ETV Bharat / state

ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ : দীঘলীপুখুৰীৰ পানী পৰীক্ষা মীন বিভাগৰ

অক্সিজেনৰ নাটনি আৰু অত্যধিক ক্ষাৰকীয় পানীৰ বাবে দীঘলীপুখুৰীত মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু । এই সন্দৰ্ভত যোৱা ১৪ আগষ্টত ইটিভি ভাৰতত প্ৰকাশ পাইছিল বিতং প্ৰতিবেদন ।

DIGHALIPUKHURI FISH DEATHS
ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ : দীঘলীপুখুৰীৰ পানী পৰীক্ষা মীন বিভাগৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2026 at 7:38 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ‘ইটিভি ভাৰত’ত সম্প্ৰচাৰিত বাতৰিৰ পিছতেই অৱশেষত সাৰ পাইছে মীন বিভাগ । মহানগৰীৰ ঐতিহাসিক দীঘলীপুখুৰীত বিগত এমাহ ধৰি মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ ‘ইটিভি ভাৰত’ত বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত মীন বিভাগৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা কাৰ্যালয়ৰ এটা দল তৎকালীনভাৱে দীঘলীপুখুৰীত উপস্থিত হয় ।

মীন বিভাগৰ দলটোৱে পুখুৰীটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পানীৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা চলায় । এই সংগৃহীত নমুনাৰ পৰাই তেওঁলোকে মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ কাৰণ উলিয়াবলৈ পৰীক্ষা কৰে।

DIGHALIPUKHURI FISH DEATHS
দীঘলীপুখুৰীৰ পানী পৰীক্ষা মীন বিভাগৰ (ETV Bharat Assam)

দীঘলীপুখুৰীত মাছৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কি

মীন বিভাগৰ এক বিশেষ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, প্ৰাথমিক পৰীক্ষাত দীঘলীপুখুৰীৰ পানীত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পোৱাটো ধৰা পৰিছে ।

পুখুৰীটোৰ পানীৰ উপৰিভাগত অত্যন্ত ডাঠ শেলাই বা শেলুৱৈৰ চামনিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবেই পানীত অক্সিজেন কমি গৈছে । ইয়াৰ উপৰি পানীভাগ অত্যধিক ক্ষাৰকীয় (Alkaline) হৈ পৰিছে । এই দুয়োটা কাৰণতে পুখুৰীত থকা জাপানী কাৱৈ মাছবোৰে উশাহ-নিশাহ লোৱাত কষ্ট পাই মৃত্যু হৈছে ।

DIGHALIPUKHURI FISH DEATHS
দীঘলীপুখুৰীৰ পানীৰ নমুনা সংগ্ৰহ মীন বিভাগৰ (ETV Bharat Assam)

পৰ্যটন বিভাগৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন

আনহাতে, বিভাগীয় সূত্ৰটোৱে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয় যে দীঘলীপুখুৰী পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমে মাছৰ মৃত্যুৰ বিষয় সন্দৰ্ভত মীন বিভাগক কোনো আনুষ্ঠানিক খবৰ দিয়া নাছিল । এই সন্দৰ্ভত বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতহে মীন বিভাগে ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত হয় আৰু ১৫ আগষ্টত তাৎক্ষণিকভাৱে এটা দল পুখুৰীটোত উপস্থিত হৈ পানীৰ গুণমান পৰীক্ষা কৰি মাছৰ মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে ।

তদুপৰি দীঘলীপুখুৰী কৰ্তৃপক্ষক এই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কেইবাটাও জৰুৰী পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । বিভাগে পানীৰ উপৰিভাগত থকা শেলাইবোৰ ডাঙৰ জাল ব্যৱহাৰ কৰি পৰিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে পানীৰ ক্ষাৰকীয় মাত্ৰা স্বাভাৱিক কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট জোখত ফিটকিৰি চটিয়াবলৈ উপদেশ দিয়া বুলি সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰে ।

DIGHALIPUKHURI FISH DEATHS
দীঘলীপুখুৰীত মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

