ETV Bharat / state

বাধ্যতামূলকভাবে ইপিএফঅ’ৰ আওতালৈ আহিব উত্তৰ-পূবৰ ৫১ লাখৰো অধিক কৰ্মচাৰী

'সামাজিক সুৰক্ষা বিধি-২০২০'ৰ সম্পৰ্কে সজাগ হ'বলৈ উত্তৰ-পূবৰ কৰ্মচাৰীলৈ আহ্বান ইপিএফঅ'ৰ বিষয়াৰ ৷

EPFO wage ceiling for mandatory
৫১ লাখৰো অধিক কৰ্মচাৰী বাধ্যতামূলকভাবে ইপিএফঅ’ৰ আওতালৈ আহিব (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2026 at 10:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যনিধি সংগঠন চমুকৈ ইপিএফঅ'ৰ বিষয়াই কৰ্মচাৰীসকললৈ বিশেষ আহ্বান জনাইছে ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অতিৰিক্ত কেন্দ্ৰীয় ভৱিষ্যনিধি আয়ুক্ত শিশিৰ কান্ত ঝাই কৰ্মচাৰীৰ 'সামাজিক সুৰক্ষা বিধি-২০২০'ৰ প্ৰসংগৰে চৰকাৰৰ আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ উক্ত আইনৰ অধীনত হাতত লোৱা আঁচনিসমূহ কৰ্মচাৰীসকলে সুযোগ গ্ৰহণ কৰা উচিত বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷

মঙলাবাৰে গুৱাহাটীত এই সন্দৰ্ভত ইপিএফঅ'ৰ বিষয়া ঝাই কয়,"কৰ্মচাৰীসকলৰ সামাজিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰসাৰ কৰাটো ভাৰত চৰকাৰৰ মূল উদ্দশ্য ৷ সেয়ে, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ নিয়োগকৰ্তা আৰু কৰ্মচাৰীসকলে 'সামাজিক সুৰক্ষা বিধি, ২০২০'ৰ অধীনত হাতত লোৱা সুবিধাজনক আঁচনিসমূহৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰা উচিত ৷"

ইপিএফৰ মজুৰিৰ বৃদ্ধি প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰণালয়ে ২০২৬ চনৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰত এক অধিসূচনাৰ জৰিয়তে বাধ্যতামূলক ইপিএফ সুৰক্ষাৰ মজুৰিৰ সীমা প্ৰতি মাহে ১৫,০০০ টকাৰ পৰা ২৫,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । এই সিদ্ধান্তৰ ফলত অতিৰিক্ত ৫১ লাখৰো অধিক কৰ্মচাৰী বাধ্যতামূলক ইপিএফঅ’ৰ আওতালৈ আহিব আৰু ই কৰ্মচাৰীসকলৰ সামাজিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব ।"

ঝাই লগতে উল্লেখ কৰে,"বৰ্তমানৰ ইপিএফঅ’ সদস্যসকল সদস্য হৈয়েই থাকিব আৰু পূৰ্বৰ মজুৰিৰ সীমা অনুসৰি জমা কৰা বৰঙণিসমূহ অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব । ২৫,০০০ টকালৈকে মজুৰি পোৱা নতুন কৰ্মচাৰীসকল 'কৰ্মচাৰী পেঞ্চন আঁচনি'ৰ (ইপিএছ) বাবে যোগ্য বিবেচিত হ'ব । ইপিএছৰ অধীনত পেঞ্চনৰ বৰঙণি ২৫,০০০ টকালৈকে মজুৰিৰ ৮.৩৩ শতাংশ হাৰত গণনা কৰা হ'ব, যিটো প্ৰতি মাহে সৰ্বোচ্চ ২,০৮৩ টকা হ'ব ।"

নিয়োগকৰ্তাসকলৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়," মাহে ১৫,০০০ টকাৰ পৰা ২৫,০০০ টকা উপাৰ্জন কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ নথি-পত্ৰসমূহ পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । লগতে, সংশোধন কৰা মজুৰিৰ সীমা আৰু প্ৰযোজ্য ইপিএফঅ’ নিয়ম অনুসৰি নতুন সদস্যসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আৰু বৰ্তমানৰ সদস্যসকলৰ বৰঙণি উন্নীত কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ নথি আপডেট কৰি ইচিআৰ দাখিল কৰিব লাগিব ৷"

লগতে পঢ়ক: তেজপুৰত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ শোচনীয় অৱস্থা, আগফালে মাৰ ডাং, পিছফালে ধুবাংবাং

TAGGED:

সামাজিক সুৰক্ষা বিধি২০২০
কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যনিধি সংগঠন
শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰণালয়
EPFO
EPFO

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.