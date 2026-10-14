সাংবিধানিক মৰ্যাদা লাভৰ দিশে মিচিং, ৰাভা হাছং, তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ !
মিচিং, ৰাভা হাছং, তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইপিএছ বিষয়া ড৹ এল ৰাম বিষ্ণৈক নিযুক্তি ৷
By PTI
Published : October 14, 2026 at 10:41 PM IST
হায়দৰাবাদ : ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰ-দল সংগঠনৰ মাজত বিষয়টোক লৈ আলোচনা চলি থকাৰ মাজতে অসমৰ ভূমি পুত্ৰ ৰাভা হাছং, তিৱা, মিচিং জনগোষ্ঠীসকলৰ বাবে আহিছে এক ভাল খবৰ ৷
অসমৰ ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইপিএছ বিষয়া ড৹ এল ৰাম বিষ্ণৈক মধ্যস্থতাকাৰী আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । গৃহমন্ত্ৰণালয়ে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ জৰিয়তে এই কথা জানিবলৈ দিছে ৷
উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি মিচিং, ৰাভা হাছং আৰু তিৱা জনজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ আকাংক্ষা আৰু দাবীসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে এক উপযুক্ত সাংবিধানিক, আইনী ব্যৱস্থাৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল ৷ যদিও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰি কাৰ্য সম্পাদন কৰি আছিল তথাপিও ভাষা, সংস্কৃতি, প্ৰচলিত প্ৰথা সুৰক্ষা তথা প্ৰসাৰৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল ৷
I welcome Ministry of Home Affair’s appointment of Dr. L. Ram Bishnoi as Interlocutor for discussions on constitutional status for Assam’s Rabha Hasong, Mising and Tiwa Autonomous Councils. This is a significant step towards permanently resolving the aspirations of these tribal communities of Assam. @himantabiswa @CMOfficeAssam— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) October 14, 2026
উক্ত বিষয়সমূহ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিযুক্তি দিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইপিএছ বিষয়া বিষ্ণৈক ৷ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা জাননী অনুসৰি, বিষ্ণৈক এবছৰৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷
গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ পত্ৰ পোৱাৰ পাছতে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ এক্স যোগে তেওঁ কয়, "অসমৰ ৰাভা হাছং, মিচিং আৰু তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদসমূহৰ সাংবিধানিক মৰ্যাদাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ড° এল ৰাম বিষ্ণৈক মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া কাৰ্যক আদৰণি জনাইছোঁ । এইয়া অসমৰ এই জনজাতীয় সম্প্ৰদায়সমূহৰ আশা-আকাংক্ষাসমূহ স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ।"
ৰাভা হাছং, মিচিং আৰু তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা পৰ্যালোচনা কৰি এই সন্দৰ্ভত উপযুক্ত পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ গুৰুদায়িত্ব লাভ কৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত জ্যেষ্ঠ IPS বিষয়া তথা অসম আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান ড০ এল আৰ বিষ্ণোই ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক আদৰণি জনাইছোঁ। আমি আশান্বিত যে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াই পৰিষদসমূহৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে প্ৰশাসনিক ক্ষমতা আৰু কৰ্তৃত্ব বৃদ্ধি, পৰ্যাপ্ত আৰু স্থায়ী বিত্তীয় সাহায্যৰ ব্যৱস্থা তথা জনজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভূমি, ভাষা, সংস্কৃতি, পৰম্পৰা আৰু জীৱিকাৰ অধিকাৰ সংৰক্ষণৰ দিশত এক ফলপ্ৰসূ আৰু সুদূৰপ্ৰসাৰী ভূমিকা পালন কৰিব। এই পদক্ষেপে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদসমূহক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে জনজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ স্বকীয় পৰিচয়, অধিকাৰ আৰু সামগ্ৰিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। জনজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহক প্ৰদান কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ দিশত গ্ৰহণ কৰা এই ইতিবাচক পদক্ষেপৰ বাবে ভাৰতৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী @narendramodi জী, মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰী @AmitShah জী আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ @himantabiswa ডাঙৰীয়ালৈ সমগ্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ হৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ ও গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ👏 @mac_assam | @PradanBaruah | @ranojpeguassam— Bhubon Pegu (@thebhubonpegu) October 14, 2026
বিধায়ক ভূৱন পেগুৱে এক্স যোগে কয়, ‘‘ৰাভা হাছং, মিচিং আৰু তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা পৰ্যালোচনা কৰি এই সন্দৰ্ভত উপযুক্ত পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ গুৰুদায়িত্ব লাভ কৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত জ্যেষ্ঠ আইপিএছ বিষয়া ড৹ এল আৰ বিষ্ণৈক আদৰণি জনাইছোঁ । এই প্ৰক্ৰিয়াই পৰিষদসমূহৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে প্ৰশাসনিক ক্ষমতা আৰু কৰ্তৃত্ব বৃদ্ধি, পৰ্যাপ্ত আৰু স্থায়ী বিত্তীয় সাহায্যৰ ব্যৱস্থাত সহায় কৰিব ৷"
লগতে পঢ়ক :নিশা ১০ বজাৰ পিছত লাউডস্পীকাৰ বন্ধ; পূজাক লৈ আৰু কি নিৰ্দেশনা মহানগৰ আৰক্ষীৰ ?