দীঘলীপুখুৰীত মাছৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতত প্ৰকাশ পাইছিল বিতং প্ৰতিবেদন

উল্লেখ্য যে ১৫ আগষ্টত মীন বিভাগে পানীৰ নমুনা সংগ্ৰহৰ আগদিনা অৰ্থাৎ ১৪ আগষ্টত দীঘলীপুখুৰীত মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু সন্দৰ্ভত এক বিতং প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছিল । এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ পিছদিনাই মীন বিভাগৰ লোক দীঘলীপুখুৰীত উপস্থিত হৈ মাছৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে পুখুৰীটোৰ পানীৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰে । এই কথা বিভাগীয় সূত্ৰটোৱে আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে ।

"ঐতিহাসিক দীঘলীপুখুৰীত পুনৰ মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু, সচেতন ব্য়ক্তিৰ চৰ্চা"

উপৰিউক্ত শিৰোনামেৰে ইটিভি ভাৰতত যোৱা ১৪ আগষ্টত প্ৰকাশ পাইছিল এক প্ৰতিবেদন । এই প্ৰতিবেদনত অসমৰ ঐতিহাসিক তথা গুৱাহাটীৰ হৃদপিণ্ড বুলি অভিহিত কৰা দীঘলীপুখুৰীত পুনৰ মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ বিষয়ে বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল । আনহাতে, বিগত ১৫-২০ দিন ধৰি দীঘলীপুখুৰীত অস্বাভাৱিকভাৱে মাছৰ মৃত্যুক লৈ সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা উদ্বেগৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰা হৈছিল ।

DIGHALIPUKHURI FISH DEATHS
দীঘলীপুখুৰীৰ পানী পৰীক্ষা মীন বিভাগৰ (ETV Bharat Assam)

সহস্ৰাধিক সৰু-বৰ মাছ মৰি পানীত ওপঙি উঠা দেখা যোৱাৰ লগতে মাছবোৰ মৰি গেলি যোৱাৰ ফলত দীঘলীপুখুৰীৰ চৌপাশে দুৰ্গন্ধময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল । ইফালে স্থানীয় ৰাইজে দীঘলীপুখুৰীৰ পানী পৰিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে স্থাপন কৰা পানী পৰিশোধন যন্ত্ৰসমূহ দীৰ্ঘদিন ধৰি বিকল হৈ থকাৰো অভিযোগ কৰিছিল ।

ইয়াৰ উপৰি ওচৰৰ নলা-নৰ্দমাৰ লেতেৰা পানী আৰু আৱৰ্জনা পুখুৰীত পেলোৱাৰ ফলত পানী প্ৰদূষিত হোৱা, পানীত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হোৱাৰ বাবেই মাছৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা কৰে স্থানীয় লোকে ।

আনহাতে, দীঘলীপুখুৰীত কৰ্মৰত পৰ্যটন বিভাগৰ সূত্ৰ মতে, "বিগত কিছুদিন ধৰি মাছবোৰৰ মৃত্যু হৈছে । কি কাৰণত মৃত্যু হৈছে সেই বিষয়ে ক'ব নোৱাৰো । কিন্তু মাছৰ মৃত্যু হোৱা খবৰ আমি কাৰ্যালয়ত দিছোঁ । তাৰ পিছতে পুখুৰীটো পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা মীন বিভাগলৈও কাৰ্যালয়ৰ পৰা চিঠি পঠিয়াইছে ।"

ইফালে স্থানীয় বাসিন্দা ফাতিমা গুলবদনে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "আগতেও হৈছিল । অক্সিজেন কমি গ'লে মাছৰ মৃত্যু হয় । তদুপৰি দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত থকা প্ৰশান্তি ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ৱাৰ মেম'ৰিয়েলৰ শৌচালয় আৰু প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ বৰ্জিত পানী পুখুৰীটোলৈ আহে । সেইবোৰেও পুখুৰীটোৰ পানী প্ৰদূষিত কৰিছে ।"

DIGHALIPUKHURI FISH DEATHS
দীঘলীপুখুৰীত থকা পানী পৰিশোধন আৰু নিষ্কাশন ব্যৱস্থা (ETV Bharat Assam)

