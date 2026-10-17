দুৰ্গা পূজাৰ মাজতে গোলাঘাটত উচ্ছেদ; নগা-উচ্ছেদিতৰ বাকবিতণ্ডা
শনিবাৰে পুৱাই গোলাঘাটত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ । ৭০ৰো অধিক পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হয় । ভূমি ক্ৰয়ক লৈ উচ্ছেদিত লোক আৰু নগা লোকৰ মাজত তৰ্ক ।
Published : October 17, 2026 at 3:42 PM IST
সৰুপথাৰ : ৰাজ্যৰ চৌদিশে দুৰ্গা পূজাক লৈ ব্যাপক উছাহ দেখা গৈছে । কিন্তু তাৰ মাজতে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত উচ্ছেদক লৈ পুনৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে । কিয়নো দুৰ্গা পূজাৰ মাজতে শনিবাৰে উৰিয়ামঘাটৰ দক্ষিণ নামবৰ বনাঞ্চলৰ অধীনৰ গেলাজানত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলালে । এই উচ্ছেদত ১২ টাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি দিয়া হ'ল । প্ৰশাসনৰ মতে দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিয়ালকেইটাই বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰি আহিছিল ।
ইফালে উচ্ছেদৰ মাজত গেলাজানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । উচ্ছেদিত লোক আৰু নগা লোকৰ মাজত তীব্ৰ বাকবিতণ্ডা লাগে । ভূমি ক্ৰয়ৰ প্ৰসংগত তেওঁলোকৰ মাজত তৰ্ক বিতৰ্ক হয় । একাংশ উচ্ছেদিতই অভিযোগ কৰে যে তেওঁলোকে প্ৰথমে সেই ভূমি নগাৰ পৰা কৃষিৰ বাবে লৈছিল আৰু তাত দীৰ্ঘদিন ধৰি খেতি কৰিছিল । তাৰ পিছত লাহে লাহে কিছু মাটি ক্ৰয় কৰিছিল । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এনেদৰে কোৱাৰ সময়তে ওচৰতে থকা একাংশ নগাই তেওঁলোকক উভতি ধৰে ।
তেওঁলোকৰ মাজত ভূমি ক্ৰয় প্ৰসংগত দীৰ্ঘ সময় ধৰি তৰ্ক হোৱাৰ পিছত উচ্ছেদিত লোকে সেই ভূমি নেপালী আৰু অসমীয়া লোকৰ পৰা ক্ৰয় কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰে । ইফালে নগা লোকসকলে ভূমি ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰমাণ বিচাৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৫ বৰ্ষত উৰিয়ামঘাটত চলা উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত একাংশ লোকে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল । তেনে সময়তেই ১২ টাকৈ পৰিয়ালক উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত আদালতে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছিল । অৱশ্যে ন্যায়ালয়ে পুনৰ উচ্ছেদৰ ৰায় দিয়াত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছে । শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া মাইকযোগে প্ৰশাসনে লোকসকলক ঘৰ খালী কৰিবলৈ ঘোষণা কৰে আৰু শনিবাৰে পুৱাৰে পৰাই দক্ষিণ নামবৰ বনাঞ্চলৰ গেলাজানত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলায় ।
এজন উচ্ছেদিত লোকে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত আমি বস্তুবোৰ কেনেকৈ উলিয়াম ? এতিয়া আমি ক'ত যাম ? ঘৰৰ পৰা আমি একো উলিয়াব পৰা নাই । আমি বহু বছৰৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ । আমাৰ ককা-আইতা ইয়াতে বুঢ়া হ'ল । আমিও ইয়াতে ডাঙৰ হ'লো । বেলেগত আমাৰ মাটি নাই ।"
আন এগৰাকীয়ে কয়, "আমি ইয়াত হিন্দু-মুছলমান সকলোৱে একেলগে আছিলোঁ । কিন্তু কেৱল মুছলমানসকলক উচ্ছেদ কৰিলে । তেওঁলোকৰ ভূমিপট্টা থকা বুলি কৈছে কিন্তু কোনো লোকৰে ভূমিপট্টা নাই । আমি ইয়াৰ পৰা নাযাও ।"
উচ্ছেদ সম্পৰ্কত মুগাভী নামৰ নগা গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াই কয়, "এই উচ্ছেদ অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ কাৰণে ভাল । বাংলাদেশী আহি অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ ভূমি দখল কৰি আছে । এতিয়া ইয়াত আমাৰ সোমাবলৈ ঠাই নাই । অসম আৰু নাগালেণ্ড চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে বহু ভাল । আমি আনন্দিত । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । এই অঞ্চল আমাৰ মুগাভী বস্তিৰ অন্তৰ্গত ।"
কেৱল গেলাজানতে নহয় গোলাঘাটৰ মুঠ ৩ টাকৈ স্থানত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছে । দৈয়াং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ নেঘেৰিবিল আৰু আৰু ৩ নং ৰজা পুখুৰীতো বন বিভাগ তথা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্ত বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়, "আজি গোলাঘাট জিলাৰ তিনিটা অঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে । ইয়াৰে দৈয়াং বনাঞ্চলত ৬০ টা বাসগৃহ, দক্ষিণ নামবৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ১২ বাসগৃহ আৰু ৰজা পুখুৰীত ৯ টা বাসগৃহ উচ্ছেদ কৰা হৈছে । এই উচ্ছেদ অভিযান বন বিভাগ, আৰক্ষী, জিলা প্ৰশাসনৰ যৌথ উদ্যোগত চলোৱা হৈছে । শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই উচ্ছেদ চলি আছে ।"
লগতে পঢ়ক : কাতি বিহু, পালনাম আৰু লক্ষ্মী পূজা: উৎসৱৰ বতৰত ব্যস্ততা বাঢ়িছে শালমৰাৰ মৃৎশিল্পীৰ