ETV Bharat / state

৫.৩৭ কোটি টকাৰ অভিলাষী প্ৰকল্প এবছৰতে অচল ! গুৱাহাটীৰ বৰচলাত পুনঃ ব্যৰ্থতাৰ ইতিহাস

চৰকাৰী অভিলাষী প্ৰকল্প বৰচলা বিলৰ ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্টৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা কেনেকুৱা ? ইটিভি ভাৰতৰ জ্য়েষ্ঠ সাংবাদিক মাণিক কুমাৰ ৰয়ৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিল এই তথ্য...

Borsola Beel sewage treatment plant
এবছৰতে অচল ৫.৩৭ কোটি টকাৰ অভিলাষী প্ৰকল্প (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 6, 2026 at 12:56 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : মহানগৰীৰ দূষিত পানী শোধন কৰি বৰচলা বিলক পুনৰ জীৱন্ত কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে এবছৰ পূৰ্বে চৰকাৰে এক বিশেষ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছিল। ২০২৫ চনৰ ৭ জুলাইত পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে এটা ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট (এছটিপি) মুকলি কৰা হৈছিল ।

সেই সময়ত দায়িত্বত থকা গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই "২ এমডিএল পয়ঃ নিষ্কাশন প্ৰকল্প'টো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছিল । গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা প্ৰকল্পটোত মুঠ ব্যয় ৫.৩৭ কোটি টকা হৈছিল।

বৰচলা বিলৰ ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্টক লৈ ইটিভি ভাৰতৰ এক্সক্লুছিভ প্ৰতিবেদন (ETV Bharat)

এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, মাত্ৰ এবছৰ হোৱা এই অভিলাষী প্ৰকল্পটো কাৰ্যক্ষম হৈ আছে নে ? কি পৰিস্থিতিত আছে এই কোটিটকীয়া প্ৰকল্পটো ? ইয়াৰ অনুসন্ধানৰ বাবে ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক প্ৰকল্পস্থলীত উপস্থিত হৈছিল। আমাৰ সাংবাদিকৰ অনুসন্ধানত যিবোৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিল সেয়া বুজিলে আপুনিও চিন্তিত হ'ব?

ভূমিগত অনুসন্ধানৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে বৰ্তমান এই ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট অকামিলা হৈ পৰি আছে । প্ৰকল্পটো অচল হৈ এক প্ৰকাৰ ধোঁৱাচাঙত উঠিছে । হাবি-জংঘলেৰে ভৰি পৰিছে প্ৰকল্পস্থলী ।

Borsola Beel sewage treatment plant
ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট এক পাইলট প্ৰজেক্ট আছিল (ETV Bharat)

প্ৰকল্পস্থলীৰ সকলো সা-সামগ্ৰী এতিয়া জহিখহি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক প্ৰকল্পস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত পৰিসৰটোত এজন লোক আছিল যদিও কিবা প্ৰশ্ন কৰাৰ পূৰ্বেই তেওঁ তাৰ পৰা আঁতৰি যায়। প্ৰকল্পৰ স্থানত এটা কাৰ্যালয় আছে যদিও সেইটোত কোনো কৰ্মচাৰী নাই । সমগ্ৰ প্ৰকল্পস্থলীত একপ্ৰকাৰ মৰিশালীৰ নিস্তব্ধতা বিৰাজ কৰিছে। দূষিত পানী নিষ্কাশনৰ বাবে স্থাপন কৰা হোৱা সকলো যন্ত্ৰপাতি তথা আন ব্যৱস্থাবোৰো অকামিলা হৈ পৰি আছে ।

কি আছিল বৰচলা বিলৰ ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট ?

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নলাৰে যোৱা দূষিত পানী শোধন বা চাফা কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে বৰচলা বিলত ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট স্থাপন কৰা হৈছিল। বিগত বৰ্ষৰ ৭ জুলাইত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই প্ৰকল্পটো মুকলি কৰা হৈছিল আৰু শোধন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল।

Borsola Beel sewage treatment plant
এবছৰতে অচল ৫.৩৭ কোটি টকাৰ অভিলাষী প্ৰকল্প (ETV Bharat)

উল্লেখ্য় যে গুৱাহাটী মহানগৰৰ পুৰণি জলাশয় বৰচলা বিলে ৰিহাবাৰী, পল্টনবজাৰ, ছাত্ৰীবাৰী, চাবিপুলকে ধৰি বৃহৎ অঞ্চল সামৰি আছে। মহানগৰৰ বহুকেইটা অঞ্চলৰ দূষিত পানী এই বৰচলা বিলেৰে গৈ ভৰলু হৈ ব্ৰহ্মপুত্র নদীত পৰি আহিছে।

