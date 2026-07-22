লখিমপুৰৰ পৰা হিমালয়ৰ সৰ্বোচ্চ শিখৰলৈ... সফলতাৰ ধ্বজাবাহী ৰূপামণি গড়ৰ মনৰ কথা

লখিমপুৰৰ পৰা হিমালয়ৰ সৰ্বোচ্চ শিখৰলৈ... সফলতাৰ ধ্বজাবাহী ৰূপামণি গড়ৰ মনৰ কথা
সুবিশাল হিমালয়ৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত খোজ দি বিজয়ৰ নিচান উৰুৱালে আই অসমীৰ সাহসী কন্যা ৰূপামণি গড়ে ৷ জানো আহক তেওঁৰ এই যাত্ৰাৰ সবিশেষ ৷
Published : July 22, 2026 at 3:22 PM IST
জীৱন গোস্বামী
লখিমপুৰ: মন যেতিয়া দৃঢ় হয়, লক্ষ্য যেতিয়া স্থিৰ হয়, অদম্য সাহসে যেতিয়া জীৱন সাহসী কৰি তোলে, তেতিয়াই মানুহে আকাশ চুব পাৰে ৷ সুবিশাল হিমালয়ৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত খোজ দি সেয়া প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে লখিমপুৰৰ জীয়াৰী আই অসমীৰ সাহসী কন্যা ৰূপামণি গড়ে ৷
হয়তো কোনেও কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিল যে সৰুৰে পৰাই জীৱনৰ সৈতে যুঁজ দি অহা ৰূপামণিয়ে এদিন হিমালয়ৰ উচ্চতাত থিয় হৈ উৰুৱাব বিজয় নিচান ৷
গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাই তেখেতৰ এটি কবিতাত কৈছিল, ‘‘তোৰ নাই যে বন্ধোৱা বাট, তোৰ পদে পদে আছে কতনো উজুতি কত ঘাত-প্ৰতিঘাত...৷’’ কোনো মানুহৰেই জীৱনৰ বাট আগৰ পৰাই বন্ধোৱা নাথাকে, মানুহে নিজেই নিজৰ জীৱনৰ বাট বান্ধি আগুৱাব লাগে ৷ সেই বাটত থাকে ওখোৰা-মোখোৰা, আন্ধাৰ-পোহৰ আৰু বহু ঘাত-প্ৰতিঘাত ৷ সেই সকলোবোৰ লংঘন কৰি আগুৱাই যোৱাটোৱেই জীৱন ৷ ৰূপামণিৰ জীৱনৰ বাটোৱোও আগৰ পৰাই বন্ধোৱা নাছিল ৷ বহু ঘাত-প্ৰতিঘাত নেওচি ৰূপামণিয়ে ৰচিলে ইতিহাস ৷ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট লংঘন কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা হৈ পৰিল ৰূপামণি গড় ৷
আইটিবিপিত কৰ্মৰত লখিমপুৰৰ ৰূপামণি গড়ৰ এই দুঃসাহসিক আৰু শিহৰণকাৰী অভিযানে গৰ্বিত কৰিলে জিলাখনৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীক ৷ কেনেদৰে তেওঁ চলাইছিল এই অভিযান । কেনেকুৱা আছিল প্ৰস্তুতি অথবা কেনে অনুভৱ হ’ল এভাৰেষ্টৰ শুকুলা শিখৰত চুমা দি । জীৱন সংগ্ৰামখন কেনেকুৱা আছিল তেওঁৰ আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে কি পৰিকল্পনা আছে ৰূপামণিৰ । ইটিভি ভাৰতক সকলো বিবৰি ক’লে তেওঁ ৷
