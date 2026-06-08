পদপথ উদ্ধাৰ, যান-জঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ লক্ষ্যৰে তেজপুৰ চহৰত প্ৰশাসনৰ বুলড’জাৰ

পদপথ উদ্ধাৰ, যান-জঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ লক্ষ্যৰে তেজপুৰ চহৰত প্ৰশাসনৰ বুলড’জাৰ
তেজপুৰ চহৰৰ মাজ মজিয়াত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান, ভাঙি দিয়া হ'ল দোকান ৷
Published : June 8, 2026 at 9:38 PM IST
তেজপুৰ : দীৰ্ঘদিনীয়া যান-জঁটৰ সমস্যা আৰু পদপথ বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু তেজপুৰ পৌৰসভাই সোমবাৰে তেজপুৰ চহৰৰ মাজম জিয়াত এক বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলায় । চহৰখনৰ বিভিন্ন স্থানত অবৈধভাৱে দখল কৰা পদপথ আৰু পথৰ কাষত স্থাপন কৰা দোকান উচ্ছেদ কৰি পথচাৰীসকলৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
উল্লেখ্য যে, বহু ব্যৱসায়ীয়ে পদপথত বিপণী স্থাপন কৰি ব্যৱসায় চলাই অহাৰ ফলত পথচাৰীসকলৰ বাবে চৰম অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ আনহাতে, পথৰ দুয়োকাষে অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে বাহন পাৰ্কিং কৰাৰ ফলত তেজপুৰ চহৰৰ মূল পথসমূহত যানবাহনৰ চলাচল ক্ৰমাৎ দুৰ্বিষহ হৈ পৰিছিল। এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি চহৰবাসীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপ দাবী জনাই আহিছিল।
ৰাইজৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সহাৰি জনাই সোমবাৰে প্ৰশাসনে চলোৱা অভিযানত জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাস আৰু তেজপুৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া চেৰণ থমাছ উপস্থিত থাকি সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীৰ তদাৰক কৰে। প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিয়ে যে, চহৰখনৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা অধিক সূচল আৰু পথচাৰীসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থত এনে অভিযান আগন্তুক দিনতো অব্যাহত থাকিব।
ইফালে, তেজপুৰৰ উপকণ্ঠৰ দোলাবাৰী বজাৰতো এক পৃথক উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হয় । দোলাবাৰী চাৰিআলিৰ পৰা লাচিত চ'কলৈকে পথ বহলীকৰণৰ প্ৰকল্পৰ অংশ হিচাপে ইতিমধ্যে চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত উক্ত বজাৰখন উচ্ছেদ কৰা হৈছিল। কিন্তু অভিযোগ অনুসৰি, উচ্ছেদৰ পিছতো পুনৰ অবৈধভাবে বজাৰখন গঢ়ি উঠিছিল।
সোমবাৰৰ অভিযানত এক্সেভেটৰ আৰু বুলড’জাৰ ব্যৱহাৰ কৰি বজাৰৰ বিভিন্ন অস্থায়ী আৰু স্থায়ী গৃহ ভাঙি পেলোৱা হয়। প্ৰশাসনৰ মতে, পথ বহলীকৰণ আৰু জনস্বাৰ্থ জড়িত উন্নয়নমূলক কামত কোনো ধৰণৰ অবৈধ দখলক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহ’ব । উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহক জাননী জাৰি কৰাৰ লগতে মাইকযোগে সতৰ্কবাণীও প্ৰদান কৰা হৈছিল বুলি প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিছে ৷ জাননী আৰু সতৰ্কবাণীৰ পাছতো দখলমুক্ত নকৰাত এইবাৰ হাতে-কামে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে ।
লগতে পঢ়ক:অসমীয়া-বিহাৰীৰ সংঘাতক নস্যাৎ কৰি আৰক্ষীৰ মন্তব্য, এয়া ধনদাবীৰ ঘটনা