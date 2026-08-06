ETV Bharat / state

লখিমপুৰ নগৰৰ ৰক্ষাকৱচত আঘাত: ৰঙানৈয়ে সৃষ্টি কৰিব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ

লখিমপুৰ নগৰৰ ওচৰেৰে বৈ গৈছে ৰঙানৈ । মথাউৰিত এতিয়া খহনীয়াৰ সৃষ্টি হোৱাত সংশয়ত ভুগিছে লখিমপুৰীয়া ৰাইজ ।

Ranganadi erosion Lakhimpur
লখিমপুৰ নগৰৰ ৰক্ষাকৱচত আঘাত; ৰঙানৈয়ে সৃষ্টি কৰিব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 6, 2026 at 2:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : লখিমপুৰ নগৰৰ ৰক্ষাকৱচলৈ ৰঙানদীয়ে আনিছে ভাবুকি । কেন্দ্রীয় মেগা প্ৰজেক্টৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা ৩৬২ কোটিটকীয়া মথাউৰিত সৃষ্টি হৈছে খহনীয়া । উজনি অসমত এতিয়া বানৰ সংহাৰ ।

কাহানিও ভাবিব নোৱৰা বা কল্পনা কৰিব নোৱৰা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আদি জিলাত । পিছে পূৰ্বৰ পৰা বানৰ কৱলত থকা লখিমপুৰ জিলাত এইবাৰ বৰ্তমানলৈকে আন ঠাইৰ তুলনাত বানৰ তাণ্ডৱ কম । কিন্তু শেহতীয়াকৈ এক অশনি সংকেত নামি আহিছে লখিমপুৰলৈ ।

লখিমপুৰ নগৰৰ ৰক্ষাকৱচত আঘাত: ৰঙানৈয়ে সৃষ্টি কৰিব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ (ETV Bharat Assam)

বিশেষকৈ লখিমপুৰ নগৰসহ এক বৃহৎ অঞ্চললৈ তীব্ৰ ভাবুকি আহিছে । কিয়নো শিতানত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প থকা ৰঙানৈয়ে লখিমপুৰ নগৰৰ সুৰক্ষাকৱচ স্বৰূপ তথা কেন্দ্রীয় মেগা প্ৰজেক্টৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা ৩৬২ কোটিটকীয়া নৈখনৰ বাঁও দিশৰ মথাউৰিত খহনীয়া সৃষ্টি কৰিছে । নৈখনে গোৱৰীশালী এলেকাত মথাউৰিৰ এটা অংশত খহনীয়া আৰম্ভ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে এই মথাউৰিটো শক্তিশালীভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে নৈৰ দিশত মথাউৰিত জিঅ' মেট সংস্থাপন কৰা আছে । কিন্তু স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, জিঅ' মেটৰ তলৰ অংশ খহাই নৈখনে মথাউৰিটো খহাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।

কেইদিনমানৰ পৰা এই অংশত মথাউৰিটো খহাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যদিও সংশ্লিষ্ট বিভাগে পকী পৰ্কিউপাইন, গছৰ পাত, গ্ৰেভিয়ন বক্স আদি স্থাপন কৰি খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা চলাই আছে ।

সম্প্ৰতি পানীৰ প্ৰকোপ কিছু কম হৈ আছে । কিন্তু হঠাৎ অত্যধিক বৰষুণ হ'লে নাইবা নীপকোৱে নৈখনত প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিলে জলসম্পদ বিভাগৰ এনে খহনীয়া ৰোধৰ প্ৰচেষ্টা টিকি থাকিব নে থিতাতে উটি গৈ চিন-মোকাম নোহোৱা হ'ব সেই লৈ সন্দেহৰ অৱকাশ আছে ।

Ranganadi erosion Lakhimpur
মথাউৰিত খহনীয়াৰ সৃষ্টি হোৱাত সংশয়ত ভুগিছে লখিমপুৰীয়া ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

মথাউৰিটো ছিগিলে কি হ'ব ?

