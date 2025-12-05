পুনৰ প্ৰাণ পাব এখন নৈয়ে, লাট মণ্ডলৰ বেদখলকৃত ভূমিতো প্ৰশাসনৰ বুলড’জাৰ

পুনৰ প্ৰাণ পাব এখন নৈয়ে, লাট মণ্ডলৰ বেদখলকৃত ভূমিতো প্ৰশাসনৰ বুলড’জাৰ
চামগুৰি ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ ভকতগাঁৱৰ প্ৰায় এশ পৰিয়ালক শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ ।
Published : December 5, 2025 at 7:22 PM IST
নগাঁও: এখন নৈয়ে লাভ কৰিব পূৰ্বৰ হেৰুওৱা বোৱতীৰ মৰ্যাদা । এখন বোৱতী নৈক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দি একাংশ লোকে নৈৰ ভূমি বেদখল কৰি ঘৰ সাজি বসবাস কৰিছিল । এইদৰে বেদখল কৰা প্ৰায় এশ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰি নৈখনক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে ।
নৈখন নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ ৰূপহীহাট ভকতগাঁৱৰ মাজেৰে যোৱা সোণাই নৈ । ভকতগাঁৱৰ মাজেৰে যোৱা সোণাই নৈৰ পাৰত বিগত প্ৰায় ২০-৩০ বছৰ ধৰি চলিছিল অবাধ বেদখল । প্ৰায় এশ পৰিয়ালে অবৈধভাৱে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি সোণাই নৈক ঠেলি দিয়া হৈছিল মৃত্যুৰ দিশে । অৱশেষত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা উচ্ছেদ অভিযানে মৃত্যুমুখী নৈখনক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰি তুলিছে ।
শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে চামগুৰি ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ ভকতগাঁৱৰ প্ৰায় এশ পৰিয়াল শান্তিপূৰ্ণভাৱেই উচ্ছেদ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এশৰো অধিক কেঁচা ঘৰ আৰু পকী ঘৰ বুলড’জাৰৰ সহায়ত উচ্ছেদ কৰি মুঠ ৩৮ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই তথ্য জানিবকৈ দিয়ে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।
ভকতগাঁৱৰ পাছত ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী ভূমিতো পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্ছেদ চলাৰ কথা উল্লেখ কৰি আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, “ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ শালনাবৰী, আহোম গাঁও, ৰৌমাৰী বিল আদি এলেকাৰ বৃহৎ ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হ’ব । উচ্ছেদৰ বাবে সকলোকে পৰ্যাপ্ত সময় দিয়া হৈছে । নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সকলোৱে চৰকাৰী ভূমি ত্যাগ কৰিব লাগে ।”
আজি ভকতগাঁৱৰ চৰকাৰী ভূমিত প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদৰ সময়ত এগৰাকী লাট মণ্ডলে চৰকাৰী মাটি দখল কৰি ঘৰলৈ যোৱা পথ নিৰ্মাণ কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি খৰ্গহস্ত হৈ পৰে আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা । লগে লগেই উপস্থিত থকা অতিৰিক্ত আয়ুক্ত আৰু চক্ৰ বিষয়াক লাট মণ্ডলৰ বেদখলকৃত ভূমিও উচ্ছেদ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াত এই পথছোৱাত উচ্ছেদ চলোৱা হয় ।