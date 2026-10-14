ETV Bharat / state

সাংবিধানিক মৰ্যাদা লাভৰ দিশে মিচিং, ৰাভা হাছং, তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ !

মিচিং, ৰাভা হাছং, তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইপিএছ বিষয়া ড৹ এল ৰাম বিষ্ণৈক নিযুক্তি ৷

Ex IPS Officer Dr L Ram Bishnoi
অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইপিএছ বিষয়া ড° এল ৰাম বিষ্ণই (L Ram Bishnoi FB / X)
author img

By PTI

Published : October 14, 2026 at 10:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰ-দল সংগঠনৰ মাজত বিষয়টোক লৈ আলোচনা চলি থকাৰ মাজতে অসমৰ ভূমি পুত্ৰ ৰাভা হাছং, তিৱা, মিচিং জনগোষ্ঠীসকলৰ বাবে আহিছে এক ভাল খবৰ ৷

অসমৰ ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইপিএছ বিষয়া ড৹ এল ৰাম বিষ্ণৈক মধ্যস্থতাকাৰী আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । গৃহমন্ত্ৰণালয়ে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ জৰিয়তে এই কথা জানিবলৈ দিছে ৷

উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি মিচিং, ৰাভা হাছং আৰু তিৱা জনজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ আকাংক্ষা আৰু দাবীসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে এক উপযুক্ত সাংবিধানিক, আইনী ব্যৱস্থাৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল ৷ যদিও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰি কাৰ্য সম্পাদন কৰি আছিল তথাপিও ভাষা, সংস্কৃতি, প্ৰচলিত প্ৰথা সুৰক্ষা তথা প্ৰসাৰৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল ৷

উক্ত বিষয়সমূহ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিযুক্তি দিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইপিএছ বিষয়া বিষ্ণৈক ৷ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা জাননী অনুসৰি, বিষ্ণৈক এবছৰৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷

গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ পত্ৰ পোৱাৰ পাছতে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ এক্স যোগে তেওঁ কয়, "অসমৰ ৰাভা হাছং, মিচিং আৰু তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদসমূহৰ সাংবিধানিক মৰ্যাদাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ড° এল ৰাম বিষ্ণৈক মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া কাৰ্যক আদৰণি জনাইছোঁ । এইয়া অসমৰ এই জনজাতীয় সম্প্ৰদায়সমূহৰ আশা-আকাংক্ষাসমূহ স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ।"

বিধায়ক ভূৱন পেগুৱে এক্স যোগে কয়, ‘‘ৰাভা হাছং, মিচিং আৰু তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা পৰ্যালোচনা কৰি এই সন্দৰ্ভত উপযুক্ত পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ গুৰুদায়িত্ব লাভ কৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত জ্যেষ্ঠ আইপিএছ বিষয়া ড৹ এল আৰ বিষ্ণৈক আদৰণি জনাইছোঁ । এই প্ৰক্ৰিয়াই পৰিষদসমূহৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে প্ৰশাসনিক ক্ষমতা আৰু কৰ্তৃত্ব বৃদ্ধি, পৰ্যাপ্ত আৰু স্থায়ী বিত্তীয় সাহায্যৰ ব্যৱস্থাত সহায় কৰিব ৷"

লগতে পঢ়ক :নিশা ১০ বজাৰ পিছত লাউডস্পীকাৰ বন্ধ; পূজাক লৈ আৰু কি নিৰ্দেশনা মহানগৰ আৰক্ষীৰ ?

TAGGED:

মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ
তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ
ড° এল ৰাম বিষ্ণই
ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ
DR L RAM BISHNOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.