ETV Bharat / state

এইবাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ প্ৰায় ৩০০ বিঘা বেদখলীকৃত ভূমিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান

নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চলত শীঘ্ৰেই চলিব উচ্ছেদ । ১৫ দিনৰ ভিতৰত বেদখলকৃত ভূমি খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰশাসনৰ । চৰাঞ্চলত হাহাকাৰ ।

Eviction drive at Barakhetri
বৰক্ষেত্ৰীৰ প্ৰায় ৩০০ বিঘা বেদখলীকৃত ভূমিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 1, 2026 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চলত শীঘ্ৰেই চলিব বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান ৷ ৩৮নং বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চৰাঞ্চলৰ বেদখলকৃত ভূমিত প্ৰশাসনে অনতি পলমে চলাব উচ্ছেদ অভিযান ৷ বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত চৰাঞ্চলৰ গো-চৰণীয়া পথাৰৰ বেদখলকৃত ভূমিত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলোৱাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে

বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ জাননীৰ পাছতেই চৰাঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে ৷ বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ভেলাখাইতিৰ ২১২নং দাগত ২৮৬ বিঘা, সভামাৰীৰ ৪৬নং দাগৰ ১২ বিঘা আৰু বাৰামাৰৰ চৰৰ ৯৩নং দাগৰ ২৪ বিঘা বেদখলকৃত ভূমিত প্ৰশাসনে শীঘ্ৰেই বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলাব ।

বৰক্ষেত্ৰীৰ প্ৰায় ৩০০ বিঘা বেদখলীকৃত ভূমিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান (ETV Bharat Assam)

চৰণীয়া পথাৰ বেদখল কৰি গৃহ সাজি থকা দুই শতাধিক পৰিয়াললৈ ইতিমধ্যেই বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহ চক্ৰৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জাননী জাৰি কৰা হৈছে ৷ পৰিয়ালসমূহলৈ ১৫ দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দি উপযুক্ত নথি-পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ৷ অন্যথা বেদখলমুক্ত কৰি সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈও নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ৷

Eviction drive at Barakhetri
বৰক্ষেত্ৰীৰ প্ৰায় ৩০০ বিঘা বেদখলীকৃত ভূমিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তত মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনায় বিভিন্ন দল-সংগঠনে । লগতে বৰক্ষেত্ৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা বেদখলীকৃত ভূমিত উচ্ছেদ চলাবলৈ বিভিন্ন দল-সংগঠনে চৰকাৰক আহ্বানো জনায় ।

Eviction drive at Barakhetri
বৰক্ষেত্ৰীৰ প্ৰায় ৩০০ বিঘা বেদখলীকৃত ভূমিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে সন্দেহজনক লোকৰ আগ্ৰাসনত বৰক্ষেত্ৰীৰ বৰতলা, হিদিলাট্টাৰী, ৰংচোৱাকে ধৰি বহু গাঁৱৰ খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালৰ জীৱন-জীৱিকালৈ চৰম ভাবুকি আহি পৰিছে ৷ ভাবুকি নামি আহিছে গো-পালক, দুগ্ধ-পালক, মৎস্য-পালকসকললৈও ।

গাখীৰৰ বাবে বিখ্যাত চৰাঞ্চলৰ ভূমি আগ্ৰাসনৰ বাবে চৰণীয়া পথাৰো নোহোৱা হোৱাৰ অভিযোগ । যাৰ বাবে উচ্ছেদক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে দল-সংগঠনে ।

Eviction drive at Barakhetri
বৰক্ষেত্ৰীৰ প্ৰায় ৩০০ বিঘা বেদখলীকৃত ভূমিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ এগৰাকী স্থানীয় নেতাই কয়, "বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় ৪০০ বিঘা ভূমিত উচ্ছেদ হ'ব বুলি যি জাননী প্ৰকাশ কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । এই পদক্ষেপ আদৰণীয় । কিন্তু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ বৰক্ষেত্ৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰি, স্মাৰক-পত্ৰ চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যে বৰক্ষেত্ৰীত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি বেদখল হৈ আছে । সেই বেদখলকৃত ভূমি উচ্ছেদ কৰি সেই স্থানত চৰকাৰীভাৱে কিছু প্ৰকল্প স্থাপন কৰিব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক :৩২২ বিঘা চৰণীয়া ভূমিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান, নলবাৰীত বেদখলকাৰীক ১৫ দিনৰ সময়সীমা
লগতে পঢ়ক :যিকোনো মুহূৰ্তত কলগাছিয়াত চলিব বুলডজাৰ, সাজু প্ৰশাসন - BARPETA ADMINISTRATION

TAGGED:

বৰক্ষেত্ৰীত উচ্ছেদ অভিযান
নলবাৰীত উচ্ছেদ অভিযান
অসম চৰকাৰৰ উচ্ছেদ অভিযান
ইটিভি ভাৰত অসম
EVICTION DRIVE AT BARAKHETRI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.