গুৱাহাটীৰ ঘৰুৱা তথা বাণিজ্য়িক বৰ্জিত পানী শোধন কৰি সেই পানী বৰচলাত পেলোৱাৰ বাবে এই ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্টটো স্থাপন কৰা হৈছিল। এই প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে বৰচলা বিলত পৰা মহানগৰৰ এক বৃহৎ অঞ্চলৰ নৰ্দমাৰ বৰ্জিত তথা দূষিত পানী শোধন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ।

Borsola Beel sewage treatment plant
হাবি-জংঘলেৰে ভৰি পৰিছে প্ৰকল্পস্থলী (ETV Bharat)

বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৬ এম এল ডি (প্ৰতিদিনে ৬ মিলিয়ন লিটাৰ) লেতেৰা পানী বৰচলাত পৰি আহিছে । এই প্ৰকল্পটোৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত ২ এম এল ডি পানী শোধন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সম্পূৰ্ণ দূষিত পানী শোধনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লক্ষ্য আছিল । গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৮ টা ৱাৰ্ডৰ পানী এই বিলখনলৈ আহে । সম্পূৰ্ণ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে প্ৰকল্পটোত পানী শোধন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যদিও এবছৰ নহওতেই এই প্ৰকল্প এতিয়া অকামিলা হৈ পৰিছে।

Borsola Beel sewage treatment plant
বৰচলা বিলৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা চৰকাৰী প্ৰকল্প এতিয়া অচল (ETV Bharat)

'সকলো কেৱল ভেকোভাওনা'-চলাবিল উন্নয়ন সমিতি

বৰচলা আৰু সৰুচলা বিলৰ সংৰক্ষণৰ হকে দীৰ্ঘদিনে সংগ্ৰাম কৰি অহা চলাবিল উন্নয়ন সমিতিৰ সম্পাদক বিপ্লৱানন্দ চৌধুৰীয়ে এই অভিলাষী প্ৰকল্পটোৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা সন্দৰ্ভত ইটিভিৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে।

তেওঁ কয়, "প্ৰাকৃতিক আৰু সংৰক্ষিত জলাশয় হিচাপে চিহ্নিত বৰচলা বিলখন বৰ্তমান ক্ৰমাৎ সংকুচিত হৈ আহিছে । গুৱাহাটীৰ এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ বৰষুণ সৃষ্ট পানী বহন কৰাৰ ক্ষেত্রত বিলখনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । যাৰ বাবে ৰিহাবাৰীকে ধৰি গুৱাহাটীৰ বহুকেইটা অঞ্চলত কৃত্রিম বানৰ সৃষ্টি নহয় । কিন্তু প্ৰকৃতিপ্ৰদত্ত এই বিলখন লাহে লাহে বেদখল হোৱাত নিঃশেষ হ'ব ধৰিছে ।"

"চৰকাৰী তথ্য মতে বৰচলা বিলৰ মাটিকালি প্ৰায় ৬৫ বিঘা । কিন্তু ইয়াৰে প্ৰায় যথেষ্টখিনি ভূমি বেদখল হৈছে আৰু চৰকাৰীভাৱেও বিলখনৰ ভূমিত নিৰ্মাণকাৰ্য কৰা হৈছে । ২০০০ চনৰ ৪ জানুৱাৰীত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে চলাবিল (বৰচলা আৰু সৰুচলা) সংৰক্ষণৰ স্বাৰ্থত ৰায়দান দিছিল । ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ২০০১ চনত চৰকাৰে চলাবিলক সংৰক্ষিত জলাশয় হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল । ইয়াৰ পৰৱৰ্তীকালত চৰকাৰে 'গুৱাহাটী জলাশয় আইন, ২০০৮' গৃহীত কৰে ।"

Borsola Beel sewage treatment plant
ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট অকামিলা হৈ পৰি আছে (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "গুৱাহাটী আৰ্দ্ৰভূমি সংৰক্ষণ আইন, ২০০৮ সম্পূৰ্ণৰূপে উলংঘা কৰি এচাম লোকে বিলখনৰ ভূমিত টিন-তৰ্জাৰ ঘৰ সাজিছে, অট্টালিকাও নিৰ্মাণ কৰিছে। আনকি বিলৰ ভূমিত চৰকাৰীভাৱেও নিৰ্মাণকাৰ্য চলোৱা হৈছে। শেহতীয়াকৈ ২০২৫ চনৰ ৭ জুলাইত বৰচলা বিলত পৰা লেতেৰা পানী শোধন কৰাৰ বাবে বিলখনৰ প্ৰায় ৩ বিঘা ভূমিত ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট আৰম্ভ কৰা হৈছিল । পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে আৰম্ভ কৰা প্ৰকল্পটো ভাল আছিল । কিন্তু এবছৰ হোৱা এই প্ৰকল্পটো দীৰ্ঘদিন ধৰি অকামিলা হৈ পৰি আছে । বন্ধ হৈ আছে প্ৰকল্পটো । শোধন নহয় কোনো লেতেৰা পানী । সকলো কেৱল ভেকোভাওনা । এনেদৰে বৰচলা বিলখনত সংকুচিত কৰি অনা হৈছে ।"

