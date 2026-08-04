ETV Bharat / state

প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিমালয়ৰ 'চিনকুন শিখৰ' আৰোহণেৰে অভিলেখ ৰচনা অসমীয়া পিতা-পুত্ৰৰ

আমি বনৰীয়া বেকপেকাৰছ অফ হাইলেণ্ডাৰ দলৰ তিনিজনীয়া অভিযাত্ৰী দলৰ নেতৃত্বত আছিল অভিজ্ঞ পৰ্বতাৰোহী ৰাজেশ ৰাভা ।

CHINKUN PEAK IMALAYA
প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিমালয়ৰ 'চিনকুন শিখৰ' আৰোহণেৰে অভিলেখ ৰচনা অসমীয়া পিতা-পুত্ৰৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 8:31 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমক গৌৰৱান্বিত কৰি এক দুঃসাহসিক অভিযান সামৰি উভতিল তিনি পৰ্বতাৰোহী । অসমৰ হৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিমালয়স্থিত 'চিনকুন শিখৰ'ত দুই অসমীয়া পৰ্বতাৰোহীয়ে গৌৰৱৰে ভৰি দিলে। অসমৰ প্ৰথমটো অভিযাত্ৰী দলৰূপে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ‘আমি বনৰীয়া বেকপেকাৰছ অফ হাইলেণ্ডাৰ দল’-এ সফলতাৰে হিমাচল প্ৰদেশৰ চিনকুলাস্থিত 'চিনকুন শিখৰ' (১৯,৯৫০ ফুট) আৰোহণ কৰে ।

আমি বনৰীয়া বেকপেকাৰছ অফ হাইলেণ্ডাৰ দলৰ তিনিজনীয়া অভিযাত্ৰী দলৰ নেতৃত্বত আছিল অভিজ্ঞ পৰ্বতাৰোহী ৰাজেশ ৰাভা । তেওঁৰ সৈতে অভিযাত্ৰীৰূপে থাকে ৰাভাৰ সৰুপুত্ৰ দিব্যজ্যোতি ৰাভা আৰু পুত্ৰসম গৌৰাংগ বড়ো ৷ যোৱা ২৬ জুলাইৰ নিশা ১২ বজাত মূল আৰোহন শিবিৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি ২৭ জুলাইৰ পুৱা ৪.৩০ বজাত তেওঁলোকে শিখৰৰ উচ্চতাত আৰোহণ কৰে ।

প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিমালয়ৰ 'চিনকুন শিখৰ' আৰোহণেৰে অভিলেখ ৰচনা অসমীয়া পিতা-পুত্ৰৰ (ETV Bharat)

এই অভিযান সামৰি ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে অভিযাত্ৰী দলটো । মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ বীৰুবাৰীস্থিত নিজা বাসভৱনত ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে পৰ্বতাৰোহী পিতা-পুত্ৰ ৰাজেশ ৰাভা আৰু দিব্যজ্যোতি ৰাভা এক আছুটীয়া সাক্ষাৎকাৰত মিলিত হয় ৷ সাক্ষাৎকাৰত দলটোক নেতৃত্ব দিয়া বিশিষ্ট পৰ্বতাৰোহী ৰাজেশ ৰাভা আৰু 'চিনকুন শিখৰ' আৰোহণ কৰা তেওঁৰ পুত্ৰ দিব্যজ্যোতি ৰাভাই সেই দুঃসাহসিক অভিযানৰ বিষয়ে সদৰী কৰে ।

উল্লেখ্য যে গৌৰাংগ বড়ো আৰু দিব্যজ্যোতি ৰাভাৰ পৰ্বতাৰোহনৰ উচ্চ প্ৰশিক্ষণ নাই । দুয়োজনেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজেশ ৰাভাৰ প্ৰশিক্ষণ তথা উদ্যমিতাত এই শিখৰ সফলতাৰে আৰোহণ কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত ৰাজেশ ৰাভাই কয়, ‘‘গৌৰাংগ বড়ো আৰু দিব্যজ্যোতি ৰাভাই জটিল চিনকুন শিখৰ আৰোহণৰ বিৰল কৃতিত্ব অৰ্জন কৰি বনৰীয়া হাইলেণ্ডাৰ দলৰ উপৰিও সমগ্ৰ অসমবাসীকে গৌৰৱান্বিত কৰিছে । আমি বনৰীয়া বেকপেকাৰছ অফ হাইলেণ্ডাৰ দলৰ তিনিজনীয়া অভিযাত্ৰী দলে মোৰ নেতৃত্বত উদীয়মান পৰ্বতাৰোহী গৌৰাংগ বড়ো আৰু দিব্যজ্যোতি ৰাভাক লগত লৈ ২১ জুলাইত মানালীৰ চলাঙৰ পৰা শিখৰ অভিযান আৰম্ভ কৰি ২৩ জুলাইত ডাৰছা নামৰ ঠাইডোখৰত শিবিৰ পাতিছিলো ।