‘‘মই এটা আৰ্থিক দীনতাত ভোগা পৰিয়ালৰ সন্তান । লখিমপুৰৰ নগাঁও পথাৰ নামৰ গাঁওখনত আমাৰ ঘৰ । দেউতা কৃষক । কৃষিয়েই আমাৰ জীবিকাৰ সম্বল । সৰুৰে পৰা মই দেউতাৰ লগত পথাৰলৈ গৈছিলোঁ । দেউতাক সহায় কৰিছিলোঁ । তেনেদৰে আমি চলি আছিলোঁ । মাজতে দেউতাৰ অসুখ হ’ল । সেই সময়ত পৰিয়ালৰ লোকে আমাক সহায় কৰিছিল । তেতিয়াই মই সংকল্প লৈছিলোঁ- কিবা এটা সংস্থাপন ল’বই লাগিব । দেউতাক আৰু ঘৰখনক সহায় কৰিব লাগিব । কিন্তু মোৰ এই ক্ষেত্ৰত কোনো পথ প্ৰদৰ্শক নাছিল । ক’ত কেনেদৰে সংস্থাপিত হ’ম জনা নাছিলোঁ । তেনেদৰেউ পঢি গৈছিলোঁ । স্নাতক উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত সৌভাগ্যক্ৰমে আইটিবিপিত নিযুক্ত হ’লো ।’’ নিজৰ প্ৰাৰম্ভিক জীৱন সন্দৰ্ভত এইদৰে ক’লে ৰূপামণি গড়ে ৷
শিক্ষা জীৱনত কি ৰাপ আছিল ?
‘‘পঢ়াৰ সমানে খেলা-ধুলা কৰাটো মোৰ নিচা আছিল । স্কুলত এনেকুৱা এটা ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা নাছিল য'ত মই অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ । তাৰ সমানে গল্প পঢ়ি ভাল পাইছিলোঁ । সুবিধা পালে এতিয়াও গল্প পঢ়োঁ । পঢ়াৰ সমানে ক্ৰীড়াৰ দিশত জড়িত আছিলোঁ যদিও দুচকুত অহৰহ এটা সংস্থাপন লাভৰ লক্ষ্য আছিল । কাৰণ মোৰ ঘৰখনৰ দীনতাৰ দিশটোৱে মোক বহুত দুখ দিছিল ।’’ -ৰূপামণিয়ে কয় ৷
এভাৰেষ্ট জয় কৰাৰ সপোন কেনেকৈ মনলৈ আহিল ?
এভাৰেষ্ট আৰোহণৰ অভিযান সন্দৰ্ভত সোধাত ৰূপামণিয়ে কয়, ‘‘আইটিবিপিৰ তৰফৰ পৰা এই প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল । মই আৰু লগৰ এগৰাকীৰ ভিতৰত যি কোনো এগৰাকীৰ কোন যাব সোধা হৈছিল । মই পোনচাটেই প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰিলোঁ । তাৰ পিছত আৰম্ভ হ’ল পৰ্বতাৰোহণৰ প্ৰশিক্ষণ । মূল প্ৰশিক্ষণ ২৮ দিন হৈছিল । অতি কষ্টকৰ আছিল সেই প্ৰশিক্ষণ । মই যাতে বিপদত নপৰোঁ তাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত সকলো ভালদৰে শিকি-বুজি লৈছিলোঁ ।’’
কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল এই যাত্ৰা ?
