Euthalia Zubeengargi : এইবাৰ পখিলা হৈ উৰি থাকিব জুবিন গাৰ্গ
জুবিন গাৰ্গৰ নামত নতুন প্ৰজাতিৰ পখিলাৰ নামকৰণ, অৰুণাচলত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৱিষ্কাৰ ।
Published : March 28, 2026 at 12:16 PM IST|
Updated : March 28, 2026 at 12:22 PM IST
তেজপুৰ : অসমৰ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী, হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ নামত নামকৰণ কৰা হৈছে এক নতুনকৈ আৱিষ্কৃত পখিলাৰ প্ৰজাতি । উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত এই আৱিষ্কাৰ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাছাৰ অঞ্চলত গৱেষণা চলোৱাৰ সময়ত গৱেষক ৰোশন উপাধ্যায় আৰু কালেশ সদাশিৱনে এই নতুন প্ৰজাতিটো চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই প্ৰজাতিটোৰ বৈজ্ঞানিক নাম ৰখা হৈছে Euthalia (Limbusa) zubeengargi ।
উৎপত্তি (Etymology)
পখিলা মানৱ ৰোশন উপাধ্যায়ে কয়, "এই নতুন প্ৰজাতিটোৰ নাম প্ৰখ্যাত ভাৰতীয় কণ্ঠশিল্পী আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰতীক জুবিন গাৰ্গৰ সন্মানত ৰখা হৈছে । উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ আধুনিক সংগীতত তেওঁৰ অনবদ্য অৱদানক স্বীকৃতি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই নামকৰণ কৰা হৈছে । প্ৰজাতিটোৰ বৈজ্ঞানিক নাম তেওঁৰ প্ৰথম আৰু শেষ নামৰ লেটিনীকৃত সংযোজন, যাক পুৰুষবাচক ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এই প্ৰজাতিটোৰ সাধাৰণ নাম হিচাপে 'বাছাৰ ডিউক' (Basar Duke) প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে ৰোশন উপাধ্যায় হৈছে এগৰাকী কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী কনিষ্টবল । খাকী পোচাকৰ সমান্তৰালভাৱে পখিলাৰ প্ৰজাতি উদ্ভাৱন আৰু অধ্যয়নৰ বাবে তেওঁ পৰিচিত । তেওঁ বৰ্তমানলৈ ১৩ বিধ প্ৰজাতিৰ পখিলা আৱিষ্কাৰ কৰিছে ।
গৱেষণা অনুসৰি, পখিলাবিধ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লেপাৰাডা জিলাৰ বাছাৰ অঞ্চলত প্ৰায় ৬০০ৰ পৰা ৭০০ মিটাৰ উচ্চতাৰ আর্দ্ৰ আৰু ছাঁযুক্ত অৰণ্যত পোৱা গৈছে । গৱেষকসকলে জনোৱা মতে, ই এক অত্যন্ত দুষ্প্ৰাপ্য আৰু সীমিত বিস্তৃতিৰ প্ৰজাতি, যাক বহুদিন ধৰি চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাছিল ।
বাসস্থান আৰু আচৰণ
গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে যে এই পখিলাবিধ আর্দ্ৰ আৰু ছাঁযুক্ত অৰণ্যত বাস কৰে । পুৱাৰ পৰা দুপৰীয়ালৈ ই অধিক সক্ৰিয় হৈ থাকে । গছৰ ৰস, ভিজা শিল আৰু পাতৰ ওপৰত বহি খাদ্য গ্ৰহণ কৰে । এই প্ৰজাতিটোৰ উপস্থিতি অঞ্চলটোৰ পৰিবেশগত সুস্থতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সূচক হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।
বৈশিষ্ট্য আৰু চিনাক্তকৰণ
- নতুনকৈ আৱিষ্কৃত এই প্ৰজাপতিটোৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে—
- প্ৰায় ৪৪ মিলিমিটাৰ দীঘল ডেউকা
- বাদামী-জলফাই ৰঙৰ সৈতে বগা দাগৰ সু-সংগঠিত বিন্যাস
- ডেউকাৰ তলফালে সেউজীয়া আভা
- আন প্ৰজাতিৰ তুলনাত ভিন্ন শাৰীৰিক গঠন
এই বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিত্তিতেই গৱেষকসকলে ইয়াক নতুন প্ৰজাতি হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ।
নামকৰণৰ তাৎপৰ্য
এই প্ৰজাতিটোৰ নাম জুবিন গাৰ্গৰ নামত ৰখাটো অসমৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় । তেওঁৰ সংগীত আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত অৱদানৰ স্বীকৃতি হিচাপে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এই নামকৰণৰ পিছত জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে তেওঁৰ সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে এইদৰে- "প্ৰকৃতিৰ সন্তানটি উমলি থাকক এনেদৰেই নিজ মাতৃৰ কোলাত...
এইবোৰেই সুখ হ'ব তেওঁৰ.. আমাৰো !
সৰু সৰু সুখবোৰ লৈয়েইতো জীপাল আছিল আমাৰ জীৱন !"
গৱেষকৰ মন্তব্য
গৱেষকসকলে কয় যে এই আৱিষ্কাৰে পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বনাঞ্চলসমূহ এতিয়াও বহু অচিনাক্ত প্ৰজাতিৰে পৰিপূৰ্ণ । তেওঁলোকে জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে । এই নতুন প্ৰজাতিৰ পখিলাৰ আৱিষ্কাৰে বৈজ্ঞানিক আৰু সাংস্কৃতিক দুয়ো ক্ষেত্ৰতেই এক বিশেষ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । প্ৰকৃতিৰ এনে অমূল্য সম্পদ সংৰক্ষণ কৰাটো সময়ৰ দাবী বুলি বিশেষজ্ঞসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে ।