দহিকটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ১,১৪০ বিঘা মাটিত ৫৮৮ টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ

দহিকটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ১,১৪০ বিঘা মাটিত ৫৮৮ টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ
অপ্ৰয়োজনীয় গছ-গছনি কাটি বনৰীয়া হাতীৰ সুবিধাৰ্থে গছ-গছনি ৰোপণৰ পৰিকল্পনা ।
Published : November 9, 2025 at 7:37 PM IST
গোৱালপাৰা: গোৱালপাৰা জিলাৰ দহিকটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান জিলা প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগৰ । দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা বন বিভাগৰ ২০ খনকৈ বুলড’জাৰে ভাঙিলে ঘৰ-দুৱাৰ । ন শতাধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী লৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলিল উচ্ছেদ অভিযান । ১,১৪০ বিঘা মাটিত অবৈধভাৱে বসবাস কৰা ৫৮৮ টা পৰিয়ালক কৰা হ'ল উচ্ছেদ ।
দেওবাৰে জিলাখনৰ মাটিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত দহিকটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত চলিল উচ্ছেদ অভিযান । পুৱা ৫.৩০ বজাৰ পৰা চলা উচ্ছেদ অভিযানত কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নঘটাকৈ চলিল উচ্ছেদ অভিযান ।
উচ্ছেদস্থলীত ৰাজ্যিক বন বিভাগৰ বিশেষ মুখ্য সচিব এম কে যাদৱে সংবাদমেলত কয়, "দহকিটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত পুৱাৰে পৰা শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হয় । ১,১৪০ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হলো । ১,১৪০ বিঘা মাটিত মুঠ ৫৮৮ টা পৰিয়াল আছিল । জিলা বন বিভাগে এমাহ পূৰ্বে উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি কৰাৰ পিছৰে পৰা বহু লোকে ইতিমধ্যেই নিজে নিজৰ বাসগৃহ ভাঙি অন্যস্থানলৈ আঁতৰি গৈছে । যিহেতু এই বৃহৎ অঞ্চলটো শ্ৰীশ্ৰীসূৰ্য পাহাৰৰ সৈতেও জড়িত আৰু এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ স্থানটো বন্যহস্তীৰ বাসস্থান ।"
বন বিভাগৰ বিশেষ মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে কয়, "আজি এই সংৰক্ষিত অঞ্চলটোৰ ১,১৪০ বিঘা ভূমি উচ্ছেদ কৰি মানুহ কুলৰ পৰা হাতীকুললৈ ঘূৰাই দিলো । যিহেতু উচ্ছেদস্থলীৰ পৰা প্ৰায় ৭০ শতাংশ লোক ইতিমধ্যে নিজে নিজে ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি অইন ঠাইলৈ আঁতৰি যোৱাত বাকী ৩০ শতাংশ থকা গৃহত উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে । যিহেতু আজিয়ে আমাৰ উচ্ছেদ অভিযান সম্পূৰ্ণ হ'ব । গতিকে কাইলৈৰ পৰা আমি উচ্ছেদিত এলেকাত ফেন্সিং দিয়া হ'ব । লগতে অপ্ৰয়োজনীয় গছ-গছনি কাটি বনৰীয়া হাতীৰ সুবিধাৰ্থে নতুন গছ-গছনি ৰোপণ কৰি পুনৰ বনাঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব ।"
সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহত অবৈধভাৱে বসবাস কৰাৰ যো-জা চলোৱা সময়ত বনবিভাগে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে বুলি সোধা প্ৰশ্ন উত্তৰত এম কে যাদৱে কয়, "আজি আমি গোটেইখিনি কথা ক'বলৈ বিচৰা নাই । আমাৰ বন বিভাগে মাজে-মধ্যে উচ্ছেদ কৰি আহিছে, একেবাৰে নকৰা নহয় ৷ কিন্তু আমাৰ এই চৰকাৰ অহাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে কোনোবাই যদি নতুনকৈ কোনো বন বিভাগৰ ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেনেক্ষেত্ৰত বন বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"
দেওবাৰৰ এই সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে জিলা আয়ুক্ত প্ৰদীপ টিমুং, জিলা বন বিষয়া তেজস মৰিস্বামী আৰু জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক নৱনীত মহন্ত ।