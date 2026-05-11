ETV Bharat / state

মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ; নৱাগতক কলম-মৰমেৰে আদৰণি জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ

ৰেগিংমুক্ত মহাবিদ্যালয় চৌহদ । মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত কলম আৰু মৰমেৰে নৱাগতক আদৰণি ।​

Morigaon College
মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ; নৱাগতক কলম-মৰমেৰে আদৰণি জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 11, 2026 at 7:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডত নৱাগতক আদৰণিৰ নামত ঠায়ে ঠায়ে ৰেগিঙৰ দৰে অশুভ পৰম্পৰাই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত দেখা গ’ল এক ব্যতিক্ৰমী তথা আদৰ্শনীয় দৃশ্য । উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ নৱাগত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ভয়-ভীতিৰ সলনি মৰম আৰু আন্তৰিকতাৰে আদৰণি জনাই এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ একতা সভা আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ (আছু গোট) সদস্যসকলে ।

​এক ব্যতিক্ৰমী আদৰণি

মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ; নৱাগতক কলম-মৰমেৰে আদৰণি জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

​সাধাৰণতে মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথম দিনটোত নৱাগত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল একপ্ৰকাৰৰ মানসিক শংকাৰ মাজত থাকে । কিন্তু মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত সোমবাৰে ইয়াৰ ওলোটা ছবিহে প্ৰতিফলিত হ’ল । মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ মুখতে জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নৱাগতসকলক ​শিক্ষাৰ প্ৰতীক হিচাপে একোটাকৈ কলম প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক উপহাৰ দিয়ে । ​লগতে প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি একোখনকৈ আদৰণি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় ।​

ৰেগিং প্ৰথাক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাই হৈছে ​এই কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য । শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ৰেগিং প্ৰথাক সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰা বাবে এই কাৰ্যসূচী ।

Morigaon College
নৱাগতক তিলক প্ৰদান (ETV Bharat Assam)

ছাত্ৰ একতা সভাৰ বিষয়ববীয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে যে ৰেগিং কোনো পৰম্পৰা হ’ব নোৱাৰে । বৰঞ্চ জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ আৰু একতাৰ জৰিয়তেহে এক সুস্থ শৈক্ষিক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা সম্ভৱ । কলম দি আদৰণি জনোৱাৰ এই কাৰ্যই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত এক ইতিবাচক মানসিকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

​তেওঁলোকে কয়, "আমি বিচাৰোঁ নতুনকৈ অহা ভাই-ভনীসকলে যাতে মহাবিদ্যালয়খনক নিজৰ ঘৰৰ দৰে অনুভৱ কৰিব পাৰে । ৰেগিঙৰ সলনি কলম আৰু মৰমেৰে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি কৰাটোৱেই আমাৰ লক্ষ্য ।"

​মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ এই পদক্ষেপে এতিয়া সচেতন মহলৰ পৰা ব্যাপক প্ৰশংসা বুটলিছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত যিসময়ত ৰেগিঙৰ নামত নৱাগতক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ বাতৰি প্ৰকাশ পায়, তেনে সময়ত মৰিগাঁৱৰ এই 'কলম সংস্কৃতি'য়ে এক বলিষ্ঠ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।

Morigaon College
পুষ্পবৃষ্টি, কলম উপহাৰেৰে নৱাগতক আদৰণি (ETV Bharat Assam)

সচেতন নাগৰিকৰ মতে, ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানেই এনেধৰণৰ গঠনমূলক কাৰ্যসূচী অনুসৰণ কৰা উচিত, যাতে নৱপ্ৰজন্মই এক মুক্ত আৰু সুস্থ পৰিৱেশত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । ​মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ এই প্ৰচেষ্টাই প্ৰমাণ কৰিলে যে মৰম আৰু সদিচ্ছাৰে যিকোনো কু-প্ৰথাক সমাজৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াব পাৰি ।

লগতে পঢ়ক :কথা মতেই কাম, কমাৰগাঁৱৰ তানিষ্ঠাক শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ মাতিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

TAGGED:

মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়
নৱাগত আদৰণী সভা
ৰেগিং
ইটিভি ভাৰত অসম
MORIGAON COLLEGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.