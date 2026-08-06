ETV Bharat / state

কান্ধত বিছনা লৈ বানাক্ৰান্তৰ কাষত দেৱব্ৰত শইকীয়া

নিজৰ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা বিছনা যোগান ধৰি বন্যাৰ্তক সকাহ ৷

ex MLA Debabrata Saikia
বানাক্ৰান্তক সাহায্য প্ৰদান দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ (@INCAssam X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 6, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নাজিৰা : উজনিৰ বানে বহুতৰে সপোন উটুৱাই লৈ গ’ল ৷ সকলো দিশহাৰা হৈ পৰিল ৷ কোনোৱে যদি ঘৰ-মাটি-বাৰী বা সা-সম্পত্তি হেৰুৱাইছে, আন বহুতৰে আকৌ চকুৰ সমুখৰ পৰা আপোনজনক বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই লৈ গ’ল ৷

কোনে কাক ক’ব মনৰ কথা, কোনে শুনিব বন্যাৰ্তৰ দুৰ্দশা ! এইবাৰ নাজিৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াই বানাক্ৰান্তৰ কাষত সাহস হৈ থিয় দিছে ৷

কান্ধত বিছনা লৈ বানাক্ৰান্তৰ ঘৰত সাহায্য প্ৰদান দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ (ETV Bharat Assam)

নাজিৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে নিজৰ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি অনা বিছনা যোগান ধৰি বন্যাৰ্তক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । হিতেশ্বৰ শইকীয়া ফাউণ্ডেশ্ব'নৰ সহায়ত দেৱব্ৰত শইকীয়াই এইদৰে নাজিৰাবাসীৰ কাষত থিয় দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ।

ইফালে নাজিৰাৰ বিস্তৃৰ্ণ অঞ্চলত বৰ্তমানলৈকে পলস কমা নাই । প্ৰায় প্ৰতিটো ঘৰৰ পৰা পলস উলিয়াই, ঘৰ চাফা কৰাত বানাক্ৰান্তক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, ‘‘সকলোকে সহায় কৰিবলৈ মোৰ ইমান সামৰ্থ নাই ৷ তথাপিও যিমানখিনি পাৰো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ৷ নাজিৰা নগৰৰ নাতিদূৰৈত থকা হুলাংকাটনী গাঁৱত দিখৌৰ পানীয়ে অতি বেছিকৈ ক্ষতি সাধন কৰে ৷

ex MLA Debabrata Saikia
বানাক্ৰান্তৰ কাষত দেৱব্ৰত শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

এই গাঁওখনৰ বিভিন্নজনৰ ঘৰৰ লগতে বৃহত্তৰ নাজিৰা অঞ্চলটোৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বানাক্ৰান্তক মোৰ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি অনা বিছনা যোগান ধৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছো । হিতেশ্বৰ শইকীয়া ফাউণ্ডেশ্ব'নৰ সহায়ত এই কাম কৰা হৈছে ৷ মোৰ লগত বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেকো আছে ।’’

উল্লেখ্য যে, ১৯ জুলাইত অহা ভয়াৱহ বানৰ পাছতে দিশহাৰা হোৱা উজনিৰ সকলো লোকক সহায় কৰিবলৈ বিভিন্ন আগবাঢ়ি অহা দেখা গৈছে ৷ এই দুৰ্দশাৰ সময়ত অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ লগতে বহিঃৰাজ্যৰ পৰাও বিভিন্ন লোকে অভূতপূৰ্ব সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । কোনো লোকে খাদ্য সামগ্ৰী, কোনোৱে ধন আৰু কোনোৱে ঘৰৰ আচবাব আদি দি সহায় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : মানৱতাৰ সময়ত হিন্দু-মুছলিমৰ ৰাজনীতি কৰা মানুহ লাজত ডুবি মৰা উচিত : আজমল

লগতে পঢ়ক : বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৯৫ জনলৈ বৃদ্ধি, নৈৰ সোঁতে ছিঙি নিলে ৭টা মথাউৰি

TAGGED:

প্ৰাক্তন বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া
বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেক
উজনিৰ বান পৰিস্থিতি
হিতেশ্বৰ শইকীয়া ফাউণ্ডেশ্যন
EX MLA DEBABRATA SAIKIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.