ETV Bharat / state

শিৱসাগৰত ড্ৰাগছ বেপাৰীৰ দোকান উচ্ছেদ, ডিমা হাছাওত হে'ৰইনসহ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ

প্ৰশাসনে শিৱসাগৰত অপৰাধীৰ ঘাটি হিচাপে চিহ্নিত অবৈধ দোকান উচ্ছেদ কৰে । আনহাতে, হাফলঙত গাড়ীৰ গোপন চেম্বাৰৰ পৰা ২৩১.৩১ গ্ৰাম ওজনৰ হে'ৰইন জব্দ ।

Drugs seized in Dima Hasao
ডিমা হাছাওত হে'ৰইনসহ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: শিৱসাগৰৰ জেঙনিকটীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ অহাৰ সমান্তৰালভাৱে অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধেও বিভিন্ন সময়ত মাত মাতি আহিছে । বিগত ২৬ জানুৱাৰীত অবৈধ কাৰ্যত জড়িত এটি পৰিয়াল আৰু ব্যক্তিৰ অবৈধ বিপণি উচ্ছেদ কৰিবলৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্তক এক ৰাজহুৱা আবেদন জনাইছিল ।

তেওঁলোকে জেঙনিকটীয়াৰ বিভিন্ন লোকৰ ভাৰাঘৰত নামনি অসমৰ বহু সন্দেহজনক ব্যক্তিয়ে আশ্রয় লৈ চুৰি, ডকাইতি, ড্রাগছৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ জেঙনিকটীয়া অঞ্চলটোক বদনাম কৰাৰ অভিযোগ কৰিছিল । লগতে প্ৰগতি হাস্পতালৰ কাষৰ এই দোকানখন অবৈধ ড্ৰাগছৰ ঘাটি বুলি জেঙনিকটীয়া ইয়ুথ গ্ৰুপ আৰু মছজিদ কমিটীয়ে শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্তক লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ।

শিৱসাগৰত ড্ৰাগছ বেপাৰীৰ দোকান উচ্ছেদ (ETV Bharat Assam)

এই আভিযোগৰ পাছত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে এই অঞ্চলৰ পৰা ভাৰাঘৰত থাকি অসামাজিক কার্য আৰু অপৰাধত জড়িত ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে । আনহাতে, স্থানীয় প্রগতি চিকিৎসালয়ৰ কাষতে অবৈধভাৱে দোকান খুলি দৰং জিলাৰ খাৰুপেটীয়াৰ মইনুদ্দিন আলী, পুত্র ৰফিকুল ইছলামে বিভিন্ন অপৰাধমূলক ঘটনাৰ লগতে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আশ্ৰয় দিয়া বুলি ৰাইজে মুকলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।

আনকি ৰফিকুল ইছলাম আৰু তেওঁৰ ভাতৃয়ে গৰুচুৰিৰ ঘটনাতো অভিযুক্ত হোৱাৰ লগতে নামনি অসমৰ পৰা আহি অস্থায়ীভাৱে থকা ৰফিকুলে স্থানীয় যুৱককো আক্রমণ কৰিছিল । প্রগতি হাস্পতালৰ কাষতে ৰফিকুল আৰু মাতৃয়ে অবৈধভাবে এখন দোকান খুলি বিভিন্ন অপৰাধীক চুৰি আদি দুষ্কার্য কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰি অহাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে এনে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ কৰিবলৈ বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছিল ।

ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰ চক্ৰ বিষয়াই উক্ত অপৰাধীৰ ঘাটি হিচাপে চিহ্নিত ৰফিকুলৰ অবৈধ দোকান উচ্ছেদ কৰাত ৰাইজে স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে আৰু শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাইছে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "বৃহত্তৰ এই জেঙনিকটীয়া অঞ্চলত আমাৰ ইয়ুথ গ্ৰুপ, যুৱ সমাজ, জুম্মা মছজিদ পৰিচালনা সমিতি আৰু তিনিওটা মছজিদ সমিতিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে ইয়াতে অচিনাকি যিসকল সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে অস্থায়ীভাৱে তাতে ড্ৰাগছ আৰু মদ-জুৱাৰ আড্ডা চলি আছে । আজি জিলা প্ৰশাসনে যিটো উচ্ছেদ কৰিছে ইয়াত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীবিলাকে ৰাতি ৰাতি আহি ইয়াত আশ্ৰয়গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ পৰা বিতৰণ কৰিছিল ।"

হাফলঙত গাড়ীৰ গোপন চেম্বাৰত উদ্ধাৰ ২৩১.৩১ গ্ৰাম হেৰ'ইন, সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ

হাফলং: ৰাজ্যজুৰি আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছবিৰোধী অভিযান অব্যাহত থকাৰ মাজতে ডিমা হাছাও জিলাৰ পৰা শুকুৰবাৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

ডিমা হাছাওত হে'ৰইনসহ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)

শিলচৰ-সৌৰাষ্ট্র ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড'ৰৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ মাজেদি যোৱা ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এতিয়া ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীসকলৰ বাবে এক কৰিড'ৰ হৈ পৰিছে ।

শুকুৰবাৰে এক গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত ডিমা হাছাও আৰক্ষীয়ে জিলাখনৰ হাফলং থানাৰ অন্তৰ্গত জাটিংগা লামপুৰ ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীৰ নাকা চেকিং আৰম্ভ কৰে । সেই সময়তে শিলচৰৰ পৰা লামডিঙলৈ যোৱাৰ পথত এএছ-১১-ইচি-০৭৩৬ নম্বৰৰ এখন ৪০৭ বাহন আটক কৰে ।

পৰৱৰ্তী সময়ত গাড়ীখনত অনুসন্ধানৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে সন্দেহযুক্ত হেৰ’ইনৰ ২০ টা চাবোনৰ বাকচ উদ্ধাৰ কৰে । বাহনখনৰ ইউৰিয়া টেংকীত নিৰ্মিত গোপন চেম্বাৰৰ পৰা ২৩১.৩১ গ্ৰাম ওজনৰ হে'ৰইনখিনি উদ্ধাৰ কৰা হয় । লগতে এগৰাকী সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সৰবৰাহকাৰীজন বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে আৰু আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক :তিনিদিনত ২০ হাজাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা
লগতে পঢ়ক :সন্দেহযুক্ত লোকক এমাহৰ ভিতৰত বৰভাগ এৰাৰ সকীয়নি ৰাইজৰ - সন্দেহযুক্ত মিঞা

TAGGED:

শিৱসাগৰত উচ্ছেদ
ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ
ডিমা হাছাওত ড্ৰাগছ জব্দ
ইটিভি ভাৰত অসম
DRUGS SEIZED IN DIMA HASAO

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.