কান্ধত বিছনা লৈ বানাক্ৰান্তৰ কাষত দেৱব্ৰত শইকীয়া
নিজৰ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা বিছনা যোগান ধৰি বন্যাৰ্তক সকাহ ৷
Published : August 6, 2026 at 1:56 PM IST
নাজিৰা : উজনিৰ বানে বহুতৰে সপোন উটুৱাই লৈ গ’ল ৷ সকলো দিশহাৰা হৈ পৰিল ৷ কোনোৱে যদি ঘৰ-মাটি-বাৰী বা সা-সম্পত্তি হেৰুৱাইছে, আন বহুতৰে আকৌ চকুৰ সমুখৰ পৰা আপোনজনক বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই লৈ গ’ল ৷
কোনে কাক ক’ব মনৰ কথা, কোনে শুনিব বন্যাৰ্তৰ দুৰ্দশা ! এইবাৰ নাজিৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াই বানাক্ৰান্তৰ কাষত সাহস হৈ থিয় দিছে ৷
নাজিৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে নিজৰ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি অনা বিছনা যোগান ধৰি বন্যাৰ্তক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । হিতেশ্বৰ শইকীয়া ফাউণ্ডেশ্ব'নৰ সহায়ত দেৱব্ৰত শইকীয়াই এইদৰে নাজিৰাবাসীৰ কাষত থিয় দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ।
ইফালে নাজিৰাৰ বিস্তৃৰ্ণ অঞ্চলত বৰ্তমানলৈকে পলস কমা নাই । প্ৰায় প্ৰতিটো ঘৰৰ পৰা পলস উলিয়াই, ঘৰ চাফা কৰাত বানাক্ৰান্তক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
Former Barpeta MP Shri @MPAbdulKhaleque ji is in flood-hit Nazira with a 25-member team, including carpenters from Mandia and Kalgachia, helping flood-affected families rebuild their lives.— Assam Congress (@INCAssam) August 5, 2026
Staying in temporary bamboo shelters themselves, these carpenters have spent their days… pic.twitter.com/K7AieBlJKe
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, ‘‘সকলোকে সহায় কৰিবলৈ মোৰ ইমান সামৰ্থ নাই ৷ তথাপিও যিমানখিনি পাৰো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ৷ নাজিৰা নগৰৰ নাতিদূৰৈত থকা হুলাংকাটনী গাঁৱত দিখৌৰ পানীয়ে অতি বেছিকৈ ক্ষতি সাধন কৰে ৷
এই গাঁওখনৰ বিভিন্নজনৰ ঘৰৰ লগতে বৃহত্তৰ নাজিৰা অঞ্চলটোৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বানাক্ৰান্তক মোৰ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি অনা বিছনা যোগান ধৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছো । হিতেশ্বৰ শইকীয়া ফাউণ্ডেশ্ব'নৰ সহায়ত এই কাম কৰা হৈছে ৷ মোৰ লগত বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেকো আছে ।’’
The Chief Organizer of the Congress Sevadal, @srinivasiyc, along with his dedicated Sevadal team and volunteers has stepped forward to offer relief and shramdaan in the severely flood-hit Nazira.— Debabrata Saikia (@DsaikiaOfficial) August 4, 2026
I too joined them in this on-ground relief initiative to help bring some… pic.twitter.com/D8mQ909Hby
উল্লেখ্য যে, ১৯ জুলাইত অহা ভয়াৱহ বানৰ পাছতে দিশহাৰা হোৱা উজনিৰ সকলো লোকক সহায় কৰিবলৈ বিভিন্ন আগবাঢ়ি অহা দেখা গৈছে ৷ এই দুৰ্দশাৰ সময়ত অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ লগতে বহিঃৰাজ্যৰ পৰাও বিভিন্ন লোকে অভূতপূৰ্ব সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । কোনো লোকে খাদ্য সামগ্ৰী, কোনোৱে ধন আৰু কোনোৱে ঘৰৰ আচবাব আদি দি সহায় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।