যদি এই অংশত মথাউৰিটো ছিগে তেন্তে বাচি নাযাব লখিমপুৰ নগৰ । মথাউৰিটো ছিগিলে ৫০ বৰ্গ কিলোমিটাৰৰো অধিক অঞ্চলৰ গাঁও-ভূঁই, শস্যক্ষেত্র প্লাবিত কৰি নৈখনৰ বলিয়া বানে লখিমপুৰ নগৰকো ডুবাই পেলাব ।

কিয়নো ২০০৮ চনত তেনে পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল । এতিয়া যি ঠাইত নৈখনে খহনীয়া সৃষ্টি কৰিছে, তাৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰমান নামনিৰ দিশে ২০০৮ চনত নৈখনে মথাউৰিটো ছিঙিছিল । ফলত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলসহ লখিমপুৰ নগৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছিল ।

সেই ভয়াৱহতা প্ৰত্যক্ষ কৰা ৰাইজে এতিয়া সঠিক আৰু শক্তিশালী প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা নল'লে তেনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ আশংকা কৰিছে ।

কি কয় নৈপৰীয়া ৰাইজে

নৈখনৰ খহনীয়া প্ৰত্যক্ষ কৰি নৈপৰীয়া দুজনমান লোকে কয়:

বিভাগে শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা ল'লে খহনীয়া ৰোধ হ'ব । বৰ্তমান কৰাৰ দৰে ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিলে নহ'ব । যিহেতু নৈখনে মথাউৰিটোৰ জিঅ' মেটৰ তলৰ অংশৰে খহাইছে, সেয়ে সেই ঠাইত শক্তিশালীভাৱে গ্ৰেভিয়ন বক্স স্থাপন কৰিব লাগিব । পৰ্কিউপাইন, গছ, বাঁহ আদি লগত দি পানীৰ সোঁতৰ তীব্ৰতা কমাব লাগিব । যদি এনে ব্যৱস্থা নলয়, তেন্তে মথাউৰিটো ছিগি নৈখনে ২০০৮ চনৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব । লখিমপুৰতো শিৱসাগৰৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব । স্থানীয় ৰাইজে এইদৰে আশংকা প্ৰকাশ কৰে ।

Ranganadi erosion Lakhimpur
মথাউৰিত খহনীয়াৰ সৃষ্টি হোৱাত সংশয়ত ভুগিছে লখিমপুৰীয়া ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

খহনীয়া সৃষ্টিৰ কাৰক

মথাউৰিটোৰ উক্ত অংশত খহনীয়া সৃষ্টি হোৱাৰ মূলতে হ'ল নৈখনে উক্ত অংশৰ কিছু আগত এটা পাক লৈ সুঁতিৰ ধাৰ সলাই পোনে পোনে আহি মথাউৰিত খুন্দা মাৰিছে । সেয়ে জিঅ' মেটৰ তলৰ অংশৰে খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে । এই কথাটো বিভাগে খৰালি টং কৰি ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰিলে । অতিবৃষ্টিৰ ফলত বা নীপকোৱে পানী এৰি দিয়াৰ বাবে নৈখনত বৃদ্ধি পোৱা পানীয়ে বলিয়া ৰূপ ধাৰণ কৰে । সূচনা কৰে ধ্বংসলীলা । এতিয়াও যদি তেনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেন্তে লখিমপুৰৰ বাবে আহিব এক ভয়ংকৰ সংকট ।

লগতে পঢ়ক :৫.৩৭ কোটি টকাৰ অভিলাষী প্ৰকল্প এবছৰতে অচল ! গুৱাহাটীৰ বৰচলাত পুনঃ ব্যৰ্থতাৰ ইতিহাস
লগতে পঢ়ক :১৯৫০ চনৰ বৰ ভূঁইকঁপে সলনি কৰিছিল নেকি অসমৰ বানৰ স্থিতি ?

TAGGED:

RANGANADI HYDROELECTRIC PROJECT
লখিমপুৰৰ বান সমস্যা
ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প
ইটিভি ভাৰত অসম
RANGANADI EROSION LAKHIMPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.