এভাৰেষ্টলৈ যাত্ৰাৰ সবিশেষ বৰ্ণনা দি ৰূপামণিয়ে কয়, ‘‘বিগত বৰ্ষৰ ২০ এপ্ৰিলত দিল্লীৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল । ২২ তাৰিখে আমি নেপালৰ কাঠমাণ্ডু পাওঁ । তাত দুদিন থাকি ২৪ তাৰিখে লোকলালৈ গ’লোঁ । সেই দিনাই ট্ৰেকিং আৰম্ভ কৰি ৭ দিনৰ পাছত বেছ কেম্প পাওঁগৈ । তাত পাঁচদিন ৰৈ হিমালয়ৰ শিখৰলৈ ঊৰ্ধমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ । বৰফ পৰি আছিল । দিনৰ ভাগত যাত্ৰা কৰাটো বিপজ্জনক । সেয়ে ৰাতি ৰাতি আমি হিমালয় বগাওঁ । এইদৰে গৈ অৱশেষত মই সেই লক্ষ্যত উপনীত হ’লো । আমাৰ দলটোত থকা ১১ গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত মই সকলোতকৈ আগত এভাৰেষ্টৰ শিখৰত ভৰি থ’লো ।’’
‘‘মই গৈ পোৱাৰ ৪০ মিনিট মানৰ পাছতহে বাকীসকল গৈ পায় । সেই সময়খিনি মোৰ বাবে আছিল অবিস্মৰণীয় । হিমালয়ত ভৰি থৈ নিজকেই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ । এভাৰেষ্টৰ শুকুলা শিখৰৰ সৌন্দর্যই মোক বিমুগ্ধ কৰি তুলিছিল । অকলে ভয়ো লাগিছিল । তন্ময় হৈ ৰৈছিলো সেই সময়ত । সুউচ্চ শিখৰত বতাহৰ শব্দ শুনিছিলোঁ । কিছু সময়ৰ পাছতে আমাৰ দলটো পালেহি আৰু অলপ সময় থাকি আমি উভিটি আহিলোঁ । যেতিয়া উভটি আহি আমি বেছ কেম্প পালোঁহি, তেতিয়াহে মই গম পালোঁ যে এভাৰেষ্টৰ শিখৰত ভৰি থোৱা অসমৰ ময়েই প্ৰথম মহিলা । তেতিয়াও আন এক অবুজ শিহৰণে মোক জোঁকাৰি গ’ল ।’’ ৰূপামণিয়ে পুনৰ কয় ৷
ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা
‘‘কৰ্ম জীৱনৰ অৱসৰৰ পাছত মই এই দিশতে কিছু কাম কৰাৰ পৰিকল্পনা লৈছোঁ । পৰ্বতাৰোহণ কৰাৰ প্ৰশিক্ষণৰ এক অনুষ্ঠান গঢ দিয়াৰ আশা ৰাখিছোঁ । এনে দিশত কাম কৰা অনুষ্ঠানৰ অভাৱ মই অনুভৱ কৰিছোঁ । সেয়ে নতুন প্ৰজন্মক পৰ্বতাৰোহণৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিবলৈ, উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ মই কাম কৰিম । মনতে এই সংকল্প লৈছোঁ ।’’নিজৰ সপোনৰ বিষয়ে এনেদৰে কয় ৰূপামণি গড়ে ৷
মহিলা সমাজৰ প্ৰতি কি আহ্বান ?
ৰূপামণি গড়ে কয় যে মহিলা কেতিয়াও দুৰ্বল নহয় ৷ কৰোঁ বুলি ভাবিলে মহিলাই সকলো কৰিব পাৰে ৷ মহিলা সমাজলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, ‘‘কিবা এটা কৰিবলৈ গ’লে বাধা আহিবই । সফলতাৰ বাট সহজ নহয় । সেই বুলি পিছ হুহকিলে নহ’ব । সাহসেৰে আগুৱাই যাব লাগিব । সাহসেৰে আগুৱাই গ’লে বাধা-বিঘিনি আঁতৰিব । সাহস নকৰিলে সিদ্ধি নহয় ।’’
এভাৰেষ্টৰ শিখৰত ভৰি থোৱা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে গৌৰৱ অৰ্জন কৰা ৰূপামণি কেৱল ইয়াতেই ক্ষান্ত থাকিব খোজা নাই । পৃথিবীৰ আন পৰ্বত শিখৰ বগাবলৈও আশা পুহি ৰাখিছে । মনৰ অদম্য সাহসে নিশ্চয় সফলতাৰ শিখৰত স্থান দিব ৰূপামণি গড়ক ৷
লগতে পঢ়ক: মাকুমত ওলাল ২৪ নিযুত বছৰ পুৰণি কেতেকী ফুলৰ জীৱাশ্ম: অসমৰ ভূ-ঐতিহ্যৰ নতুন অধ্যায়