‘‘২৪ জুলাইত পুনৰ শিবিৰ সলনি কৰি সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১৫ হাজাৰ ফুট উচ্চতাতস্থিত চিনকুনা নামৰ ঠাইডোখৰত মূল শিবিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । ২৫ জুলাইত পুনৰ শিখৰ আৰোহণৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসহ ১৮ ফুট উচ্চতাতস্থিত আৰোহণ শিবিৰ (Summit camp) প্ৰতিষ্ঠা কৰি পুনৰ তললৈ নামি আহি ২৬ জুলাইৰ নিশা ১২ বজাত মূল শিখৰৰ উচ্চতা আৰোহণৰ বাবে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হয় ।’’ ৰাজেশ ৰাভাই লগতে কয় ৷

তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘২৭ জুলাইৰ পুৱা ৪.৩০ বজাত প্ৰথমে শিখৰত উপস্থিত হয় গৌৰাংগ বড়ো আৰু পিছে পিছে উপস্থিত হয় দিব্যজ্যোতি ৰাভা । দলপতি হিচাপে মোৰ পৰিচালনাত সুৰক্ষিতভাৱে দুয়োগৰাকী উদীয়মান পৰ্বতাৰোহীক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে শিখৰৰ উচ্চতাত উপস্থিত কৰাই এক বিৰল কৃতিত্ব স্থাপন কৰোঁ । অসমৰ প্ৰথমটো অভিযাত্ৰী দলৰূপে 'চিনকুন শিখৰ-৬০৮১ মিটাৰ' আৰোহণ আমাৰ এক অন্যতম সফলতা । এই সফল শিখৰ আৰোহণে বনৰীয়া হাইলেণ্ডাৰ দলক সমৃদ্ধ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ অসমবাসীকে গৌৰৱান্বিত কৰিছে । এই সফলতা সমগ্ৰ অসমবাসীৰে সফলতা ।"

অভিযানৰ প্ৰস্তুতি আৰু সফলতা সন্দৰ্ভত ৰাজেশ ৰাভাই লগতে কয়, ‘‘সম্পূৰ্ণ নিজস্বভাৱে এই অভিযানৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছিল । অৱশ্যে আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকলে আমাক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিছিল । ৰজাঘৰৰ পৰা আমি কোনো সহায় পোৱা নাই বা লোৱা নাই । এই অভিযান যথেষ্ট কঠিন আৰু প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ আছিল । অহা বছৰ আমি মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ ৷ এভাৰেষ্টলৈ যাবলৈ যিখিনি খৰচ লাগে সিমান সামৰ্থ আমাৰ নাই ৷ সেয়ে এভাৰেষ্ট বেছ কেম্পলৈকে যাত্ৰা কৰাৰ এক পৰিকল্পনা কৰিছোঁ । হিমালয়ত এতিয়াও আবিষ্কাৰ নোহোৱা বহু শিখৰ আছে ।’’

আনহাতে নিজৰ সফলতাত যথেষ্ট আনন্দিত দিব্যজ্যোতি ৰাভাই কয়, ‘‘বহু কষ্ট হৈছিল যদিও দেউতাৰ নিৰ্দেশনা আৰু উৎসাহত চিনকুন শিখৰ আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ । ভাল লাগিছে । খোজে প্ৰতি যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আছিল । শিলৰ মাজেৰে আগুৱাই যাব লাগে । বৰফৰ মাজত খোজ কাঢ়ি যোৱাটো যথেষ্ট কষ্টকৰ । ভয় লাগিছিল যদিও দেউতাই সাহস দিছিল । সকলো বাধা নেওচি শিখৰত আমাৰ গামোচা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলো । সেই মুহূৰ্তটো যথেষ্ট আনন্দকৰ আছিল ।’’

উল্লেখ্য যে 'আমি বনৰীয়া বেকপেকাৰছ অফ হাইলেণ্ডাৰ দল'ৰ বাৰ্ষিক শিখৰ আৰোহণ অভিযানৰ অংশ হিচাপে এইবাৰ এই অভিযান চলোৱা হৈছিল । হিমালয়স্থিত 'চিনকুন শিখৰ' হৈছে ভাৰতৰ হিমাচল প্ৰদেশ আৰু লাডাখ সীমান্তৰ লাহোৱল উপত্যকাত অৱস্থিত এক অত্যন্ত দুৰ্গম তথা আকৰ্ষণীয় পৰ্বত শৃংগ । চিনকুন শিখৰৰ উচ্চতা সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ৬০৩০ মিটাৰৰ পৰা ৬১২৭ মিটাৰ (১৯,৯৫০ ফুট) ৷

লগতে পঢ়ক: লখিমপুৰৰ পৰা হিমালয়ৰ সৰ্বোচ্চ শিখৰলৈ... সফলতাৰ ধ্বজাবাহী ৰূপামণি গড়ৰ মনৰ কথা

TAGGED:

চিনকুন শিখৰ
পৰ্বতাৰোহণ
হিমালয়
MOUNTAINEER
CHINKUN PEAK IMALAYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.