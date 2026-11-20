লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যলৈ আগমন ইউৰেছিয়াৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী
লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যলৈ এটাৰ পিছত আনটো ভাল খবৰ । আগমন ঘটিছে ইউৰেছিয়াৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰো । বন, বেদখল, পুনৰুদ্ধাৰ শৃংখলাত ৰকিবুল ওৱাহিদৰ তৃতীয় প্ৰতিবেদন ।
Published : November 20, 2026 at 5:57 PM IST
নগাঁও : এসময়ত এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিশ্ববিখ্যাত লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য দুখন মৃত্যুমুখৰ পৰা যেন পুনৰ জীপাল হৈ উঠিছে । নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ অধীনৰ লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যই মৰ্যাদা ঘূৰাই পোৱাৰ পাছত এতিয়া এটাৰ পাছত আনটো ভাল খবৰ আহিছে ।
শীতৰ আগমনৰ লগে লগে লাওখা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য এতিয়া বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱত মুখৰিত হৈ পৰিছে । এফালে তিনিটা দশকৰ অন্তত এশিঙীয়া গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণৰ লগতে বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ মুক্ত বিচৰণে জীপাল কৰি তোলা লাওখা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যলৈ আগমন ঘটিছে বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰো ।
বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ গৰিমাৰে বিখ্যাত হৈ পৰা লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য এটা সময়ত চোৰাং চিকাৰী, অবৈধ দখলকাৰী আৰু চোৰাং মাছমৰীয়া, চোৰাং কাঠ বেপাৰীৰ দৌৰাত্ম্যত এক প্ৰকাৰ নিঃশেষ হৈ পৰিছিল । কিন্তু শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপে অভয়াৰণ্য দুখনক জীপাল কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
বিশেষকৈ ২০২৩ চনত বৃহৎ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰি বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ প্ৰথম সংযোজন কৰাৰ পাছতেই দুয়োখন অভয়াৰণ্যই জীপাল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা এশিঙীয়া গঁড়কে ধৰি বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ অহা-যোৱাৰ বাট মুকলি হোৱাৰ লগতে লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত মুক্ত বিচৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিছে বন্যপ্ৰাণীয়ে ।
শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও এশিঙীয়া গঁড়ে মুক্ত বিচৰণ কৰা লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত এতিয়া বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমনে এক নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে । কিছুদিন পূৰ্বলৈকে অভয়াৰণ্য দুখনত থকা প্ৰায় ২৪ খনকৈ বিলত চলিছিল চোৰাং মৎস্য চিকাৰীৰ দৌৰাত্ম্য ।
দিনে-নিশাই চোৰাং মাছমৰীয়াই অব্যাহত ৰাখিছিল মৎস্য চিকাৰ । যাৰ ফলত এসময়ত পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱত মুখৰ হৈ থকা লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যলৈ বন্ধ হৈ পৰিছিল পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰো আগমন ।
কিন্তু শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কঠোৰ নিৰ্দেশত আৰু বন বিভাগৰ তৎপৰতাত অভয়াৰণ্য দুখনৰ বিলত চোৰাং মৎস্য চিকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে । লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত চোৰাং মৎস্য চিকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰাৰ পাছতেই আগমন ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ । আনকি শেহতীয়াকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতকৈও অধিক পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ অৱস্থিতিৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।
বিগত বৰ্ষৰ পক্ষী গণনাৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহত লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত আৰ্দ্ৰভূমিত থকা চৰাইৰ সংখ্যা হৈছে ৫৪, ৯৬১ । একেদৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আৰ্দ্ৰভূমিত থকা চৰাইৰ সংখ্যা হৈছে ৪৮,৪৪৯ । বিগত বৰ্ষৰ পক্ষী গণনাৰ তথ্যই পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকো চেৰ পেলাই লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য জিলিকি উঠাৰ প্ৰমাণ কৰিলে ।
লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য দুখন পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াই অহা লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য সুৰক্ষা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিলোৱাৰ হুছেইনে অভয়াৰণ্য দুখন পুনৰ জীপাল কৰা অভিযান সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ আগত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য দাঙি ধৰে ৷
তেওঁ কয়, "এসময়ত এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিশ্ববিখ্যাত আছিল লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য । কিন্তু '৮০ দশকৰ পৰাই ধ্বংসযাত্ৰা আৰম্ভ হোৱা লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য দুখন পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান আৰম্ভ হৈছিল ২০০৭ চনৰ পৰাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সেইসমূহৰ ভিতৰত নগাঁৱৰ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল বিষয়া ডঃ মথুকুমাৰ ৰাভেলে অভয়াৰণ্য দুখন পুনৰ জীপাল কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰথমে স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিল । সেই সময়তেই লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য সুৰক্ষা সমিতি নামৰ এখন সমিতি গঠন কৰাৰ লগতে স্থানীয় যুৱকসকলক লৈ এলবিএছ নামৰ আন এটি সংগঠনো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ।"
বিশেষকৈ নগাঁৱৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ডঃ কুলেন চন্দ্ৰ দাস, প্ৰশান্ত বৰদলৈ, ডঃ সমৰজিৎ ওজা, দিলোৱাৰ হুছেইনসহ কেইবাগৰাকীও প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকক লৈ লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য সুৰক্ষা সমিতি গঠন কৰা হৈছিল । সেই সময়ৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য উদ্ধাৰ অভিযান ।
পৰৱৰ্তী সময়ত অভয়াৰণ্য দুখন পুনৰুজীৱিত কৰাৰ বাবে মথুকুমাৰ ৰাভেলৰ পাছত সেই সময়ৰ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল বিষয়া শিৱকুমাৰেও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল।
দিলোৱাৰ হুছেইনে কয়, "এইক্ষেত্ৰত আৰণ্যক, ডব্লিউডব্লিউএফে (WWF) সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে । যাৰ বাবে অৱশেষত লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য সুৰক্ষা সমিতিৰ সপোনো বাস্তৱ হ'ল । বিশেষকৈ বৃহৎ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰি বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ প্ৰথম সংযোজন কৰাৰ পাছৰ পৰাই সম্পূৰ্ণৰূপে জীপাল হৈ উঠে লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আনকি প্ৰথম সংযোজনত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ । অভয়াৰণ্য দুখনত এতিয়া এশিঙীয়া গঁড়কে ধৰি বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে । শেহতীয়া চৰাই গণনাৰ তথ্যত অসমৰ জলাশয়সমূহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ জলাশয়সমূহত । আনকি অসমৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যতেই ইউৰেছিয়াৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে ।"
মৃত্যুমুখৰ পৰা অভয়াৰণ্য দুখন পুনৰ জীপাল হৈ উঠাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনৰ লগতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকসকলো । দুয়োখন অভয়াৰণ্য জীপাল কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত নগাঁৱৰ শেহতীয়া কেইবাগৰাকীও বন সংমণ্ডল বিষয়াৰ লগতে বৰ্তমানৰ বন সংমণ্ডল বিষয়া ৰাজীৱ হাজৰিকাৰ পদক্ষেপৰো প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকসকলে শলাগ লয় ।