বৰচলা বিলত পূৰ্বতে লোৱা বহুকেইটা বিফল প্ৰকল্প :

এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ প্ৰাকৃতিক বৰচলা বিলৰ উন্নয়নৰ বাবে সময়ে সময়ে চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে যদিও কাৰ্যতঃ সফল হোৱা নাই । কেইবছৰমান পূৰ্বে স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীৰ অধীনত বৰচলা বিলক ১২০ কোটি টকীয়া এক আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰহস্যজনক কাৰণত এই আঁচনিখন বাতিল কৰা হয় ।

Borsola Beel sewage treatment plant
২০২৫ চনৰ ৭ জুলাইত মুকলি কৰা হৈছিল ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট (ETV Bharat)

আনহাতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত বৰচলা বিলৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে প্ৰায় ৫ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এটা অভিলাষী আঁচনি লোৱা হৈছিল । বিলখনৰ চাৰিওফালে জ'গিং ট্ৰেক কৰাৰ লগতে বিলখনৰ পানী চাফা কৰি নৌকাবিহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে আঁচনি লোৱা হৈছিল । আঁচনিখনৰ অধীনত জ'গিং ট্ৰেক নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত আঁচনিখন স্থবিৰ হৈ পৰিল । সকলো জ'গিং ট্ৰেক ভাঙি-ছিগি নোহোৱা হৈ পৰিল ।

সেই আঁচনিখনৰ অধীনতে পূৰ্বেও নেপালী মন্দিৰৰ দাঁতিত ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট কৰা হৈছিল যদিও সেয়া সফল নহ'ল । এইবাৰো পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে দূষিত পানী শোধনৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছিল যদিও কাৰ্যক্ষম হৈ নাথাকিল । এনেদৰে কেৱল পুঁজিৰ অপব্যয় কৰা হ'ল ।

এই ধাৰাবাহিক ব্যৰ্থতাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে-বৰচলা বিল উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ দীৰ্ঘম্যাদী নীতি আছেনে ? নে কেৱল আঁচনি ঘোষণা কৰিয়েই দায়িত্ব শেষ ?

উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিল হিচাপে পৰিচিত বৰচলা বিল । ই কেৱল এক জলাশয় নহয়, গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ আৰু জল নিষ্কাশন ব্যৱস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । প্ৰকৃতিপ্ৰদত্ত এই বিলখন ৰিহাবাৰী আৰু ছাত্ৰীবাৰী অঞ্চলত অৱস্থিত । কিন্তু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই বিলখন অবৈধ দখল আৰু আৱৰ্জনা নিষ্কাশন কৰাৰ ফলত ক্ৰমাৎ সংকুচিত হৈ পৰিছে ।

ইয়াকে লৈ বিভিন্ন সময়ত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰি আহিছে । বিলখন ৰক্ষা কৰিবলৈ বিভিন্ন দল আৰু সমিতিয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনাই আহিছে যদিও বৰ্তমান সময়ত বৰচলা বিল জাবৰ পেলোৱা আৰু মাটি পোতাৰ বাবে এক ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । ইফালে ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্টৰ এই অৱস্থাই পুনৰ এবাৰ চৰকাৰী প্ৰকল্পৰ বাস্তৱ ৰূপায়ণ, অৱহেলা আৰু ৰাজহুৱা ধনৰ সদ্ব্যৱহাৰক লৈ গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে?

সম্পদনা কক্ষত বিকাশ কুমাৰ ডেকা আৰু ভিদিঅ' সাংবাদিক সঞ্জীৱ কুমাৰৰ সহযোগত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক :

১৯৫০ চনৰ বৰ ভূঁইকঁপে সলনি কৰিছিল নেকি অসমৰ বানৰ স্থিতি ?

TAGGED:

পয়ঃ নিষ্কাশন প্ৰকল্প
ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট
দূষিত পানী শোধন
বৰচলা বিল অবৈধ দখল
BORSOLA BEEL SEWAGE TREATMENT PLANT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.