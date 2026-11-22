বঙাইগাঁৱত সোণালী বান্দৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি, কিন্তু বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটাব পাৰে অঘটন
সোণালী বান্দৰৰ বিচৰণস্থলীও এতিয়া নহয় সুৰক্ষিত ।
Published : November 22, 2026 at 2:23 PM IST
বঙাইগাঁও: বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰেই দুষ্প্ৰাপ্য সোণালী বান্দৰলৈ বিপদ কঢ়িয়াই আনিছে । সোণালী বান্দৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তো বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে বিপদ ঘটাব পাৰে বুলি সচেতন ৰাইজে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে । কাৰণ যিবোৰ ঠাইত এই প্ৰজাতিৰ বান্দৰ আছে তাত এই তাঁৰবোৰ উন্মুক্ত হৈ আছে ।
উল্লেখ্য যে কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কাষৰ অঞ্চলবোৰত বিশ্ববিখ্যাত তথা আপুৰুগীয়া সোণালী বান্দৰবোৰে বিচৰণ কৰে । স্থানীয় লোকৰ বন্ধু সদৃশ এই সোণালী বান্দৰবোৰৰ বাবে এই বিচৰণস্থলী এতিয়া যেন সুৰক্ষিত হৈ থকা নাই ।
এই বান্দৰ থকা ঠাইত যদিহে কেৱল তাঁৰৰ ব্যৱস্থা কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে উন্মুক্ত তাঁৰত লাগি দুস্প্ৰাপ্য প্ৰাণীবিধৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা আছে । বিশেষকৈ বঙাইগাঁও জিলাত এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে । এই জিলাখনত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে বিৰল প্ৰজাতিৰ সোণালী বান্দৰৰ সংখ্যা । ইয়াৰ লগে লগে নতুন নতুন অঞ্চললৈও প্ৰসাৰিত হৈছে সোণালী বান্দৰৰ বিচৰণভূমি; কিন্তু সোণালী বান্দৰৰ এই বৃদ্ধি আৰু নতুন অঞ্চললৈ বিস্তাৰিত হোৱাৰ মাজতে নামি আহিছে এক ভয়ংকৰ বিপদ ৷
অভয়াপুৰীৰ পাহাৰতলীত সম্প্ৰতি বিচৰণ কৰি থকা সোণালী বান্দৰৰ এটা বৃহৎ দলে স্থানীয় ৰাইজক চিন্তিত কৰি তুলিছে । কিয়নো অঞ্চলটোত মুক্তভাৱে প্ৰৱাহিত হৈ আছে ১১০০ আৰু ১১,০০০ ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ । ফলত খাদ্যৰ সন্ধানত এডাল গছৰ পৰা আন এডাল গছলৈ জপিয়াই ফুৰা সোণালী বান্দৰৰ দলটোৰ বাবে বিদ্যুতৰ তাঁৰসমূহ ভয়ংকৰ বিপদৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ৷ যিকোনো মুহূৰ্ততে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যু ঘটাৰ স্থানীয় ৰাইজে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইতিমধ্যে জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ অহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পাহাৰতলীৰ এই পৰিস্থিতিয়ে ৰাইজক অধিক চিন্তিত কৰিছে । সেয়ে অঞ্চলটোৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰসমূহ শীঘ্ৰে আৱৰণযুক্ত কৰাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত দাবী জনাইছে । সোণালী বান্দৰৰ বিচৰণভূমি বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে এইবিধ প্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবেও প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো জৰুৰী হৈ পৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, অভয়াপুৰীৰ পাহাৰতলীত সোণালী বান্দৰৰ দলটোৱে বিচৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছৰে পৰা একাংশ স্থানীয় লোকে নিজৰ ঘৰৰ কাম-কাজ বাদ দি দলটোৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে । বান্দৰকেইটাৰ যাতে কোনো ক্ষতি নহয়, তাৰবাবে তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ পহৰা দি আহিছে ।
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় ব্যক্তি যুৱক ৰাজু ৰাম ৰায়ে কয়, "বিগত দুবছৰ ধৰি এটা সোণালী বান্দৰৰ জাকে এই অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি আহিছে । এতিয়া খাদ্যৰ অভাৱ হোৱাত এই বান্দৰকেইটাই ৰাস্তা পাৰ হৈ যায় । ইয়াতেই ১১০০ আৰু ১১,০০০ ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ আছে । তিনিমাহমান পূৰ্বে এটা বান্দৰ এই তাঁৰত লাগিয়েই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল । কাকৈজানাত থকা সুৰক্ষিত কেৱলৰ দৰে ব্যৱস্থা ইয়াতো কৰিব লাগে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, “সোণালী বান্দৰৰ জাকটো গাঁৱত আহিলে ঘৰৰ কাম বাদ দি পহৰা দি থাকো ৷ বিদ্যুৎপৰিবাহী তাঁৰত যাতে নালাগে তাৰবাবে পহৰা দিও ৷ কিয়নো সোণালী বান্দৰ বঙাইগাঁৱৰ গৌৰৱ ৷ অতি সোনকালে মুক্ত বিদ্যুতৰ তাঁৰবিলাক আৱৰণযুক্ত কৰিবলৈ বন বিভাগ আৰু বিদ্যুৎ বিভাগক অনুৰোধ জনাইছো ৷”
লগতে পঢ়ক:বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এমাহতে দুটা সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যু: চৰকাৰক সকীয়নি কাকৈজানাবাসীৰ
কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোম ষ্টে': পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকৰ পদক্ষেপ