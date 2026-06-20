ETV Bharat / state

অসমক শান্তিপূৰ্ণ ৰাজ্য হিচাপে গণ্য ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ : মুখ্যমন্ত্ৰী

অসম ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্রত থকা প্ৰতিবন্ধকতা প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নে, জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

EUROPEAN UNION
অসমক শান্তিপূৰ্ণ ৰাজ্য হিচাপে গণ্য ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 20, 2026 at 9:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : এতিয়াৰ পৰা ইউৰোপৰ ২৭ খন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰ্যটক অসমলৈ আহিব পাৰিব । অসমক শান্তিপূৰ্ণ ৰাজ্য হিচাপে গণ্য কৰিছে ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নে। সামাজিক মাধ্যম যোগে ৰাজ্যবাসীক এই সুখবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

পূৰ্বে জাপান আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াই প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল প্ৰতিবন্ধকতা । শনিবাৰে সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "এটা ভাল খবৰ আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ আহিছে। ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ এম্বেচাদৰ হাৰ্ভে ডেলফিন কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল আৰু আজি তেওঁ অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবক এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । ইমান দিনে ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নে তেওঁলোকৰ দেশৰ পৰ্যটকসকলক অসমলৈ আহিবৰ বাবে বাধা প্ৰদান কৰিছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়,"অসম এখন অশান্ত জৰ্জৰিত ৰাজ্য আৰু তাতে পৰ্যটকসকল নোযোৱা ভাল আৰু গ'লেও যথেষ্ট সতৰ্ক হৈ থকাৰ প্ৰয়োজন । আজি পুৱা আমাৰ মুখ্য সচিবক ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ ভাৰতত থকা এম্বেচাদৰে জনাই যে অসমৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে অসম ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্রত তেওঁলোকৰ নাগৰিকসকলকৰ থকা প্ৰতিবন্ধকতা কালিৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে । ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন বুলি ক'লে বিশ্বৰ ২৭খন দেশৰ এটা গোটক বুজি পাওঁ ।"

তেওঁ কয়,"এতিয়াৰ পৰা এই ২৭খন দেশৰ নাগৰিকে অসম ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্রত থকা প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰিল । অৱশ্যে অশান্ত অঞ্চল আইন এতিয়াও প্ৰযোজ্য হৈ থকা চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াৰ ক্ষেত্রত তেওঁলোকে প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰ কৰা নাই । কাৰণ তাত সমাৰিক বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন এতিয়াও আছে ।"

এডভান্টেজ আছামৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "এডভাণ্টেজ আছাম ২.০ৰ সময়ত আমি ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ দূতাবাসৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলো। অসমৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কে অৱগত কৰিছিলো । সেই সময়ত জাপান আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াই অসম ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্রত থকা প্ৰতিবন্ধকতা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল । কিন্তু ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নে এই প্ৰতিবন্ধকতা প্ৰত্যাহাৰ নকৰা বাবে সমগ্ৰ ইউৰোপৰ পৰ্যটকসকল অসমলৈ আহিব পৰা নাছিল । বহু দিনৰ প্ৰচেষ্টাৰ পাছত আমি আৰু এটা সফলতা লাভ কৰিলো ।"

তেওঁ লগতে কয়,"এইটো আমাৰ বাবে আনন্দৰ দিন । প্ৰতিবন্ধকতা থাকিলে পৰ্যটক নাহে, বিনিয়োগ নাহে আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ বহুত ক্ষতি হয় । কিন্তু আজি ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ পৰা আমি এখন প্ৰমাণপত্র পালো । অসম এতিয়া অশান্ত জৰ্জৰিত অঞ্চল নহয় । অসমত বহুত পঞ্চতাৰকা হোটেল আহিছে । কিন্তু ইউৰোপৰ পৰ্যটকসকলে পঞ্চতাৰকা হোটেলত থাকিব নিবিচাৰে । বিলাসী তাৰকাযুক্ত হোটেলৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰকৃতিৰ মাজত সময় অতিবাহিত কৰি ভাল পায় ।"

ৰাজ্যৰ হোমষ্টেৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"এতিয়া আমাৰ সময় হৈছে ৰাজ্যত হোমষ্টে নিৰ্মাণ কৰাৰ । প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত কেম্প আদি নিৰ্মাণ কৰা ।অসমৰ খাদ্য সম্ভাৰসমূহ উলিয়াই দিব লাগিব। আমি সামাজিক মাধ্যম যোগে ইয়াৰ প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব। পৰ্যটনে আটাইতকৈ বেছি সংস্থাপন দিয়ে । ১, ২ আৰু ৩ জুলাইত আমি আৰু কিছু বিশেষ অতিথি অহাৰ অপেক্ষা কৰি আছো । আমি অসমখনক বিশ্বৰ মানচিত্রত নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰি আছো । মাত্র সকলোৰে সহায়-সহযোগীতা লাগে ৷"

লগতে পঢ়ক:বিষ্ণু ৰাভাৰ আদৰ্শেৰে জাতিটোক সেৱা কৰিবলৈ নৱপ্ৰজন্মক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
গুৱাহাটী
ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন
জাপান
EUROPEAN UNION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.