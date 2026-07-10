দিখাৰী নৈৰ খহনীয়াত নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ দিশে বৃহত্তৰ কৰৈবাৰী অঞ্চল
ধেমাজি জিলাৰ জোনাই সম-জিলাৰ তেলেম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ কৰৈবাৰী গাঁৱত খহনীয়াৰ তীব্ৰ ৰূপ । শীঘ্ৰে স্থায়ী খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ ।
Published : July 10, 2026 at 5:44 PM IST
জোনাই: ধেমাজি জিলাৰ জোনাই সম-জিলাৰ তেলেম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ কৰৈবাৰী অঞ্চলত দিখাৰী নৈৰ তীব্ৰ খহনীয়াই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । নৈখনত অব্যাহত থকা খহনীয়াত অঞ্চলটোৰ কেইবা হেক্টৰ কৃষিভূমি, বহু মূল্যৱান গছ-গছনিৰ লগতে ঘৰ-বাৰী পৰ্যন্ত নদীৰ গৰ্ভত বিলীন হৈছে ।
স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা মতে, দিখাৰী নৈৰ তীব্ৰ সোঁতে ইতিমধ্যে প্ৰায় ৭০০ মিটাৰ পৰ্যন্ত গাঁওমুখী অঞ্চল খহাই নিছে । ফলত বহু পৰিয়ালৰ কৃষিভূমি, মূল্যৱান গছ-গছনি আৰু যোগাযোগৰ পথো নদীৰ গৰ্ভত বিলীন হৈছে । দিনক দিনে নৈৰ খহনীয়া বৃদ্ধি পোৱাত সমগ্ৰ কৰৈবাৰী অঞ্চলৰ অস্তিত্বক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত গভীৰ শংকাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
উল্লেখ্য যে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা দিখাৰী নৈৰ এই খহনীয়াই প্ৰতি বছৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজক জীয়াতু ভোগাই আহিছে । ইতিমধ্যে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী নদীৰ গৰ্ভত বিলীন হোৱাত তেওঁলোকে বাধ্য হৈ অন্য ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে ।
জানিব পৰা মতে, বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰ, স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ ওচৰত স্থায়ী খহনীয়া প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাই আহিছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ।
ইফালে, চৰকাৰী সহায়ৰ অপেক্ষাত নাথাকি উপায়ন্তৰ হৈ গাঁওবাসীয়ে নিজা গাঁঠিৰ ধন ব্যয় কৰি আৰু নিজা শ্ৰমদানৰ জৰিয়তে অস্থায়ীভাৱে খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ বাবে যো-জা চলাই থকা বুলি জানিবলৈ দিছে । গতিকে চৰকাৰে শীঘ্ৰে দিখাৰী নৈৰ স্থায়ী খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি বৃহত্তৰ কৰৈবাৰী অঞ্চলৰ মাটি-ভেটি সুৰক্ষা কৰাৰ স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "এই গাঁওখনৰ নাম কৰৈবাৰী । তেলেম পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত । এই খহনীয়া বহুত বছৰ হ'ল । প্ৰতি বছৰে খহাই আছে । মাজতে দুবছৰ আমাৰ ভুৱন ছাৰ আৰু আমাৰ এম পি প্ৰদান বৰুৱা ছাৰে কিবা এটা সুবিধা দিয়াত আমি যেনেতেনে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰি আছিলোঁ । কিন্তু এইবাৰৰ বানপানীয়ে আমি নভবা-নেদেখা এনেকুৱা এটা অৱস্থা কৰি দিলে ।"