বগাহাতীত পৰিণত অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা দীঘলীপুখুৰী পানী নিষ্কাশনৰ প্ৰকল্প

উল্লেখ্য যে দীঘলীপুখুৰীৰ পানী নিষ্কাশন কৰা আৰু পানীত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ বিগত বৰ্ষত অসম পৰ্যটন বিভাগে এক প্ৰকল্প হাতত লৈছিল । কিন্তু এই প্ৰকল্প স্থাপনৰ এবছৰ নৌহওঁতেই ই বিকল হৈ পৰে । বিগত বিৰ্ষত হাতত লোৱা এই প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত আয়াৰলেণ্ডৰ বিশেষজ্ঞক লগত লৈ বিগত বৰ্ষৰ ৮ মে'ত পৰ্যটন বিভাগৰ সচিব পদ্মপাণি বৰাই সংবাদমেলযোগে পানী নিষ্কাশন প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ।

'ষ্টেবিলাইজড এৰ'বিক বায়'-ইঞ্জিনিয়াৰ ৰিয়েকচন এনভাইৰনমেণ্ট টেকন'ল'জী' নামৰ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা দীঘলীপুখুৰীৰ পানী নিষ্কাশন কৰা আৰু অক্সিজেনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল । তদুপৰি পানীৰ ওপৰৰ পৰা সেউজীয়া প্ৰলেপ নাইকিয়া কৰি ১০০% পানী বিশুদ্ধকৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল পৰ্যটন বিভাগে । তদুপৰি দীঘলীপুখুৰীৰ পানী খোৱাৰ উপযোগী হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু সেয়া প্ৰকৃততে হৈ নুঠিল । বিগত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে পানী নিষ্কাশন প্ৰকল্প সংস্থাপন কৰিছিল যদিও বিগত ছয় মাহ ধৰি বিকল হৈ পৰি থকাৰ অভিযোগ পোৱা গৈছে ।

পৰিৱেশকৰ্মীৰ ভাষ্য

আনহাতে, দীঘলীপুখুৰীৰ সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত ৰিক্লেইম গুৱাহাটী (Reclaim Guwahati) নামৰ সংস্থাটোৰ সদস্য প্ৰাণঞ্জয় দাসে কয়, "আমি প্ৰতি দেওবাৰে দীঘলীপুখুৰী পৰিষ্কাৰ কৰোঁ । আমি ১৯ জুলাই আৰু ২ আগষ্টত আৰু ১৬ আগষ্টত দীঘলীপুখুৰী পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে মৃত্যু হোৱা মাছ দেখিছিলোঁ । বিগত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে পৰ্যটন বিভাগে ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট মেচিনসমূহ দীঘলীপুখুৰীত স্থাপন কৰিছিল । তাৰ পিছত পুখুৰীটোৰ পানীবোৰ পৰিষ্কাৰ হৈছিল । কিন্তু বিগত ছয় মাহমানৰ পৰা ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট মেচিনসমূহ বিকল হৈ আছে । তদুপৰি ১৬ আগষ্টত আমি গম পোৱা অনুসৰি, মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ পিছতে মীন বিভাগৰ বিষয়াসকল আহি পানীৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে । অৱশ্যে পানী পৰীক্ষাৰ ফলাফলত কি পোৱা গৈছে, সেই বিষয়ে অৱগত নহয় ।"

এতিয়া মীন বিভাগৰ পানীৰ নমুনা প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ পিছত পৰ্যটন নিগমে দীঘলীপুখুৰীৰ পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ বাবে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ’ব ।

লগতে পঢ়ক :ঐতিহাসিক দীঘলীপুখুৰীত পুনৰ মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু, সচেতন ব্য়ক্তিৰ চৰ্চা

TAGGED:

দীঘলীপুখুৰী
দীঘলীপুখুৰীত মাছৰ মৃত্যু
কামৰূপ জিলা মীন বিভাগ
পৰ্যটন বিভাগ
DIGHALIPUKHURI FISH DEATHS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.