বিকাশৰ নামত প্ৰকৃতি ধ্বংস নকৰিবলৈ দৰাবিলত চৰকাৰক সকীয়ালে মেধা পাটেকাৰে

বিকাশৰ নামত প্ৰকৃতি ধ্বংস নকৰিবলৈ দৰাবিলত চৰকাৰক সকীয়ালে মেধা পাটেকাৰে
কোঠাৰ ভিতৰত ৰাজহুৱা শুনানি কেনেকৈ সম্ভৱ বুলি প্ৰশ্ন নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেত্ৰীৰ ।
Published : October 25, 2025 at 8:08 PM IST
মিৰ্জা: সংকটত ১৪০০ বিঘা ভূমি সামৰি জৈৱ বৈচিত্ৰৰে ভৰপূৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ ঐতিহাসিক দৰাবিল । দৰাবিলৰ সংলগ্ন গো-চৰণীয়া পথাৰখন চৰকাৰ তথা বাহিৰাগত কোম্পানীৰ শেনচকুৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাই আহিছে । ইয়াৰ মাজতেই ১৫০ বিঘা মাটিত চৰকাৰে লজিষ্টিক পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব বিচৰাত জাঙুৰ খাই উঠিছে ক্ষুব্ধ জনতা । আজি এই স্থানতেই উপস্থিত হ'ল নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেত্ৰী মেধা পাটেকাৰ ।
দৰাবিলত আঘাত মানেই জীৱিকাত প্ৰভাৱ :
দক্ষিণ কামৰূপৰ আৰ্দ্ৰভূমি গো-চৰণীয়া পথাৰ দৰাবিলত শনিবাৰে উপস্থিত হৈ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেত্ৰী মেধা পাটেকাৰে এই ভূমি ৰক্ষাৰ বাবে মাত মাতিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় । তেওঁ এই দৰাবিলৰ বুকুৰ বেদনা শুনি দুখ প্ৰকাশ কৰে । কোনো কাৰণতেই দৰাবিলত লজিষ্টিক পাৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ নিদিয়াৰ বাবেই মাত মাতি যাব বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "আপোনালোকৰ অধিকাৰ আপোনালোকৰ হাতত । দৰাবিলৰ ওপৰত আঘাত মানেই আমাৰ জীৱিকাৰ ওপৰত আঘাত ।"
বিকাশৰ পূৰ্বে অধ্য়য়নৰ প্ৰয়োজন :
চৰকাৰী পক্ষক নীতি-নিয়ম উলংঘা কৰি লজিষ্টিক পাৰ্ক আৰু বিভিন্ন উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ লোৱা বুলি কঠোৰ সমালোচনা কৰি কয়, "এইখন বিল হৈছে হাজাৰ হাজাৰ মৎস্যজীৱীৰ জীৱিকাৰ আধাৰ । বাকী মাটি পশুপালকৰ আধাৰ । আশে-পাশে খেতিয়কে কৃষি কৰি আছে । কুমাৰ শিল্পীৰো জীৱিকা ইয়াতেই । হঠাতেই এই ভি জি আৰৰ প্ৰায় ১৩০০ বিঘা ভূমিত বিকাশৰ নামত কলকতাৰ এটা আন্তৰ্জাতিক লজিষ্টিক পাৰ্ক কৰা কোম্পানীক আনিব খুজিছে ; কিন্তু বিকাশৰ বাবে কেনো কাৰ্য কৰাৰ আগতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনে হ'ব পাৰে, কাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"
কোঠাৰ ভিতৰত ৰাজহুৱা শুনানি কেনেকৈ সম্ভৱ ?
এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ অনুমতি বিচাৰিব লাগে বুলি দাবী জনাই নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এয়াই হৈছে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া । ইয়াৰ ওপৰত আইন আছে । এই বিষয়ে গাঁও উন্নয়ন সমিতিকো সোধা নাই । এপ্ৰিল মাহত তেওঁলোকক যি জাননী দিয়া হৈছিল আৰু ৰাজহুৱা শুনানি হৈছিল সেয়া আচলতে ৰাজহুৱা শুনানি নাছিল । কোঠাৰ ভিতৰত মাতি নি শুনানি লৈছিল । এনেকুৱা কথা মই কেতিয়াও শুনা নাই । এই শুনানিৰ পূৰ্বে পৰিৱেশ প্ৰভাৱ মূল্য়ায়ন কৰিব লাগে । স্থানীয় ভাষাত এইবোৰ প্ৰকাশ কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত উপলব্ধ কৰিব লাগে । ইয়াৰ পিছত ৰাইজে ক'ব কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । এই শুনানি প্ৰভাৱিত অঞ্চলত হ'ব লাগে । সেয়েহে আজি বিভিন্ন দল সংগঠন, প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, কুমাৰশিল্পীকে ধৰি গোপালক আৰু মৎস্যজীৱী লোকসকল একত্ৰিত হৈ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ।"
প্ৰকৃতি ধ্বংস হ'লে কোনে দিব অন্ন ?
এই লজিষ্টিক পাৰ্কৰ প্ৰভাৱ ইয়াৰ সকলোৰে ওপৰত পৰিব বুলি উল্লেখ কৰি নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "সেই বাবে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো আইন মানি চলিবলৈ । চৰকাৰে গণতন্ত্ৰ, সংবিধান সকলো পালন কৰক ।" প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থকা লোকক শেষ নকৰিবলৈ নেত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাই কয়,"প্ৰকৃতি ধ্বংস হ'লে কোনে অন্ন দিব ।"
লজিষ্টিক পাৰ্কে কালৈ কঢ়িয়াব অশনি সংকেত ?
উল্লেখ্য যে পলাশবাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ ৰামপুৰ মৌজাৰ ১নং ৰামপুৰ আৰু ২ নং ৰামপুৰ গাঁওৰ গো-চৰণীয়া পথাৰৰ ৬১০ নং দাগৰ অংশ ৮৩ বিঘা ২ কঠা ১৪ লেছা আৰু ২৪৪ নং দাগৰ অংশ ৬৬ বিঘা ২ কঠা ৬ লেছাসহ মুঠ ১৫০ বিঘা ভূমি চৰকাৰে লজিষ্টিক পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বিচৰাক লৈ ইতিমধ্যেই জাঙুৰ খাই উঠিছে বৃহত্তৰ ৰামপুৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ লগতে দক্ষিণ কামৰূপৰ বিভিন্ন দল সংগঠন, প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, কুমাৰশিল্পীকে ধৰি গোপালক আৰু মৎস্যজীৱী লোকসকল ।