নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত বিশ্বনাথত চলিল বুলড'জাৰ
বিশ্বনাথৰ ৩ টা স্থানত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান । ৭৬ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হয় ।
Published : March 9, 2026 at 8:57 PM IST
বিশ্বনাথ : অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত কেইটামান দিন বাকী আছে । নিৰ্বাচনৰ দিনো কিছুদিনৰ ভিতৰতে ঘোষণা কৰা হ'ব । ইতিমধ্যে কেইবাটাও দলে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰি প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । তেনে সময়তে বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ প্ৰশাসন । এইবাৰ বিশ্বনাথ জিলাত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলিল ।
সোমবাৰে পুৱাই শ শ আৰক্ষী, নিৰাপত্তা বাহিনী লৈ চতিয়াত প্ৰশাসনৰ বৃহৎ দল উপস্থিত হ'ল । ন'নকে জাপৰিগুৰি আৰু বাঘমাৰীৰ পিছত সোমবাৰে চতিয়াত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলালে ৷ চৰকাৰী গোপচাৰ ভূমি বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান চলিছে । চৰাইজনীয়া, মিলনপুৰ আৰু চলাহোলাত এই উচ্ছেদ চলিছে ৷ ৬৯ ঘৰ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে । পুৱা ৮ বজাৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হয় ।
৭৫ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলালে । উচ্ছেদৰ সময়ত কেইবাটাও পকী ঘৰ বুলড'জাৰৰ সহায়ত ভাঙি পেলোৱা হয় । অৱশ্যে অভিযানৰ সময়ত যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে প্ৰায় ২০০ চি আৰ পি এফ জোৱান আৰু আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হয় ৷ ইতিমধ্যে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি সেই স্থানৰ পৰা বেদখলকাৰী আঁতৰি গৈছে ।
উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত নদুৱাৰৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া আকাশদ্বীপ কাকতিয়ে কয়, "আজি ৩ টা স্থানত উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব । য'ত জলসিঞ্চনৰ নলা আছে তাত কৰা হৈছে । ২৫ বিঘা মাটিত প্ৰায় ১৫ টা পৰিয়াল আছিল । পৰিয়ালবোৰে ইতিমধ্যে ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি লৈ গৈছে । যিখিনি ৰৈ গৈছে আমি ভাঙি দিছোঁ । কোনোধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা নাই ।"
লগতে পঢ়ক :
দেওশাল মন্দিৰৰ পৰা আৰম্ভ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা; উচ্ছেদ অভিযানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে