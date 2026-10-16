ছত্ৰাকাৰ দেৱালয় : জাকজমকতাৰ বিপৰীতে ৰাজকীয় পৰম্পৰা আৰু বৈদিক ৰীতি-নীতিৰে মহিষমৰ্দিনীক আৰাধনা
কোনো আধুনিক জাকজমকতা বা বাহ্যিক আড়ম্বৰতা নোহোৱাকৈয়ে আয়োজন দুৰ্গা পূজা ৷ সম্পূৰ্ণ বৈদিক ৰীতি-নীতিৰে ছত্ৰাকাৰ দেৱালত ভক্তই কৰে পূজা অৰ্চনা ৷ কুলগীতা সাউদৰ এক প্ৰতিবেদন...
Published : October 16, 2026 at 8:23 PM IST
গুৱাহাটী : দুৰ্গা পূজা বুলি ক’লেই আকৰ্ষণীয় প্ৰতিমা তথা পূজা মণ্ডপৰ কথাই সততে মনলৈ আহে ৷ কিন্তু অসমৰ এনে কিছু স্থান আছে, য’ত আকৰ্ষণীয় প্ৰতিমাৰ বিপৰীতে স্থায়ী মূৰ্তিত বৈদিক ৰীতি-নীতিৰ মাজেৰে পূজা কৰা হয় ৷ ইয়াৰে ভিতৰত ছত্ৰাকাৰ দেৱালয় অন্যতম ৷
অসমৰ ধৰ্মীয় আৰু ঐতিহাসিক পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰত অৱস্থিত ছত্ৰাকাৰ দেৱালয় সকলোৰে বাবে এক বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আহিছে ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্যৰ কাষতে থকা এটা সৰু টিলাৰ ওপৰত ছত্ৰাকাৰ দেৱালয় অৱস্থিত । এই টিলাটোৰ আকৃতি সংস্কৃত ভাষাত ছত্ৰ বা ছাতিৰ আকৃতিৰ হোৱাৰ বাবে এই দেৱালয়খনৰ নাম ছত্ৰাকাৰ দেৱালয় নামেৰে জনাযাত ৷
- কেতিয়াৰ পৰা দুৰ্গা পূজা কৰি অহা হৈছে ?
পৌৰাণিক কাহিনী মতে, আহোম যুগত স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালতে এই দেৱালয়খন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত কামৰূপৰ বিখ্যাত হৰদত্ত-বীৰদত্তৰ উপাস্য দেৱী মংগলচণ্ডীৰ মূৰ্তিটো সেনাপতি গেন্ধাকাই ফুকনে (যাক কলীয়া গোঁসাই বুলিও জনা যায়) বিচাৰি আনি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰে ৷ সেই তেতিয়াৰে পৰাই এই দেৱালয়খনত দুৰ্গা পূজা কৰি অহা হৈছে ৷
বৰ্তমানৰ জাকজমকতা আৰু আধুনিক বিষয়বস্তু কেন্দ্ৰিক পূজাৰ বিপৰীতে ছত্ৰাকাৰ দেৱালয়ত সম্পূৰ্ণ বৈদিক ৰীতি-নীতি আৰু আধ্যাত্মিকতাৰে দেৱীৰ পূজা কৰা হয় । ইয়াত বাহ্যিক আলোকসজ্জাতকৈ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশক অধিক প্ৰাধান্য দিয়া হয় ।
প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰত অৱস্থিত ঐতিহাসিক ছত্ৰাকাৰ দেৱালয়ত সম্পূৰ্ণ বৈদিক ৰীতি-নীতি আৰু আহোম যুগৰ ৰাজকীয় পৰম্পৰাৰে দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ দেৱালয়ৰ দলৈ সত্যেন্দ্ৰ শৰ্মাই এই ঐতিহাসিক উপাসনা স্থলীৰ বিৰল ইতিহাস আৰু পূজাৰ বিশেষ আভাষ দাঙি ধৰে -
- কমলেশ্বৰ সিংহৰ সপোন আৰু মা মংগলচণ্ডীৰ সংযোগ
দলৈ সত্যেন্দ্ৰ শৰ্মাই কয়, ‘‘এই দেৱালয় মূলতঃ শিৱ আৰু বিষ্ণুৰ মন্দিৰ আছিল ৷ কিন্তু আহোম স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনৰ পৰা ছত্ৰাকাৰ দেৱালয়ে এক বিশেষ মৰ্যাদা লাভ কৰে ৷ লোকবিশ্বাস আৰু ইতিহাস অনুসৰি, স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহই সপোনত দেখা পাইছিল যে ৰঙিয়াৰ এখন বিলত মা মংগলচণ্ডীৰ মূৰ্তি পৰি আছে আৰু দেৱীয়ে তেওঁক ছত্ৰাকাৰ দেৱালয়ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আদেশ দিছে ।’’
ৰজাৰ সপোন মৰ্মে তদানীন্তন ৰাজমন্ত্ৰী গেন্ধাকাই ফুকনে (যাক কলীয়া গোঁসাই বুলিও জনা যায়) ৰঙিয়ালৈ গৈ বিলৰ পৰা মা মংগলচণ্ডীৰ পিতলৰ বিগ্ৰহভাগ উদ্ধাৰ কৰে আৰু ছত্ৰাকাৰ দেৱালয়ত আনি স্থাপন কৰে । এই মূৰ্তিভাগ আচলতে দন্দুৱা দ্ৰোহৰ প্ৰখ্যাত নেতা হৰদত্ত আৰু বীৰদত্তৰ ঘৰত 'ৰাজলক্ষ্মী' হিচাপে পূজিত হৈ আছিল । তেওঁলোক পলাই যোৱাৰ সময়ত মা মংগলচণ্ডীৰ মূৰ্তিটো এৰি থৈ গৈছিল, যিটো পিছলৈ বিলত পোৱা যায় ৷ দেৱালয়খনৰ যোগমহলত এই মূৰ্তিটো প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ দিনৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে ইয়াত দৈনিক পূজা-অৰ্চনা চলি আহিছে । এই বুলি কয় দলৈ সত্যেন্দ্ৰ শৰ্মাই ৷
- ৰাজা দিনৰে পৰা চলি অহা দুৰ্গা পূজা
তেওঁ কয়, "কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনৰ পৰাই ছত্ৰাকাৰ দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে পূৰ্বতে মা দুৰ্গাৰ বিগ্ৰহটো পিতলৰ আছিল যদিও কালক্ৰমত সেয়া ক্ষয় যোৱাৰ বাবে নতুন বিগ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ৷ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত বিগ্ৰহটো যোগমহলৰ পৰা উলিয়াই বাহিৰৰ মণ্ডপত ৰাইজৰ দৰ্শনৰ বাবে স্থাপন কৰা হয় । তাতে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় ৷ নৱমীৰ দিনা সম্পূৰ্ণ পূজা শেষ হোৱাৰ পাছত দেৱীক পুনৰ নিজৰ স্থায়ী স্থানলৈ ঘূৰাই নিয়া হয় ।
- এই দেৱালয়ত কোনো বাহ্যিকতা নাই
দলৈ সত্যেন্দ্ৰ শৰ্মাই কয় যে ছত্ৰাকাৰ দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্যটো হ’ল ইয়াত কোনো আধুনিক জাকজমকতা বা বাহ্যিক আড়ম্বৰতা নাথাকে । সম্পূৰ্ণ বৈদিক ৰীতি-নীতিৰে ইয়াত পূজা কৰা হয় ।
তেওঁ কয়, ‘‘পূজাৰ দিনকেইটাত প্ৰতিদিনে হোম-যজ্ঞ, শান্তি আৰু অৰ্ধৰাত্ৰি পূজা অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াত সপ্তমীৰ পৰা নৱমীলৈকে বিশেষ ভোগৰ ব্যৱস্থা থকাৰ লগতে পৰম্পৰাগত বলি বিধানো প্ৰচলিত ৷ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ইয়াত হাঁহ, ছাগলী, পাৰ চৰাইৰ উপৰিও বিশেষভাৱে মানকচু, কুঁহিয়াৰ, কোমোৰা আৰু মাগুৰ মাছো বলি দিয়া হয় ।’’
- দশমীৰ অপৰাজিতা পূজা আৰু ব্যতিক্ৰমী বিসৰ্জন
বিজয়া দশমীৰ দিনা দেৱালয়ত বিশেষ অপৰাজিতা পূজা অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই দিনটোত এক ব্যতিক্ৰমী পৰম্পৰা অনুসৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পূজা মণ্ডপত আহি সৰস্বতী বন্দনা বা দুৰ্গা দেৱীৰ ১০৮ টা নাম কাগজত লিখি অৰ্পণ কৰে, যাৰ দ্বাৰা শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ আশীৰ্বাদ বিচৰা হয় ৷
দলৈ সত্যেন্দ্ৰ শৰ্মাই কয়, ‘‘পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও স্থানীয় মহিলা বা মন্দিৰলৈ অহা মহিলাসকলে পৰম্পৰাগত সেন্দূৰ খেলত ভাগ লয় । অৱশেষত, দেৱীৰ ৰূপ হিচাপে গণ্য কৰা কলপুলিটো ধৰ্মীয় নীতি-নিয়মেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিসৰ্জন দি পূজাৰ সামৰণি মৰা হয় ।"
আহোম যুগৰ এই ঐতিহাসিক পৰম্পৰাক আজিও সজীৱ কৰি ৰখা উজান বজাৰৰ ছত্ৰাকাৰ দেৱালয়ৰ পূজা চাবলৈ এইবাৰো সহস্ৰাধিক ভক্তৰ সমাগম ঘটিব বুলি দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষই আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।