মায়াবিনী আৰু হৰি নামৰ ধ্বনি; সমাধি নহয় যেন তীৰ্থভূমি

প্ৰতিদিনে উজনি-নামনিৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকে ভিৰ কৰিছে জুবিনক্ষেত্ৰত ।

Zubeen kshetra
জুবিনক্ষেত্ৰত ভিৰ অনুৰাগীৰ (ETV Bharat)
Published : November 10, 2025 at 8:56 AM IST

সোণাপুৰ : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে ইতিমধ্যে ৫০ দিন অতিক্ৰম কৰিলে । ন্যায়ৰ দাবী এতিয়াও অটল ৰাজ্যবাসী । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জুবিন অনুৰাগীসকলে শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদো অব্যাহত ৰাখিছে । ইফালে সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত আজিও একে পৰিৱেশ, একেই ভিৰ দেখা গৈছে । ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ লোক জুবিনক্ষেত্ৰলৈ আহিছে আৰু মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ।

এতিয়া অসমীয়াৰ তেজৰ ধমনীয়ে ধমনীয়ে প্ৰৱাহিত হৈ থকা এটা নাম হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গ । যাৰ বাবে যিকোনো কাম কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ থাকে অনেক জন । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকী কায়িকভাৱে নোহোৱা হ'লেও মন মগজুৰ পৰা নোহোৱা হ'ব দিয়া নাই অসমীয়াই । সেয়ে হয়তো সোণাপুৰৰ হাতিমূৰাত নিৰলে শুই থকা প্ৰিয় শিল্পীৰ কাষলৈ দৌৰি আহিছে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী । সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰ আজি তীৰ্থস্থানত পৰিণত হৈছে । সকলো ধৰ্মৰে লোক, বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ মিলন ভূমি হৈ পৰিছে জুবিনক্ষেত্ৰ । তাত উপস্থিত হৈ সকলোৱে জ্বলাইছে এগচি বন্তি, অৰ্পণ কৰিছে অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক গামোচা ।

জুবিনক্ষেত্ৰত ভিৰ অনুৰাগীৰ (ETV Bharat)

নলবাৰীৰ পৰা জুবিনক্ষেত্ৰলৈ অহা এগৰাকী অনুৰাগীয়ে কয়, "ইয়ালৈ আহি এনে অনুভৱ হৈছে, ক'বলৈ ভাষা নাই । ই তীৰ্থ স্থানলৈ পৰিণত হৈছে । ইয়াত এনেকুৱা জনসমুদ্ৰ, প্ৰত্যেকে জুবিন দাক বিচাৰি পাইছে । আচলতে জুবিন দা অমৰ । আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহ নহয় । তেখেত ভগৱান, গতিকে ভগৱানক বিচাৰি ভক্তই ইয়ালৈ আহিছে । সকলোৱে জুবিনদাক বিচাৰি আহিছে । তেখেতৰ মানৱী দেহ আমাৰ মাজত নাথাকিলেও মানসিকভাৱে তেখেত আমাৰ সকলোৰে অন্তৰত আছে । তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিৰ দ্বাৰা সদায় অমৰ হৈ থাকিব ।

Zubeen kshetra
মৰমৰ শিল্পীলৈ গামোচা আগবঢ়াইছে অনুৰাগীয়ে (ETV Bharat)

নিজ নিজ ইষ্ট দেৱতাৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি নিজ নিজ মনোৰথ সিদ্ধিৰ বাবে ভক্তই প্ৰাৰ্থনা কৰে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত সংগীতৰ ভগৱানৰ আলোকচিত্ৰ আৰু শেষ বিশ্ৰামৰ স্থানত অনুৰাগীয়ে মূৰ দোৱাই প্ৰাৰ্থনা কৰি অনুভৱ কৰে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক । কোনোবাই জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আহিছে দুই-তিনিদিন ধৰি খোজকাঢ়ি, কোনোবাই আহিছে দৌৰি দৌৰি, কোনোবাই আনিছে প্ৰিয় শিল্পীলৈ ঘৰতে বোৱা গামোচা, কোনোবাই আকৌ বুকুৰ তেজেৰে গামোচাত লিখি আনিছে জয় জুবিন দা বুলি...।

Zubeen kshetra
জুবিনক্ষেত্ৰত জ্বলোৱা চাকিৰ দ'ম (ETV Bharat)

কোনোবাই যদি ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে, কোনোবাই আকৌ মায়াবিনী শীৰ্ষক গীতৰ কলিৰে কৰিছে মুখৰিত, কোনোবাই আকৌ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে জুবিনক্ষেত্ৰ কৰি তুলিছে বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ । কোনো অনুৰাগীয়ে আকৌ মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ বাবে কবিতা লিখি আনিছে আৰু শিল্পীগৰাকীলৈ বিভিন্ন গ্ৰন্থ অৰ্পণ কৰিছে । সংগীতৰ ভগৱানক অনুভৱ কৰিবলৈ জ্বলোৱা মাটিৰ চাকিৰ পোহৰে আলোকিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ । ইফালে ব্যৱহৃত মাটিৰ চাকিও গঢ়িব পাৰে অন্য এক অভিলেখ । ব্যৱহৃত মাটিৰ চাকিও যেন ৰূপ লৈছে সৰু টিলাৰ আকৃতিলৈ ।

