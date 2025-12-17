২৫০ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য: নগাঁৱৰ জলাশয়ত অব্যাহত উচ্ছেদ অভিযান

২৫০ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য: নগাঁৱৰ জলাশয়ত অব্যাহত উচ্ছেদ অভিযান
বিল, সুঁতিৰ ভূমি বেদখল কৰাৰ ফলত স্থানীয় লোকসকল কৃত্ৰিম বানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল ।
Published : December 17, 2025 at 5:40 PM IST
নগাঁও : বিল, সুঁতিক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দি নগাঁৱৰ ধিঙৰ একাংশ লোকে সুঁতিৰ মাজতে বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি বেদখল কৰা চৰকাৰী ভূমিত অৱশেষত চলিল জিলা প্ৰশাসনৰ এক্সকেভেটৰ । বৃহত্তৰ ধিং অঞ্চলৰ বহুকেইখন বিলৰ প্ৰায় ২৫০ বিঘা ভূমি বেদখল কৰি একাংশ লোকে পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰি মৎস্য পালন কৰি আহিছিল । বিল, সুঁতিৰ ভূমি বেদখল কৰাৰ ফলত স্থানীয় লোকসকল কৃত্ৰিম বানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল । আনকি কৃত্ৰিম বানৰ ফলত কৃষকসকলেও পথাৰত খেতি কৰিব নোৱৰা এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱাত অৱশেষত জিলা প্ৰশাসনৰ কাষ চাপে স্থানীয় লোক ।
স্থানীয় লোকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত অৱশেষত বৃহত্তৰ এলেকাত উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে । আজিৰ পৰা প্ৰায় তিনিমাহ পূৰ্বেই বিল-সুঁতিৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছিল জাননী । কিন্তু জাননী লাভ কৰাৰ পাছতো বেদখলকাৰীয়ে স্বেচ্ছাই চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত নকৰাত প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে উচ্ছেদ অভিযান ।
মঙলবাৰৰ পৰা শতাধিক শ্ৰমিকৰ জৰিয়তে সুঁতিৰ মাজৰ বান্ধ উচ্ছেদ কৰি বিল-সুঁতিসমূহ পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে প্ৰশাসনে । মঙলবাৰে অৰ্থাৎ প্ৰথমদিনা জিলা প্ৰশাসনে শ্ৰমিকৰ জৰিয়তে কোৰ, চিপৰাং ব্যৱহাৰ কৰি বিশাল সুঁতিৰ মাজৰ অংশৰ বান্ধ উচ্ছেদৰ চেষ্টা চলাইছিল যদিও দ্বিতীয়দিনা এক্সকেভেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে উচ্ছেদ অভিযান ।
প্ৰথমদিনা আহোমগাঁৱৰ সুঁতিত শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ চলোৱাৰ পাছত বুধবাৰে দ্বিতীয়দিনা এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত উচ্ছেদ চলায় ধিঙৰ টুকটুকীৰ ৰৌমাৰি বিলত । মঙলবাৰে প্ৰথমদিনা উচ্ছেদ চলাই ৬৫ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ পাছত বুধবাৰে দ্বিতীয়দিনা প্ৰায় ৩০ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই তথ্য ই টিভি ভাৰতক ফোনযোগে জানিবলৈ দিয়ে ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া সৌৰভ দাসে ।
উল্লেখ্য যে ধিঙৰ শালনাবড়ী গাঁৱৰ ভেৰভেৰি বিলৰ পৰা টুকটুকী, আহোম গাঁও, কটহগুৰি, ৰৌমাৰি বিল, মৈৰাধ্বজ হৈ মাগুৰমাৰি বিললৈকে প্ৰাকৃতিকভাৱে পানী চলাচলৰ সুঁতি আছিল । কিন্তু এই সুঁতিটো একাংশ বেদখলকাৰীয়ে বিভিন্ন ঠাইত বান্ধ নিৰ্মাণেৰে বেদখল কৰি মৎস্য পালন কৰি আহিছে । যাৰ ফলত পানীৰ চলাচল বন্ধ হৈ গোটেই এলেকাৰ গাৱঁৰ ৰাইজৰ লগতে বাট-পথৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈ আহিছিল ।
উচ্ছেদৰ বাবে বৃহত্তৰ এলেকাটোত বিশাল আৰক্ষী, নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে ।