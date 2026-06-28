উচ্ছেদৰ জাননীৰ সময় উকলি যোৱাৰ পিছতো ব্য়ৱসায়ীয়ে খালী কৰা নাই পদপথ

উচ্ছেদৰ জাননীৰ সময় উকলি যোৱাৰ পিছতো ব্য়ৱসায়ীয়ে খালী কৰা নাই পদপথ
পথৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা দোকান উচ্ছেদ কৰি যান-জঁটমুক্ত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ৰাইজে ।
Published : June 28, 2026 at 2:28 PM IST
জনীয়া: বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াত পদপথৰ ওপৰতেই সাজিছে ব্য়ৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান । বিগত সময়ত একাংশ ব্য়ৱসায়ীয়ে এইদৰে বেদখল কৰি দোকান গৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে সমস্য়াৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।
দীৰ্ঘদিনীয়া এনে সমস্য়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ৰাইজে শীঘ্ৰে পথৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা দোকান উচ্ছেদ কৰি যান-জঁটমুক্ত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । ইপিনে,ৰাইজৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিবলৈ দিয়া জাননীৰ সময় উকলি যোৱাৰ পিছতো খালী কৰা নাই পদপথ । উচ্ছেদ কাৰ্য ৰহস্যজনকভাৱে বন্ধ হৈ থকাত ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া ।
উল্লেখ্য় যে জিলাখনৰ কলগাছিয়া চাৰিআলিৰ পৰা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বঙলালৈ যোৱা পথটোৰ উত্তৰ অংশৰ পদপথ বেদখল কৰি একাংশ ব্য়ৱসায়ীয়ে দোকান গৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত সঘনাই সৃষ্টি হয় যান-জঁট । কলগাছিয়া চাৰিআলি চ'কত মোল্লা নিউজ কৰ্ণাৰ, চিপিআইএমৰ কাৰ্যালয়, এআইইউডিএফ দলৰ কাৰ্যালয়কে ধৰি একাংশ লোকে পকী গৃহ নিৰ্মাণ কৰি ৰাস্তা সংকুচিত কৰি ৰাখিছে । ফলত তীব্ৰ যান-জঁটৰ সম্মুখীন হয় ৰাইজ ।
আনহাতে বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ যোৱা ৰাস্তাৰ কাষত থকা নলা বন্ধ কৰি নলাৰ ওপৰত দোকানৰ বাৰাণ্ডা নিৰ্মাণ কৰাত সৃষ্টি হৈছে সমস্যাৰ । চৰকাৰী ৰাস্তা বেদখল কৰি একাংশই দোকান দিয়া বাবে প্ৰত্যেক দিনাই কলগাছিয়া চাৰিআলিৰ পৰা বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয় পথত তীব্ৰ যান-জঁটৰ সৃষ্টি হয়। ফলত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাহত হৈ পৰে ১০৮ এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ লগতে শ শ বাহন ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "ৰাইজে সমস্য়াৰ সন্মুখীন হৈছে । জৰুৰীকালীনভাৱে হাস্পতাললৈ নিবলগীয়া হ'লে যান-জঁটৰ বাবে ৰোগীক সময়মতে নিয়াটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছে । ৰাইজৰ অসুবিধা কৰি ব্য়ক্তিগত মুনাফা লাভৰ বাবে পথৰ ওপৰতে দোকান আদি নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে । এয়া ভাল কাম হোৱা নাই । জাননী দিয়াৰ পিচতো প্ৰশাসনে কিয় উচ্ছেদ চলোৱা নাই তাকলৈ ৰাইজৰ মাজত সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে । প্ৰশাসনে শীঘ্ৰে উচ্ছেদ চলাব লাগে ।"
এইদৰে চৰকাৰী পথ বেদখল কৰি দোকান কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য কৰি আন এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "যোৱা ৩ জুনত দোকানসমূহ বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে জাননী জাৰি কৰি এসপ্তাহ সময় দিছিল যদিও ৰহস্যজনকভাৱে আজি ১৩ দিন পাৰহৈ যোৱাৰ পিছতো খালী হোৱা নাই পদপথসমূহ । গাড়ী-মটৰ আদিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে যদিও পথ বহল হোৱা নাই আৰু সেইবাবে যান-জঁটৰ সৃষ্টি হয় ।"
লগতে পঢ়ক:পৰিৱেশ অনুকূল হ'লেও পৰিস্থিতি প্ৰতিকূল হৈ পৰিছে ই-ৰিক্সা: তিনিচুকীয়াত পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান