'২৬ ৰ নিৰ্বাচন ক'ৰ পৰা খেলিব ৰাজেন গোঁহায়ে ! মনৰ কথা খুলি ক'লে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতিয়ে

জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰাক্তন সাংসদৰ । একগোট হৈ খেলিলে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাটো সম্ভৱ বুলি ক'লে প্ৰাক্তন সাংসদে ।

EX MP Rajen Gohain in Nalbari
বৰভাগত জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক জন্মদিনত প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোঁহাই (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 19, 2025 at 11:00 AM IST

নলবাৰী : অসম জাতীয় পৰিষদৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টি সমিতিৰ সহযোগত বৰভাগ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰভাগ কালাগ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰা হয় । মঙলবাৰে আয়োজিত অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰাক্তন সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোঁহায়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক নহয় । মৃত্যুৰ ছবিখন পোহৰলৈ আহিব লাগে । জুবিনে পথাৰ আৰু বজাৰৰ যি আদৰ্শ দেখুৱাইছিল সেই আদৰ্শ যুৱ সমাজে ল'ব লাগিব ।"

প্ৰাক্তন সাংসদ গোঁহায়ে পুনৰ কয়, "আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি সুৰক্ষিত নহ'লে অসমৰ ৰাজনীতিত অশনি সংকেত নামি আহিব । বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ হ'লে বিৰোধী দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব ।" আনহাতে বিহাৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত গোহাঁয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক বিজেপিৰ অধীনত থকাৰ কথা দোহাৰে ।

বৰভাগত জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক জন্মদিনত শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিছতেই সাংবাদিকে জুবিন গাৰ্গৰ ন্য়ায় প্ৰসংগত কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গোঁহায়ে কয়, "প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উপলক্ষে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিল, তাত মই আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিলো । নলবাৰীৰ ৰাইজক লগ পালো, ভাল লাগিল । জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাওক সেয়া সকলোৱে বিচাৰে । আমিও বিচাৰো । তেওঁৰ জন্মদিনৰ পৱিত্ৰ দিনটোত তেওঁ যাতে ন্যায় পাই, জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পালেহে অসমৰ ৰাইজেও ন্যায় পাব । ৰাইজেও তাকেই বিচাৰিছে, সেইটো যাতে চৰকাখনে আমাক দিয়ে,আমি সেইটো বিচাৰিছো ।"

ৰাষ্ট্ৰীয় দল এৰি জাতীয় দলত যোগদান কৰি কোনটো সমষ্টিৰ পৰা '২৬ ৰ নিৰ্বাচন খেলিব ৰাজেন গোঁহায়ে । সেই প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মই এতিয়ালৈ কোনটো সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিম সেয়া এতিয়ালৈ চিন্তা কৰা নাই; কিন্তু মোৰ লক্ষ্য আছে আঞ্চলিক দলটোক যাতে অসমৰ ৰাইজৰ মনলৈ, ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো । তাকেই মোৰ কাম্য ।"

TRIBUTE TO ZUBEEN GARG IN NALBARI
বৰভাগত জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক জন্মদিনত শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে বিৰোধী ঐক্য একতাৰ প্ৰসংগতো ৰাজেন গোঁহায়ে কেতবোৰ মন্তব্য় কৰে । এই প্ৰসংগত প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "এয়া ভাল হৈছে । যিখিনি বিৰোধী দল আছে সকলোৱে একগোট হৈ খেলিলে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব পৰা যাব । অলপ কঠিন আছে । বাকী যিখিনি বিৰোধী দল আছে তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক দিশটো এতিয়াও দুৰ্বল হৈ আছে ; কিন্তু মই ভাবো অলপ দিনৰ পিছত সাংগঠনিক দিশটো শক্তিশালী হৈ উঠিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক প্ৰতিহত কৰিব পাৰিম ।"

বিহাৰ নিৰ্বাচনত ভোট চুৰিৰে বিজেপি জয়ী হোৱা বুলি মন্তব্য় কৰি গোঁহায়ে কয়, "মই ভাষণত কলোৱেই । ভাৰতবৰ্ষই সকলো চাই আছে; কিন্তু এইটো অত্যন্তই ভয় লগা হৈছে । আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ লুপ্তপ্ৰায় হৈ যাব নেকি ! আমাৰ কোনো অধিকাৰ নাথাকিব নেকি ! যিয়ে যি ইচ্ছা তাকেই কৰি যাব পৰা এটা ব্যৱস্থাপনা সৃষ্টি কৰিছে যিয়ে সমগ্ৰ দেশখনক ধ্বংসৰ মুখলৈ থেলি লৈ যাব । গতিকে ভয়াবহ দিশত গৈ আছে দেশখন । দেশৰ ৰাইজে সকলোবিলাক কথা হৃদয়ংগম কৰি আগন্তুক দিনবোৰত যাতে সিদ্ধান্ত লয় । বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচন আয়োগে যি ইচ্ছা তাকেই কৰিছে । তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে এটা, ফলাফল ওলাইছে বেলেগ এটা । "

উক্ত অনুষ্ঠানটোত বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মায়ো জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় সন্দৰ্ভত ভাষণ আগবঢ়ায় । অসম জাতীয় পৰিষদৰ নলবাৰী সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক চন্দন কলিতাই আঁতধৰা অনুষ্ঠানটোত অৱসৰী ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ফণীধৰ ডেকা, মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী জ্ঞানেন চক্ৰৱৰ্তী, সাংস্কৃতিক কৰ্মী ধীৰেণ বৰ্মন আদিয়ে অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ জীৱন আৰু সৃষ্টিৰাজি সম্পৰ্কে ব্য়াখ্য়া কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনটোত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে । অনুষ্ঠানটোত জিলা সমিতিৰ সভাপতি নগেন ডেকাও উপস্থিত থাকে ।

NALBARI
ইটিভি ভাৰত অসম
TRIBUTE TO ZUBEEN GARG
ZUBEEN GARG BIRTH DAY
RAJEN GOHAIN ON OPPOSITION STRENGTH

