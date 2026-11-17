ইউৰোপীয় সংঘ-ভাৰতৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিয়ে অসমত নতুন সম্ভাৱনা-সুযোগৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব : মুখ্যমন্ত্ৰী
ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ ভাৰতস্থিত ৰাষ্ট্ৰদূত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৈঠক ।
By ANI
Published : November 17, 2026 at 12:26 PM IST
গুৱাহাটী : ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ ভাৰতস্থিত ৰাষ্ট্ৰদূত জীন-এৰিক পেকুৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰি ইউৰোপীয় ইউনিয়ন আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যখনৰ মাজত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । দুয়োগৰাকী নেতাই ইউৰোপীয় ইউনিয়ন-অসমৰ সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ।
সোমবাৰে দিছপুৰত হোৱা আলোচনাৰ সময়ত বিনিয়োগ, দক্ষতা, উদ্ভাৱন আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত আদান-প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সম্ভাৱনা মুকলি কৰাত ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ গুৰুত্ব সন্দৰ্ভতো আলোকপাত কৰে ।
'এক্স'ৰ এটা পোষ্টত ৰাষ্ট্ৰদূত জীন-এৰিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে তেওঁৰ মত বিনিময়ক ইতিবাচক বুলি মন্তব্য কৰে । তেওঁ অসম ব্লু ভেলী উদ্যোগৰ পদক্ষেপক ভৱিষ্যতৰ সহযোগিতাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰম্ভণি বুলি মন্তব্য কৰে ।
🇪🇺🇮🇳 #Assam visit by @EUAmbIndia Next stop: Bengaluru 👇— EU in India (@EU_in_India) November 16, 2026
ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে কয়, "ই ইউ-ভাৰত এফটিএই অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে কি কি সহযোগিতা কৰিব পাৰে-বিনিয়োগৰ পৰা দক্ষতালৈকে উদ্ভাৱনৰ পৰা মানুহৰ পৰা মানুহৰ সম্পৰ্কলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ইতিবাচক বৈঠক সম্পন্ন হয় ।"
Tea, Trade, Tourism- three key areas which were discussed in my very productive and engaging meeting with H.E Mr. Jean-Eric Paquet, Ambassador of the European Union to India last night. The relation between India and EU is multi-faceted and with the historic FTA, this is set to evolve even further in the coming days as Assam looks to play an important role in strengthening our ties, with the Blue Valley Cluster being a major step in this direction. @EUAmbIndia— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 16, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকৰ বিষয়ে 'এক্স'ত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোষ্টটোত কয়, "অসমৰ উন্নয়নমূলক অগ্ৰাধিকাৰসমূহৰ সৈতে সংগতি ৰাখি, পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থজড়িত ক্ষেত্ৰসমূহত সহযোগিতা আৰু অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনাৰ অন্বেষণ কৰাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় ।"
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৬ চনৰ ২৭ জানুৱাৰীত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ১৬ সংখ্যক ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ শীৰ্ষ সন্মিলনত গ্ৰহণ কৰা যুটীয়া বিস্তৃত কৌশলগত কাৰ্যসূচীৰ অধীনত দুয়োপক্ষই অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।
এই বৈঠকত প্ৰস্তাৱিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি , বিনিয়োগ সুৰক্ষা চুক্তি, ভৌগোলিক সূচক চুক্তিৰ সময়মতে স্বাক্ষৰ আৰু ৰূপায়ণ, স্বচ্ছ শক্তিৰ পৰিৱৰ্তন, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা , উন্নত ছেমিকণ্ডাক্টৰ , জৈৱ প্ৰযুক্তি আৰু ডিজিটেল ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনিৰ বিষয়সমূহ আলোচনা কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক:আছিয়ান শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ফিলিপাইনছলৈ ৰাওনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
পূৰ্বৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম থকা ব্যক্তিৰ এছ আইৰ আৰত নাম বাদ পৰিলে কৰিব পাৰিব আবেদন