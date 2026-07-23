বেদখলকাৰী ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে কলগাছিয়াত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ

বেদখলকাৰী ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে কলগাছিয়াত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ
পুৱাই কলগাছিয়াৰ ৰাজপথত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ । পথ আৰু পদপথ বেদখল কৰি স্থাপন কৰা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভাঙিলে ।
Published : July 23, 2026 at 5:14 PM IST
জনীয়া: বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াত পথ আৰু পদপথ বেদখল কৰা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলালে । প্ৰশাসনে ৪০ টাৰো অধিক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বৃহস্পতিবাৰে ভাঙি পেলায় । উচ্ছেদৰ পিছতে ব্যৱসায়ীসকলে পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে । স্থানীয় বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ ভূমিকাক লৈও ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন ব্যৱসায়ীয়ে কয়, "কলগাছিয়াৰ পুৰণি হাস্পতালৰ সমীপৰ দোকানবোৰ উচ্ছেদ কৰাৰ এক জাননী দিছিল । চৰকাৰৰ পৰা জাননী পাই দোকানবোৰ ব্যৱসায়ীসকলে নিজে নিজে ভাঙি দিলে । এইসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ।"
বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদকো ব্যৱসায়ীজনে সমালোচনা কৰে । তেওঁ কয়, "মই কলগাছিয়াৰ এজন বাসিন্দা হিচাপে তেওঁক ধিক্কাৰ জনাইছে । মই নিৰ্বাচনৰ আগতেই কৈছিলোঁ শ্বেৰমানদা যদি বিধায়ক হয় তেনেহ'লে বৃহত্তৰ কলগাছিয়াৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে । এয়া আৰম্ভহে হ'ল । এতিয়া যিটো পথ বহল কৰিলে সেইটো আটাইতকৈ বহল ৰাস্তা । তাতকৈ বেয়া ৰাস্তা আছে । তাত কিন্তু এতিয়ালৈ বুলড'জাৰ লগোৱা নাই ।"
ইফালে স্থানীয় লোকে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদক প্ৰশংসা কৰে । হাস্পতালৰ সমীপত যানজঁটৰ বাবে এই উচ্ছেদ অতি প্ৰয়োজন বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । কলগাছিয়া চাৰিআলি চকৰ পৰা পি ডব্লিউ ডি আই বিলৈ যোৱা পথৰ উত্তৰ অংশৰ পদপথ দীৰ্ঘদিন ধৰি বেদখল কৰি একাংশ লোকে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিছে । যাৰ ফলত পথটো সংকুচিত হৈ পৰিছে আৰু প্ৰতিদিনে তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় ।
বিশেষকৈ জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু অন্যান্য জৰুৰী সেৱাৰ বাহন চলাচলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল । যাৰ বাবে যোৱা ৩ জুনত বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে বেদখলকাৰীক জাননী জাৰি কৰি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবোৰ আঁতৰাই নিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । কিন্তু সময়সীমা পাৰ হোৱাৰ পিছতো অধিকাংশ স্থান বেদখলমুক্ত হোৱা নাছিল । এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰিও প্ৰচাৰ হৈছিল । অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে বুলড'জাৰসহ প্ৰশাসনৰ লোকসকল উপস্থিত হৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবোৰ ভাঙি দিয়ে । উচ্ছেদৰ সময়ত যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হয় ।
অৱশ্যে এই উচ্ছেদক লৈ ব্যৱসায়ীসকলে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁলোকৰ মতে ব্যৱসায়ৰ ওপৰতে তেওঁলোকৰ জীৱিকা নিৰ্ভৰশীল । সেয়ে বিকল্প ব্যৱস্থা আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ তেওঁলোকে চৰকাৰক দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
পথৰ ওপৰত তিনিদিন ধৰি আশ্ৰয় বানাক্ৰান্তৰ, চৰকাৰী সাহাৰ্য লাভ নকৰাৰ অভিযোগ