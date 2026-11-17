লখিমপুৰত অব্যাহত উচ্ছেদ অভিযান : এটা পষেকত দ্বিতীয়টো চৰকাৰী ভূমি উদ্ধাৰ অভিযান
৪২ টা পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী উচ্ছেদ কৰি ১৭ বিঘা চৰকাৰী ভূমি মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই অভিযান চলোৱা হৈছে ।
Published : November 17, 2026 at 1:27 PM IST
লখিমপুৰ : লখিমপুৰ প্ৰশাসনে মঙলবাৰে চলিত পষেকত দ্বিতীয়টো উচ্ছেদ অভিযান চলায় । লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ চৰকাৰী ভূমি, সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি দীৰ্ঘদিন ধৰি একাংশ লোকে বেদখল কৰি আহিছে । এনে বেদখলীকৃত ভূমি উদ্ধাৰৰ বাবে চৰকাৰে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
বিগত সময়ত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বহু পৰিমাণৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে । ইয়াৰ অংশ হিচাপে চলিত পষেকত মঙলবাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে যোৱা ১৩ নৱেম্বৰত বগীনদীৰ পিজিআৰ ১ আৰু পিজিআৰ ২ত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছিল । এই অভিযানত বেদখলকাৰী ১৩২ টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰি ১৯ বিঘাৰো অধিক ভূমি মুকলি কৰা হয় । মঙলবাৰে লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ বৰবিলত পুৱাৰে পৰা পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলিছে ।
৪২ টা পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী উচ্ছেদ কৰি ১৭ বিঘা চৰকাৰী ভূমি মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই অভিযান চলোৱা হৈছে ।
উচ্ছেদ অভিযান তদাৰক কৰি জিলা আয়ুক্ত প্ৰণৱজিৎ কাকতিয়ে কয়, "জিলাখনত এনেদৰে চৰকাৰী ভূমি বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পৰ্যায়ক্ৰমে উচ্ছেদ অভিযান চলি থাকিব । ইতিমধ্যে জৰীপ কৰি থকা হৈছে । আমি যিমান পাৰোঁ বেদখলকৃত চৰকাৰী ভূমি মুক্ত কৰিম ।"
আনহাতে, জিলাখনৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক গুণেন্দ্ৰ ডেকাই কয়, "এই অঞ্চলৰ লোকক কিছু দিনৰ আগতেই মাটি খালী কৰিবলৈ জাননী দিয়া হৈছিল । আমি এৰিয়া ডমিনেচন কৰিছিলোঁ । একাংশ লোকে জাননী পাই ঘৰ-বাৰী ভাঙি আঁতৰি গৈছে যদিও একাংশ এতিয়াও আছে । তেনে ঘৰ-বাৰী আজি উচ্ছেদ কৰা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে দুপৰীয়া পৰ্যন্ত এই উচ্ছেদ অভিযান শান্তিপূৰ্ণ ৰূপত চলি থাকিলেও উচ্ছেদিতসকলৰ একাংশৰ হিয়াভঙা কান্দোনে পৰিৱেশ গধুৰ কৰি তোলে ।