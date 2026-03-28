Euthalia Zubeengargi : এইবাৰ পখিলা হৈ উৰি থাকিব জুবিন গাৰ্গ

জুবিন গাৰ্গৰ নামত নতুন প্ৰজাতিৰ পখিলাৰ নামকৰণ, অৰুণাচলত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৱিষ্কাৰ ।

Euthalia Zubeengargi
জুবিন গাৰ্গৰ নামত নতুন প্ৰজাতিৰ পখিলাৰ নামকৰণ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 28, 2026 at 12:16 PM IST

Updated : March 28, 2026 at 12:22 PM IST

3 Min Read
তেজপুৰ : অসমৰ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী, হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ নামত নামকৰণ কৰা হৈছে এক নতুনকৈ আৱিষ্কৃত পখিলাৰ প্ৰজাতি । উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত এই আৱিষ্কাৰ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাছাৰ অঞ্চলত গৱেষণা চলোৱাৰ সময়ত গৱেষক ৰোশন উপাধ্যায় আৰু কালেশ সদাশিৱনে এই নতুন প্ৰজাতিটো চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই প্ৰজাতিটোৰ বৈজ্ঞানিক নাম ৰখা হৈছে Euthalia (Limbusa) zubeengargi ।

উৎপত্তি (Etymology)

পখিলা মানৱ ৰোশন উপাধ্যায়ে কয়, "এই নতুন প্ৰজাতিটোৰ নাম প্ৰখ্যাত ভাৰতীয় কণ্ঠশিল্পী আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰতীক জুবিন গাৰ্গৰ সন্মানত ৰখা হৈছে । উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ আধুনিক সংগীতত তেওঁৰ অনবদ্য অৱদানক স্বীকৃতি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই নামকৰণ কৰা হৈছে । প্ৰজাতিটোৰ বৈজ্ঞানিক নাম তেওঁৰ প্ৰথম আৰু শেষ নামৰ লেটিনীকৃত সংযোজন, যাক পুৰুষবাচক ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এই প্ৰজাতিটোৰ সাধাৰণ নাম হিচাপে 'বাছাৰ ডিউক' (Basar Duke) প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে ।"

উল্লেখ্য যে ৰোশন উপাধ্যায় হৈছে এগৰাকী কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী কনিষ্টবল । খাকী পোচাকৰ সমান্তৰালভাৱে পখিলাৰ প্ৰজাতি উদ্ভাৱন আৰু অধ্যয়নৰ বাবে তেওঁ পৰিচিত । তেওঁ বৰ্তমানলৈ ১৩ বিধ প্ৰজাতিৰ পখিলা আৱিষ্কাৰ কৰিছে ।

গৱেষণা অনুসৰি, পখিলাবিধ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লেপাৰাডা জিলাৰ বাছাৰ অঞ্চলত প্ৰায় ৬০০ৰ পৰা ৭০০ মিটাৰ উচ্চতাৰ আর্দ্ৰ আৰু ছাঁযুক্ত অৰণ্যত পোৱা গৈছে । গৱেষকসকলে জনোৱা মতে, ই এক অত্যন্ত দুষ্প্ৰাপ্য আৰু সীমিত বিস্তৃতিৰ প্ৰজাতি, যাক বহুদিন ধৰি চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাছিল ।

বাসস্থান আৰু আচৰণ

গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে যে এই পখিলাবিধ আর্দ্ৰ আৰু ছাঁযুক্ত অৰণ্যত বাস কৰে । পুৱাৰ পৰা দুপৰীয়ালৈ ই অধিক সক্ৰিয় হৈ থাকে । গছৰ ৰস, ভিজা শিল আৰু পাতৰ ওপৰত বহি খাদ্য গ্ৰহণ কৰে । এই প্ৰজাতিটোৰ উপস্থিতি অঞ্চলটোৰ পৰিবেশগত সুস্থতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সূচক হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।

বৈশিষ্ট্য আৰু চিনাক্তকৰণ

  • নতুনকৈ আৱিষ্কৃত এই প্ৰজাপতিটোৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে—
  • প্ৰায় ৪৪ মিলিমিটাৰ দীঘল ডেউকা
  • বাদামী-জলফাই ৰঙৰ সৈতে বগা দাগৰ সু-সংগঠিত বিন্যাস
  • ডেউকাৰ তলফালে সেউজীয়া আভা
  • আন প্ৰজাতিৰ তুলনাত ভিন্ন শাৰীৰিক গঠন

এই বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিত্তিতেই গৱেষকসকলে ইয়াক নতুন প্ৰজাতি হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ।

নামকৰণৰ তাৎপৰ্য

এই প্ৰজাতিটোৰ নাম জুবিন গাৰ্গৰ নামত ৰখাটো অসমৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় । তেওঁৰ সংগীত আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত অৱদানৰ স্বীকৃতি হিচাপে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এই নামকৰণৰ পিছত জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে তেওঁৰ সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে এইদৰে- "প্ৰকৃতিৰ সন্তানটি উমলি থাকক এনেদৰেই নিজ মাতৃৰ কোলাত...

এইবোৰেই সুখ হ'ব তেওঁৰ.. আমাৰো !

সৰু সৰু সুখবোৰ লৈয়েইতো জীপাল আছিল আমাৰ জীৱন !"

গৱেষকৰ মন্তব্য

গৱেষকসকলে কয় যে এই আৱিষ্কাৰে পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বনাঞ্চলসমূহ এতিয়াও বহু অচিনাক্ত প্ৰজাতিৰে পৰিপূৰ্ণ । তেওঁলোকে জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে । এই নতুন প্ৰজাতিৰ পখিলাৰ আৱিষ্কাৰে বৈজ্ঞানিক আৰু সাংস্কৃতিক দুয়ো ক্ষেত্ৰতেই এক বিশেষ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । প্ৰকৃতিৰ এনে অমূল্য সম্পদ সংৰক্ষণ কৰাটো সময়ৰ দাবী বুলি বিশেষজ্ঞসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে নামকৰণ নতুনকৈ আৱিষ্কৃত ফুলৰ প্ৰজাতিৰ
লগতে পঢ়ক :ছিংগাপুৰ আদালতৰ ৰায়ৰ পিছতে নিশা জুবিনক্ষেত্ৰত গৰিমাসহ একাংশ শিল্পী
