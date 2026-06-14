ETV Bharat / state

ETV Bharat Impact Story : বাতৰি প্ৰকাশ হোৱাৰ ২৪ঘণ্টা নৌহতেই মহিলা কৃষক কুন্তী বৰাৰ কাষলৈ আহিল নগাঁও জিলা আয়ুক্ত

ই টিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ । কুন্তী বৰাৰ কৃষিকৰ্ম চাবলৈ তেওঁৰ গৃহত উপস্থিত নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা ।

ETV Bharat Impact Story : Nagaon DC visited an ideal female farmer Kunti Borah's Home
কুন্তী বৰাৰ কৃষিকৰ্ম চাবলৈ তেওঁৰ গৃহত উপস্থিত নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 14, 2026 at 8:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ : ই টিভি ভাৰতৰ বাবে আন এক ভাল খবৰ ৷ নগাঁৱত ই টিভি ভাৰতৰ এক ইতিবাচক বাতৰিৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা গ’ল ৷ শনিবাৰে ই টিভি ভাৰতত নগাঁও জিলাৰ বঢ়মপুৰৰ কাষৰি গাঁৱৰ আদৰ্শ মহিলা কৃষক কুন্তী বৰাৰ কৃষিকৰ্মৰ বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল ৷ এই বাতৰি প্ৰকাশ হোৱাৰ ২৪ ঘণ্টা নৌহতেই মহিলা কৃষকগৰাকীৰ খবৰ তথা তেওঁৰ কৃষিকৰ্ম বুজ ল’বলৈ নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা কুন্তীৰ ঘৰত উপস্থিত হয় ৷

দেওবাৰে জিলা আয়ুক্তগৰাকী কুন্তী বৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ তেওঁৰ কৃষিকৰ্ম দেখি আপ্লুত হৈ পৰে ৷ কাষৰি গাঁৱৰ মহিলা কৃষকগৰাকীৰ বাৰীত থকা, আনত দেখা নোপোৱা বিভিন্ন ঔষধি গছ, ফুলৰ বাগিচা, পৰম্পৰাত খেতি দেখি আয়ুক্তগৰাকী অভিভূত হৈ পৰে ৷ অৱসৰ গ্ৰহণৰ পাচত নতুন সপোন দেখা, সেই সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰাৰ বাবে কুন্তী কৰা কৰ্মক নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে শলাগ লয় ৷

মহিলা কৃষক কুন্তী বৰাৰ কাষলৈ আহিল নগাঁও জিলা আয়ুক্ত (ETV Bharat Assam)

জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, ‘‘মই বহুবাৰ কুন্তী কৰাৰ কথা শুনিছো ৷ কিন্তু আজি তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ মই অভিভূত হৈ পৰো ৷ তেওঁৰ বাৰীত আজিকালি সহজে নোপোৱা বিভিন্ন গছ-বন দেখি মই আচৰিত হৈ পৰিছো ৷ মই তেওঁৰ ফুলৰ বাগিচাখনো চালো ৷ ফুল কেৱল সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবেই নহয়, ইয়াৰ ঔষধি গুণো আছে, তেওঁ কোৱাত আজিহে গম পালো ৷’’

ETV Bharat Impact Story : Nagaon DC visited an ideal female farmer Kunti Borah's Home
কুন্তী বৰাৰ সৈতে দেৱাশীষ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

শৰ্মাই লগতে কয়, ‘‘কুন্তী কৰা সদায় সুস্থ থাকক, তেওঁ সদায় এনেদৰে কৰ্ম কৰি যাওঁক আৰু আন দহজনৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰক, তাৰে কামনা কৰিছো ৷ আমি এতিয়া জানিব পাৰিলো যে তেওঁৰ খেতিত বান্দৰ আহি কিছু অনিষ্ট কৰিছে ৷ আমি এই বান্দৰ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ব্যৱস্থা কৰি দিম ৷’’

ETV Bharat Impact Story : Nagaon DC visited an ideal female farmer Kunti Borah's Home
কুন্তী বৰাৰ কৃষিকৰ্ম চাবলৈ তেওঁৰ গৃহত উপস্থিত নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

এফালে আদৰ্শ মহিলা কৃষক কুন্তী বৰাই কয়, ‘‘মই কোনো ফলৰ বাবে এই কাম কৰা নাই ৷ মই মোৰ কাম কৰি গৈ আছো, তেনেদৰে সকলো হৈ গৈ আছে ৷ মোৰ ভাল লাগিছে আজি ছাৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, মোৰ খেতিডৰা চালে ৷’’

ETV Bharat Impact Story : Nagaon DC visited an ideal female farmer Kunti Borah's Home
কুন্তী বৰাৰ কৃষিকৰ্ম চাবলৈ তেওঁৰ গৃহত উপস্থিত নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘বাইদেউৱে আমাৰ পৰা বহু ফুলৰ বীজ নি নিজৰ ঘৰৰ বাৰীত ৰুইছে ৷ আমি যেনেকৈ শিকাই দিছো, তেওঁ তেনেকৈ কিছু বীজ ৰোপণ কৰি লাভবান হৈছে ৷’’

লগতে পঢ়ক : অৱসৰ পাছত নতুন সপোনৰ আৰম্ভণি; কৃষি খণ্ডত নগাঁৱৰ কুন্তীৰ বিশেষ দক্ষতা

TAGGED:

মহিলা কৃষক কুন্তী বৰা
নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা
ই টিভি ভাৰতৰ ইতিবাচক বাতৰি
আদৰ্শ মহিলা কৃষক
ETV BHARAT IMPACT STORY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.