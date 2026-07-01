৩২২ বিঘা চৰণীয়া ভূমিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান, নলবাৰীত বেদখলকাৰীক ১৫ দিনৰ সময়সীমা

৩২২ বিঘা চৰণীয়া ভূমিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান, নলবাৰীত বেদখলকাৰীক ১৫ দিনৰ সময়সীমা
বেদখলৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰীত চলিব বৃহৎ উচ্চেদ অভিযান । নিশাই ঘৰে ঘৰে জাননী প্ৰেৰণ চক্ৰ বিষয়াৰ ।
Published : July 1, 2026 at 10:48 AM IST
নলবাৰী: পুনৰ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ চলাবলৈ সাজু হৈছে প্ৰশাসন ৷ ইতিমধ্যে দখলীকৃত ভূমিত বাস কৰা লোকলৈ জাননী জাৰি কৰি ১৫ দিনৰ ভিতৰত ঠাই খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে৷
বেদখলৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰীত চলিব বৃহৎ উচ্চেদ অভিযান । নিশাই ঘৰে ঘৰে চক্ৰ বিষয়াই জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। গাঁৱলীয়া চৰণীয়া ভূমি বেদখল কৰি থকা সকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসন কঠোৰ হৈছে।
নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ ভেলাখাইটি, সভামাৰী আৰু বাৰামাৰাৰ মুঠ ৩২২ বিঘা বেদখল হৈ থকা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ এই জাননী জাৰি কৰা হৈছে ৷
চৰকাৰী জাননীখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ভেলাইখাটি গাঁৱৰ ২৮৬ বিঘা, সভামাৰীৰ ১২ বিঘা আৰু বাৰামাৰাৰ ২৪ বিঘা ভূমিক সামৰি মুঠ ৩২২ বিঘা ভূমি বেদখল হৈ আছে । এই সকলোখিনি ভূমি হৈছে গো-চৰণীয়া পথাৰ ।
সেয়েহে অসম ভূমিলেক্ষ্য অধিনিয়ম ১৮৮৬ ৰ অধীনত বেদখলকাৰীক ১৫ দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দি মাটি এৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে । অন্যথা উক্ত স্থানত আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনৰ লোকে ।
উল্লেখ্য যে ভূমি বেদখলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে বিগত সময়ছোৱাত কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বেদখলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই প্ৰায় ১.৫ লাখ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হয় ৷
ইয়াৰ ভিতৰত আছে ১.১০ লাখ বিঘা বনভূমি, ২৬ হাজাৰ বিঘা চৰকাৰী ভূমি আৰু ৭ হাজাৰ বিঘা চৰণীয়া ভূমি আছে। অহা পাঁচ বছৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰায় ৫ লাখ বিঘা ভূমি বেদখল মুক্ত কৰা হ’ব বুলি ইতিমধ্য়ে দাবী কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: ৭ দিনত এশ শতাংশ অবৈধ কাঠফলা মিল বন্ধ হ’ব লাগিব, কঠোৰ নিৰ্দেশ বনমন্ত্ৰীৰ