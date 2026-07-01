এইবাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ প্ৰায় ৩০০ বিঘা বেদখলীকৃত ভূমিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান

এইবাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ প্ৰায় ৩০০ বিঘা বেদখলীকৃত ভূমিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান
নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চলত শীঘ্ৰেই চলিব উচ্ছেদ । ১৫ দিনৰ ভিতৰত বেদখলকৃত ভূমি খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰশাসনৰ । চৰাঞ্চলত হাহাকাৰ ।
Published : July 1, 2026 at 7:40 PM IST
নলবাৰী: নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চলত শীঘ্ৰেই চলিব বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান ৷ ৩৮নং বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চৰাঞ্চলৰ বেদখলকৃত ভূমিত প্ৰশাসনে অনতি পলমে চলাব উচ্ছেদ অভিযান ৷ বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত চৰাঞ্চলৰ গো-চৰণীয়া পথাৰৰ বেদখলকৃত ভূমিত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলোৱাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে
বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ জাননীৰ পাছতেই চৰাঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে ৷ বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ভেলাখাইতিৰ ২১২নং দাগত ২৮৬ বিঘা, সভামাৰীৰ ৪৬নং দাগৰ ১২ বিঘা আৰু বাৰামাৰৰ চৰৰ ৯৩নং দাগৰ ২৪ বিঘা বেদখলকৃত ভূমিত প্ৰশাসনে শীঘ্ৰেই বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলাব ।
চৰণীয়া পথাৰ বেদখল কৰি গৃহ সাজি থকা দুই শতাধিক পৰিয়াললৈ ইতিমধ্যেই বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহ চক্ৰৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জাননী জাৰি কৰা হৈছে ৷ পৰিয়ালসমূহলৈ ১৫ দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দি উপযুক্ত নথি-পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ৷ অন্যথা বেদখলমুক্ত কৰি সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈও নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ৷
আনহাতে, চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তত মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনায় বিভিন্ন দল-সংগঠনে । লগতে বৰক্ষেত্ৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা বেদখলীকৃত ভূমিত উচ্ছেদ চলাবলৈ বিভিন্ন দল-সংগঠনে চৰকাৰক আহ্বানো জনায় ।
উল্লেখ্য যে সন্দেহজনক লোকৰ আগ্ৰাসনত বৰক্ষেত্ৰীৰ বৰতলা, হিদিলাট্টাৰী, ৰংচোৱাকে ধৰি বহু গাঁৱৰ খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালৰ জীৱন-জীৱিকালৈ চৰম ভাবুকি আহি পৰিছে ৷ ভাবুকি নামি আহিছে গো-পালক, দুগ্ধ-পালক, মৎস্য-পালকসকললৈও ।
গাখীৰৰ বাবে বিখ্যাত চৰাঞ্চলৰ ভূমি আগ্ৰাসনৰ বাবে চৰণীয়া পথাৰো নোহোৱা হোৱাৰ অভিযোগ । যাৰ বাবে উচ্ছেদক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে দল-সংগঠনে ।
এই সন্দৰ্ভত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ এগৰাকী স্থানীয় নেতাই কয়, "বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় ৪০০ বিঘা ভূমিত উচ্ছেদ হ'ব বুলি যি জাননী প্ৰকাশ কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । এই পদক্ষেপ আদৰণীয় । কিন্তু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ বৰক্ষেত্ৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰি, স্মাৰক-পত্ৰ চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যে বৰক্ষেত্ৰীত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি বেদখল হৈ আছে । সেই বেদখলকৃত ভূমি উচ্ছেদ কৰি সেই স্থানত চৰকাৰীভাৱে কিছু প্ৰকল্প স্থাপন কৰিব লাগে ।"