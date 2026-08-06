লখিমপুৰ নগৰৰ ৰক্ষাকৱচত আঘাত: ৰঙানৈয়ে সৃষ্টি কৰিব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ

লখিমপুৰ নগৰৰ ৰক্ষাকৱচত আঘাত: ৰঙানৈয়ে সৃষ্টি কৰিব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ
লখিমপুৰ নগৰৰ ওচৰেৰে বৈ গৈছে ৰঙানৈ । মথাউৰিত এতিয়া খহনীয়াৰ সৃষ্টি হোৱাত সংশয়ত ভুগিছে লখিমপুৰীয়া ৰাইজ ।
Published : August 6, 2026 at 2:23 PM IST
লখিমপুৰ : লখিমপুৰ নগৰৰ ৰক্ষাকৱচলৈ ৰঙানদীয়ে আনিছে ভাবুকি । কেন্দ্রীয় মেগা প্ৰজেক্টৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা ৩৬২ কোটিটকীয়া মথাউৰিত সৃষ্টি হৈছে খহনীয়া । উজনি অসমত এতিয়া বানৰ সংহাৰ ।
কাহানিও ভাবিব নোৱৰা বা কল্পনা কৰিব নোৱৰা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আদি জিলাত । পিছে পূৰ্বৰ পৰা বানৰ কৱলত থকা লখিমপুৰ জিলাত এইবাৰ বৰ্তমানলৈকে আন ঠাইৰ তুলনাত বানৰ তাণ্ডৱ কম । কিন্তু শেহতীয়াকৈ এক অশনি সংকেত নামি আহিছে লখিমপুৰলৈ ।
বিশেষকৈ লখিমপুৰ নগৰসহ এক বৃহৎ অঞ্চললৈ তীব্ৰ ভাবুকি আহিছে । কিয়নো শিতানত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প থকা ৰঙানৈয়ে লখিমপুৰ নগৰৰ সুৰক্ষাকৱচ স্বৰূপ তথা কেন্দ্রীয় মেগা প্ৰজেক্টৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা ৩৬২ কোটিটকীয়া নৈখনৰ বাঁও দিশৰ মথাউৰিত খহনীয়া সৃষ্টি কৰিছে । নৈখনে গোৱৰীশালী এলেকাত মথাউৰিৰ এটা অংশত খহনীয়া আৰম্ভ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে এই মথাউৰিটো শক্তিশালীভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে নৈৰ দিশত মথাউৰিত জিঅ' মেট সংস্থাপন কৰা আছে । কিন্তু স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, জিঅ' মেটৰ তলৰ অংশ খহাই নৈখনে মথাউৰিটো খহাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
কেইদিনমানৰ পৰা এই অংশত মথাউৰিটো খহাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যদিও সংশ্লিষ্ট বিভাগে পকী পৰ্কিউপাইন, গছৰ পাত, গ্ৰেভিয়ন বক্স আদি স্থাপন কৰি খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা চলাই আছে ।
সম্প্ৰতি পানীৰ প্ৰকোপ কিছু কম হৈ আছে । কিন্তু হঠাৎ অত্যধিক বৰষুণ হ'লে নাইবা নীপকোৱে নৈখনত প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিলে জলসম্পদ বিভাগৰ এনে খহনীয়া ৰোধৰ প্ৰচেষ্টা টিকি থাকিব নে থিতাতে উটি গৈ চিন-মোকাম নোহোৱা হ'ব সেই লৈ সন্দেহৰ অৱকাশ আছে ।
মথাউৰিটো ছিগিলে কি হ'ব ?
যদি এই অংশত মথাউৰিটো ছিগে তেন্তে বাচি নাযাব লখিমপুৰ নগৰ । মথাউৰিটো ছিগিলে ৫০ বৰ্গ কিলোমিটাৰৰো অধিক অঞ্চলৰ গাঁও-ভূঁই, শস্যক্ষেত্র প্লাবিত কৰি নৈখনৰ বলিয়া বানে লখিমপুৰ নগৰকো ডুবাই পেলাব ।
কিয়নো ২০০৮ চনত তেনে পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল । এতিয়া যি ঠাইত নৈখনে খহনীয়া সৃষ্টি কৰিছে, তাৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰমান নামনিৰ দিশে ২০০৮ চনত নৈখনে মথাউৰিটো ছিঙিছিল । ফলত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলসহ লখিমপুৰ নগৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছিল ।
সেই ভয়াৱহতা প্ৰত্যক্ষ কৰা ৰাইজে এতিয়া সঠিক আৰু শক্তিশালী প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা নল'লে তেনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ আশংকা কৰিছে ।
কি কয় নৈপৰীয়া ৰাইজে
নৈখনৰ খহনীয়া প্ৰত্যক্ষ কৰি নৈপৰীয়া দুজনমান লোকে কয়:
বিভাগে শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা ল'লে খহনীয়া ৰোধ হ'ব । বৰ্তমান কৰাৰ দৰে ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিলে নহ'ব । যিহেতু নৈখনে মথাউৰিটোৰ জিঅ' মেটৰ তলৰ অংশৰে খহাইছে, সেয়ে সেই ঠাইত শক্তিশালীভাৱে গ্ৰেভিয়ন বক্স স্থাপন কৰিব লাগিব । পৰ্কিউপাইন, গছ, বাঁহ আদি লগত দি পানীৰ সোঁতৰ তীব্ৰতা কমাব লাগিব । যদি এনে ব্যৱস্থা নলয়, তেন্তে মথাউৰিটো ছিগি নৈখনে ২০০৮ চনৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব । লখিমপুৰতো শিৱসাগৰৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব । স্থানীয় ৰাইজে এইদৰে আশংকা প্ৰকাশ কৰে ।
খহনীয়া সৃষ্টিৰ কাৰক
মথাউৰিটোৰ উক্ত অংশত খহনীয়া সৃষ্টি হোৱাৰ মূলতে হ'ল নৈখনে উক্ত অংশৰ কিছু আগত এটা পাক লৈ সুঁতিৰ ধাৰ সলাই পোনে পোনে আহি মথাউৰিত খুন্দা মাৰিছে । সেয়ে জিঅ' মেটৰ তলৰ অংশৰে খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে । এই কথাটো বিভাগে খৰালি টং কৰি ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰিলে । অতিবৃষ্টিৰ ফলত বা নীপকোৱে পানী এৰি দিয়াৰ বাবে নৈখনত বৃদ্ধি পোৱা পানীয়ে বলিয়া ৰূপ ধাৰণ কৰে । সূচনা কৰে ধ্বংসলীলা । এতিয়াও যদি তেনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেন্তে লখিমপুৰৰ বাবে আহিব এক ভয়ংকৰ সংকট ।