ETV Bharat / state

বিকাশৰ নামত প্ৰকৃতি ধ্বংস নকৰিবলৈ দৰাবিলত চৰকাৰক সকীয়ালে মেধা পাটেকাৰে

কোঠাৰ ভিতৰত ৰাজহুৱা শুনানি কেনেকৈ সম্ভৱ বুলি প্ৰশ্ন নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেত্ৰীৰ ।

Environmental activist Medha Patkar in South Kamrup
দক্ষিণ কামৰূপৰ গো-চৰণীয়া পথাৰ দৰাবিলত মেধা পাটেকাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2025 at 8:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মিৰ্জা: সংকটত ১৪০০ বিঘা ভূমি সামৰি জৈৱ বৈচিত্ৰৰে ভৰপূৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ ঐতিহাসিক দৰাবিল ।‌ দৰাবিলৰ সংলগ্ন গো-চৰণীয়া পথাৰখন চৰকাৰ তথা বাহিৰাগত কোম্পানীৰ শেনচকুৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাই আহিছে । ইয়াৰ মাজতেই ১৫০ বিঘা মাটিত চৰকাৰে লজিষ্টিক পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব বিচৰাত জাঙুৰ খাই উঠিছে ক্ষুব্ধ জনতা । আজি এই স্থানতেই উপস্থিত হ'ল নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেত্ৰী মেধা পাটেকাৰ ।

দৰাবিলত আঘাত মানেই জীৱিকাত প্ৰভাৱ :

দক্ষিণ কামৰূপৰ আৰ্দ্ৰভূমি গো-চৰণীয়া পথাৰ দৰাবিলত শনিবাৰে উপস্থিত হৈ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেত্ৰী মেধা পাটেকাৰে এই ভূমি ৰক্ষাৰ বাবে মাত মাতিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় । তেওঁ এই দৰাবিলৰ বুকুৰ বেদনা শুনি দুখ প্ৰকাশ কৰে । কোনো কাৰণতেই দৰাবিলত লজিষ্টিক পাৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ নিদিয়াৰ বাবেই মাত মাতি যাব বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "আপোনালোকৰ অধিকাৰ আপোনালোকৰ হাতত । দৰাবিলৰ ওপৰত আঘাত মানেই আমাৰ জীৱিকাৰ ওপৰত আঘাত ।"

দক্ষিণ কামৰূপৰ গো-চৰণীয়া পথাৰ দৰাবিলত মেধা পাটেকাৰ (ETV Bharat Assam)

বিকাশৰ পূৰ্বে অধ্য়য়নৰ প্ৰয়োজন :

চৰকাৰী পক্ষক নীতি-নিয়ম উলংঘা কৰি লজিষ্টিক পাৰ্ক আৰু বিভিন্ন উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ লোৱা বুলি কঠোৰ সমালোচনা কৰি কয়, "এইখন বিল হৈছে হাজাৰ হাজাৰ মৎস্যজীৱীৰ জীৱিকাৰ আধাৰ । বাকী মাটি পশুপালকৰ আধাৰ । আশে-পাশে খেতিয়কে কৃষি কৰি আছে । কুমাৰ শিল্পীৰো জীৱিকা ইয়াতেই । হঠাতেই এই ভি জি আৰৰ প্ৰায় ১৩০০ বিঘা ভূমিত বিকাশৰ নামত কলকতাৰ এটা আন্তৰ্জাতিক লজিষ্টিক পাৰ্ক কৰা কোম্পানীক আনিব খুজিছে ; কিন্তু বিকাশৰ বাবে কেনো কাৰ্য কৰাৰ আগতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনে হ'ব পাৰে, কাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"

কোঠাৰ ভিতৰত ৰাজহুৱা শুনানি কেনেকৈ সম্ভৱ ?

এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ অনুমতি বিচাৰিব লাগে বুলি দাবী জনাই নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এয়াই হৈছে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া । ইয়াৰ ওপৰত আইন আছে । এই বিষয়ে গাঁও উন্নয়ন সমিতিকো সোধা নাই । এপ্ৰিল মাহত তেওঁলোকক যি জাননী দিয়া হৈছিল আৰু ৰাজহুৱা শুনানি হৈছিল সেয়া আচলতে ৰাজহুৱা শুনানি নাছিল । কোঠাৰ ভিতৰত মাতি নি শুনানি লৈছিল । এনেকুৱা কথা মই কেতিয়াও শুনা নাই । এই শুনানিৰ পূৰ্বে পৰিৱেশ প্ৰভাৱ মূল্য়ায়ন কৰিব লাগে । স্থানীয় ভাষাত এইবোৰ প্ৰকাশ কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত উপলব্ধ কৰিব লাগে । ইয়াৰ পিছত ৰাইজে ক'ব কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । এই শুনানি প্ৰভাৱিত অঞ্চলত হ'ব লাগে । সেয়েহে আজি বিভিন্ন দল সংগঠন, প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, কুমাৰশিল্পীকে ধৰি গোপালক আৰু মৎস্যজীৱী লোকসকল একত্ৰিত হৈ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ।"

প্ৰকৃতি ধ্বংস হ'লে কোনে দিব অন্ন ?

এই লজিষ্টিক পাৰ্কৰ প্ৰভাৱ ইয়াৰ সকলোৰে ওপৰত পৰিব বুলি উল্লেখ কৰি নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "সেই বাবে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো আইন মানি চলিবলৈ । চৰকাৰে গণতন্ত্ৰ, সংবিধান সকলো পালন কৰক ।" প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থকা লোকক শেষ নকৰিবলৈ নেত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাই কয়,"প্ৰকৃতি ধ্বংস হ'লে কোনে অন্ন দিব ।"

লজিষ্টিক পাৰ্কে কালৈ কঢ়িয়াব অশনি সংকেত ?

উল্লেখ্য যে পলাশবাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ ৰামপুৰ মৌজাৰ ১নং ৰামপুৰ আৰু ২ নং ৰামপুৰ গাঁওৰ গো-চৰণীয়া পথাৰৰ ৬১০ নং দাগৰ অংশ ৮৩ বিঘা ২ কঠা ১৪ লেছা আৰু ২৪৪ নং দাগৰ অংশ ৬৬ বিঘা ২ কঠা ৬ লেছাসহ মুঠ ১৫০ বিঘা ভূমি চৰকাৰে লজিষ্টিক পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বিচৰাক লৈ ইতিমধ্যেই জাঙুৰ খাই উঠিছে বৃহত্তৰ ৰামপুৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ লগতে দক্ষিণ কামৰূপৰ বিভিন্ন দল সংগঠন, প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, কুমাৰশিল্পীকে ধৰি গোপালক আৰু মৎস্যজীৱী লোকসকল ।

লগতে পঢ়ক:বাহিৰাগত কোম্পানীৰ হাতলৈ যাব নেকি কুলশী নদীৰ গাতে লাগি থকা দৰাবিল ?

বৰদুৱাৰ বাগানত ছেটেলাইট টাউনশ্বিপৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
দৰাবিল
VGR IN SOUTH KAMRUP
MEDHA PATKAR SLAMS ASSAM GOVT
ENVIRONMENTAL ACTIVIST MEDHA PATKAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.