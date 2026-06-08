জাগীৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন ইউৰোপীয় সংঘৰ প্ৰতিনিধি দলৰ

জাগীৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন ইউৰোপীয় সংঘৰ প্ৰতিনিধি দলৰ
দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইউৰোপীয় সংঘৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ এটা প্ৰতিনিধি দল সোমবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় ।
Published : June 8, 2026 at 5:50 PM IST
লাহৰীঘাট : উত্তৰ পূবৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে সোমবাৰে ইউৰোপীয় সংঘৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি দল গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়। তাৰ পিছত দলটোৱে জাগীৰোডত নিৰ্মাণ হৈ থকা টাটা ইলেক্ট্ৰ'নিকছৰ নতুন অৰ্ধপৰিবাহী (ছেমিকণ্ডাক্টৰ) উদ্যোগ পৰিদৰ্শন কৰে ।
ভাৰতত থকা ইউৰোপীয় সংঘৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হাৰ্ভে ডেলফিন আৰু বেলজিয়ামৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ডিডিয়েৰ ভাণ্ডাৰহাছেল্টে এই দলটোক নেতৃত্ব দিছে । তেওঁলোকৰ সৈতে ইউৰোপীয় সংঘৰ আন কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে ।
পৰিদৰ্শনকালত মৰিগাঁও জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে বিশিষ্ট অতিথিসকলক উষ্ণ আদৰণি জনায় আৰু সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকৰ সৈতে উপস্থিত থাকে ।
জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে জিলাখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন, উদ্যোগৰ সম্ভাৱনা আৰু জাগীৰোডত গঢ় লৈ উঠা বৃহৎ ঔদ্যোগিক পৰিকাঠামোৰ বিষয়ে প্ৰতিনিধি দলটোক অৱগত কৰে । টাটা ইলেক্ট্ৰ'নিক্সৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প ভাৰতৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ খণ্ডৰ বিকাশত এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
পৰিদৰ্শনৰ সময়ত প্ৰতিনিধি দলটোৱে প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতি, অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ, উৎপাদন ব্যৱস্থা, দক্ষ মানৱ সম্পদ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনাসমূহৰ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য সংগ্ৰহ কৰে ।
প্ৰতিনিধি দলটোৱে জাগীৰোডত গঢ় লৈ উঠা এই বৃহৎ ঔদ্যোগিক প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতিক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে অসমৰ ঔদ্যোগিক বিকাশ আৰু ভাৰতৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ উৎপাদন খণ্ডত উদীয়মান সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে । এই পৰিদৰ্শনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিনিয়োগ, প্ৰযুক্তিগত সহযোগিতা আৰু বিশ্বব্যাপী ঔদ্যোগিক অংশীদাৰিত্বৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে জাগীৰোডস্থিত টাটা ইলেক্ট্ৰ'নিকছৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পই অসমক বিশ্বৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ আৰু ইলেক্ট্ৰ'নিকছ উৎপাদন মানচিত্ৰত এক বিশেষ স্থান প্ৰদান কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি আৰু দক্ষতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ।
লগতে পঢ়ক :