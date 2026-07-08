পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ডিমা হাছাওত জনগোষ্ঠীয় উৎসৱ
অহা ১০ আৰু ১১ জুলাইত হাফলং হ্ৰদত আৰম্ভ হ'ব ডিমা হাছাও জনগোষ্ঠীয় উৎসৱ ২০২৬ ।
Published : July 8, 2026 at 4:57 PM IST
হাফলং: ডিমা হাছাও জিলাৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ বাবে পৰ্যটকে ভিৰ কৰিছে । গৰম বন্ধৰ লগে লগে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা এতিয়া পৰ্যটকসকল হাফলঙত উপস্থিত হৈছে ।
হাফলং চহৰত হোটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হোম ষ্টে আদি বাহিৰৰ পৰা অহা পৰ্যটকেৰে ভৰি পৰিছে । বিশেষকৈ ত্ৰিপুৰাৰ পৰা বেছি পৰ্যটকে এই জিলাখন ভ্ৰমণৰ বাবে উপস্থিত হৈছে । পাহাৰীয়া জিলাখনত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে জিলাখনত জনগোষ্ঠীয় উৎসৱ আয়োজন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা সদৰী কৰিছে জিলা পৰ্যটন বিভাগৰ অধ্যক্ষ জশৃংদাও ফংলোই । জিলা পৰ্যটন বিভাগৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, "ডিমা হাছাও জিলাৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ ঐতিহ্য, কৃষ্টি-লোক সংস্কৃতি তথা থলুৱা খাদ্য আৰু হস্ততাত শিল্পৰ লগত পৰিচিত কৰিবলৈ জনগোষ্ঠীয় উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে । অহা ১০ আৰু ১১ জুলাইত হাফলং হ্ৰদত এই উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।"
জিলা পৰ্যটন বিভাগৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে ইয়াৰে অংশৰূপে অহা ১৭ আৰু ১৮ জুলাইত জাতিংগা বৰ হাফলং আই লাভ ডিমা হাছাওত এই উৎসৱৰ অনুষ্ঠিত হ'ব । তদুপৰি ২৪ আৰু ২৫ জুলাইত উমৰাংছ' শংখ গল্ফ খেলপথাৰত আৰু ৩১ জুলাই আৰু ১ আগষ্ট জাতিংগাত মিনি পেহেলগাম হিচাবে পৰিচিতি লাভ কৰা পৰ্যটন কেন্দ্ৰত ডিমা হাছাও জনগোষ্ঠীয় উৎসৱ ২০২৬ অনুষ্ঠিত হ'ব ।
এই জনগোষ্ঠীয় উৎসৱত পৰ্যটকসকলৰ বাবে থাকিব বিভিন্ন জাতি- জনগোষ্ঠীৰ থলুৱা খাদ্যৰ ষ্টল । বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ আৰু কাপোৰৰ ষ্টল, আত্মসহায়ক গোষ্ঠীৰ ষ্টল আৰু পৰম্পৰাগত লোক সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব বুলি কয় জিলা পৰ্যটন বিভাগৰ অধ্যক্ষ জশৃংদাও ফংলোই ।
লগতে পঢ়ক:'গছ নাকাটিব, গছেই প্ৰকৃতিৰ কলিজা' শীৰ্ষক বাৰ্তাৰে মৰিগাঁৱৰ বঘৰাত বন মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী
গুৱাহাটী ব্ৰিকছ সন্মিলন: ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ‘গুৱাহাটী ঘোষণা-পত্ৰ’ গ্ৰহণ