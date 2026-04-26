ETV Bharat / state

খোৱাঙৰ পৰা হুংকাৰ, আলফাৰ নামত নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হাজাৰ হাজাৰ সাধাৰণ লোক কিয় আজিও উপেক্ষিত ?

চৰকাৰ আৰু আলোচনা পন্থী আলফাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসম ৷

Ex ULFA Leader Anup Chetia
খোৱাঙত নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমৰ অষ্টাদশ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 2:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : স্বাধীন অসমৰ সপোন লৈ আলফালৈ ঢাপলি মেলা একাংশ আলোচনা পন্থী আলফাই নুবুজিলে সেই সময়ত নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা সাধাৰণ লোকৰ মৰ্মবেদনা । আলফা বিচৰাৰ নামত আৰক্ষী আৰু সেনাবাহিনীয়ে বহুজনক পংগু কৰিলে, বহু নাৰীক ধৰ্ষণ কৰিলে । কিন্তু চৰকাৰ কিম্বা আলোচনাপন্থী আলফাই অলপো গুৰুত্ব নিদিলে নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা লোকসকলক । এই অভিযোগ নিৰ্যাতিত পৰিয়ালৰ ৷

"আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন কিয়নো আমাৰ সংগঠনটোৱে ১৮ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে । আমি নিপিড়ীত, চৰকাৰ আৰু বিদ্ৰোহীৰ দ্বাৰা নিৰ্যাতিত মানুহখিনিৰ সংগ্ৰামখন আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা চলাই আহিছো । বিশেষকৈ আলফা-চৰকাৰৰ সংঘাতত নিৰ্যাতিতসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দি আমি এই সংগ্ৰাম আগবঢ়াই নিছো ।" এই মন্তব্য নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষ্মীনাথ ফুকনৰ ৷

উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে মৰাণৰ খোৱাঙত নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ অষ্টাদশ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে এক মুকলি সভা আয়োজন কৰা হয় ৷ উক্ত সভাতে, সেই সময়ৰ ঘটনাসমূহ বৰ্ণনা কৰি আলোচনা পন্থী আলফাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ কেইবাজনো বিষয়ববীয়া ।

দেওবাৰে খোৱাঙত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত পতাকা উত্তোলন, শ্বহীদ তৰ্পণৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় । মুকলি সভাত কেইবাজনো বক্তাই ভাষণ প্ৰদান কৰি অনুপ চেতিয়াকে ধৰি একাংশ আলোচনা পন্থী আলফাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । আলোচনা পন্থী আলফাই কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থৰ কথা চিন্তা কৰিলে বুলি অভিযোগ তুলি নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা লোকসকলৰ ওপৰত চৰকাৰৰ দৃষ্টি নপৰা পৰ্যন্ত নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ, অসমে সংগ্ৰাম চলাই নিয়াৰ হুংকাৰ দিয়ে ।

উল্লেখযোগ্য যে, আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই বৰ্তমানো নিজৰ স্থিতিত অটল থকাৰ মাজতে একাংশ মুল সুঁতিলৈ ঘুৰি অহা আলফা নেতাক লৈ চৰকাৰে কৰিছিল আলফা চুক্তি । আলফা, অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল বহু প্ৰতীক্ষিত আলফা শান্তি চুক্তি ।

আলফা শান্তি চুক্তি অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৃহৎ পুঁজি ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু এই বহু চৰ্চিত আলফা শান্তি চুক্তিৰ পৰা আজিও উপেক্ষিত হৈ ৰৈছে আলফা স্বাধীনৰ নামত নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হোৱা হাজাৰ হাজাৰ ভুক্তভোগী । খোৱাঙত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ অষ্টাদশ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হোৱা বহু ভুক্তভোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনটোত নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষ্মীনাথ ফুকনে কয়, "আমাৰ দাবী আলফা চৰকাৰ শান্তি চুক্তিৰ ফলত চৰকাৰে যি পাঁচ হাজাৰ কোটি টকা বিশেষ অৰ্থনৈতিক পেকেজ আগবঢ়াইছিল ।সেই ধন আলোচনা পন্থীৰ আলফা নেতা সকলেহে নিজৰ পকেটত ভৰালে । আলফাৰ নামত নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা সাধাৰণ লোকক উপেক্ষিত কৰি ৰাখিলে । আলফা সংগ্ৰামৰ বাবে শ্বহীদ হোৱা, ধৰ্ষিতা হোৱা আৰু নিৰ্যাতিত হোৱা সকলক এটকাও অনুদান প্ৰদান নকৰিলে শীৰ্ষ আলোচনা পন্থীৰ আলফা নেতাসকলে ।"

ফুকনে লগতে কয়, "শ্বহীদ পৰিয়াল, ধৰ্ষিতা হোৱা মহিলা আৰু নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ পংগুত্ব জীৱন কটাবলগীয়া হোৱা সকলে যদি চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ৫ হাজাৰ কোটিৰ পৰা আৰ্থিক সাহায্য লাভ নকৰে তেতিয়াহ'লে কোনে এই ধন লাভ কৰিছে ? সমগ্ৰ অসমতে আলফাৰ বাবে নিৰ্যাতিত হোৱা ২০ হাজাৰৰো অধিক লোক আছে । তেওঁলোকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে চৰকাৰৰ লগতে আলোচনা পন্থী আলফা নেতাসকলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে যদিও আজি উপেক্ষিত হৈ ৰৈছে ।"

TAGGED:

ডিব্ৰুগড়
খোৱাং
আলোচনা পন্থী আলফা
নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ
EX ULFA LEADER ANUP CHETIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.