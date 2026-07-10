ETV Bharat / state

দিখাৰী নৈৰ খহনীয়াত নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ দিশে বৃহত্তৰ কৰৈবাৰী অঞ্চল

ধেমাজি জিলাৰ জোনাই সম-জিলাৰ তেলেম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ কৰৈবাৰী গাঁৱত খহনীয়াৰ তীব্ৰ ৰূপ । শীঘ্ৰে স্থায়ী খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ ।

Jonai Dikhari river erosion
জোনাইৰ দিখাৰী নৈৰ খহনীয়াত নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ দিশে বৃহত্তৰ কৰৈবাৰী অঞ্চল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 5:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: ধেমাজি জিলাৰ জোনাই সম-জিলাৰ তেলেম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ কৰৈবাৰী অঞ্চলত দিখাৰী নৈৰ তীব্ৰ খহনীয়াই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । নৈখনত অব্যাহত থকা খহনীয়াত অঞ্চলটোৰ কেইবা হেক্টৰ কৃষিভূমি, বহু মূল্যৱান গছ-গছনিৰ লগতে ঘৰ-বাৰী পৰ্যন্ত নদীৰ গৰ্ভত বিলীন হৈছে ।

স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা মতে, দিখাৰী নৈৰ তীব্ৰ সোঁতে ইতিমধ্যে প্ৰায় ৭০০ মিটাৰ পৰ্যন্ত গাঁওমুখী অঞ্চল খহাই নিছে । ফলত বহু পৰিয়ালৰ কৃষিভূমি, মূল্যৱান গছ-গছনি আৰু যোগাযোগৰ পথো নদীৰ গৰ্ভত বিলীন হৈছে । দিনক দিনে নৈৰ খহনীয়া বৃদ্ধি পোৱাত সমগ্ৰ কৰৈবাৰী অঞ্চলৰ অস্তিত্বক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত গভীৰ শংকাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

জোনাইৰ দিখাৰী নৈৰ খহনীয়াত নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ দিশে বৃহত্তৰ কৰৈবাৰী অঞ্চল (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা দিখাৰী নৈৰ এই খহনীয়াই প্ৰতি বছৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজক জীয়াতু ভোগাই আহিছে । ইতিমধ্যে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী নদীৰ গৰ্ভত বিলীন হোৱাত তেওঁলোকে বাধ্য হৈ অন্য ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে ।

জানিব পৰা মতে, বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰ, স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ ওচৰত স্থায়ী খহনীয়া প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাই আহিছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ।

Jonai Dikhari river erosion
জোনাইৰ দিখাৰী নৈৰ ব্যাপক খহনীয়া (ETV Bharat Assam)

ইফালে, চৰকাৰী সহায়ৰ অপেক্ষাত নাথাকি উপায়ন্তৰ হৈ গাঁওবাসীয়ে নিজা গাঁঠিৰ ধন ব্যয় কৰি আৰু নিজা শ্ৰমদানৰ জৰিয়তে অস্থায়ীভাৱে খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ বাবে যো-জা চলাই থকা বুলি জানিবলৈ দিছে । গতিকে চৰকাৰে শীঘ্ৰে দিখাৰী নৈৰ স্থায়ী খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি বৃহত্তৰ কৰৈবাৰী অঞ্চলৰ মাটি-ভেটি সুৰক্ষা কৰাৰ স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে ।

Jonai Dikhari river erosion
জোনাইৰ দিখাৰী নৈৰ ব্যাপক খহনীয়া (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "এই গাঁওখনৰ নাম কৰৈবাৰী । তেলেম পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত । এই খহনীয়া বহুত বছৰ হ'ল । প্ৰতি বছৰে খহাই আছে । মাজতে দুবছৰ আমাৰ ভুৱন ছাৰ আৰু আমাৰ এম পি প্ৰদান বৰুৱা ছাৰে কিবা এটা সুবিধা দিয়াত আমি যেনেতেনে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰি আছিলোঁ । কিন্তু এইবাৰৰ বানপানীয়ে আমি নভবা-নেদেখা এনেকুৱা এটা অৱস্থা কৰি দিলে ।"

লগতে পঢ়ক :দহদিনৰ পাছতো মেৰামতি হোৱা নাই চিমেন নদীয়ে ভঙা ৰে’লৰ দলং, ক্ষোভিত জোনাইবাসী
লগতে পঢ়ক :বানত জুৰুলা জোনাইবাসী; উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ টিএমপিকেৰ স্মাৰকপত্ৰ

TAGGED:

জোনাইত বানপানী
জোনাইৰ দিখাৰী নৈৰ খহনীয়া
জোনাইত ব্যাপক খহনীয়া
ইটিভি ভাৰত অসম
JONAI DIKHARI RIVER EROSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.