুৰ । অম্বুবাচী মহাযোগৰ সময়ত বিশেষ আকৰ্ষণ থাকে নাগা বাবাৰ । ইতিমধ্যে নিজৰ আখাৰাত আহি অৱস্থান কৰিছে নাগা সাধুসকলে । ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত এগৰাকী নাগা বাবাই ব্যক্ত কৰে মনৰ ভাৱ ।

তেওঁ হৈছে প্ৰয়াগৰাজ জুনা আখাৰৰ নাগা বাবা ধনপতি মহন্ত নিতানন্দ গিৰি মহাৰাজ । সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, "অম্বুবাচীত আমি প্ৰত্যেক বছৰে মা কামাখ্যাৰ ওচৰলৈ আহোঁ । আমি সনাতন ধৰ্মৰ ৰক্ষাৰ বাবে আহো মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ ।"

NAGA BABA
অম্বুবাচীত প্ৰসিদ্ধ নাগা সাধু (ETV Bharat)

ক'কৰোছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘এই ক'কৰোছ পাৰ্টীক আমি নাগা বাবাই কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ । এইটো সমাজৰ বাবে হানিকাৰক । ইয়াৰ বিৰোধ কৰিব লাগে । আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰোঁ । আমাৰ শুভকামনা আছে যদিও এনেদৰে ক'কৰোছৰ নাম ল'লে আমি কেতিয়াও মান্যতা নিদিওঁ । যাৰ বাবে আমি শীঘ্ৰে এইবোৰ বন্ধ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ ।"

NAGA BABA IN KAMAKHYA
নাগা সাধু (ETV Bharat)

কামাখ্যা ক'ৰিডৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "কামাখ্যা ক'ৰিডৰ হ'ব লাগে । হ'লেও বাহিৰৰ অংশত হ'ব লাগে । মা কামাখ্যাৰ আবেষ্টনীত একো হ'ব নালাগে । মূল ভেটিৰ ওপৰত একো হ'ব নালাগে ।" ইফালে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি তেওঁ কয়, "আৰু আগুৱাই যাওক তাৰ বাবে আমাৰ শুভকামনা আছে । নাগা বাবাৰ আশীৰ্বাদ তেওঁৰ ওপৰত আছে । ভাল কাম কৰক তাৰ কামনা কৰিছোঁ ।"

Ambubachi
নীলাচল পাহাৰত উখল-মাখল পৰিৱেশ (ETV Bharat)

বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "বাংলাদেশ, পাকিস্তানৰ পৰা অহা অনুপ্ৰৱেশকাৰীক খেদি পঠাব লাগে । তেওঁলোকে আমাৰ দেশৰ মুদ্ৰা শেষ কৰি আছে । ভাৰতত অবৈধ সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ কৰি আহিছে । যাৰ বাবে আমাৰ সীমান্ত সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব । পশ্চিমবংগ, অসম, ত্ৰিপুৰাৰ সীমান্তৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰী ভাৰতলৈ আহে । এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'ব লাগে । সনাতন বহুত সংকটত আছিল আৰু বৰ্তমানো সংকটত আছে । এটা কথা ঠিক যে যেতিয়াই সংকট আহিব তেতিয়াই নাগা সন্ন্যাসী ৰাস্তালৈ আহিব । ৰাস্তালৈ অহাৰ সময় আহি পৰিছে আৰু আমি সাজু হৈ আছো ।"

অম্বুবাচী মহাযোগৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থাপনা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এতিয়ালৈকে সকলো ঠিকে আছে । পানীৰ সমস্যা আছে । এই সন্দৰ্ভত বিধায়কৰ লগত কথা হৈছে আৰু তেওঁ আমাক আশ্বাস দিছে ।" লগতে যোগ সাধনাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "শৰীৰৰ শান্তিৰ বাবে যোগ কৰিব লাগে । মাৰ ওচৰত আহিছোঁ শক্তিৰ আৰাধনা কৰিবলৈ, সনাতনীৰ ৰক্ষাৰ বাবে শক্তি ল'বলৈ । নিষ্ঠাৰে আমি মাৰ চৰণত তপ-জপ কৰিম । আমি নাগা বাবাই সাত্বিক পূজা কৰোঁ ।"

লগতে পঢ়ক: কামাখ্যা ধামত অম্বুবাচী মেলা, সাধু-সন্যাসী তথা সাধাৰণ ভক্তৰে ভৰিছে নীলাচলৰ বুকু

TAGGED:

নাগা বাবা
কামাখ্যা
নীলাচল
অম্বুবাচী
NAGA BABA IN KAMAKHYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.