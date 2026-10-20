বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনৰ ‘ৰুদ্ৰ ৰূপ’ ! মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে ৰাজ্যৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চলি থাকিব উচ্ছেদ
যোৱা সপ্তাহত ৰাজ্যত তিনিখন জিলাত চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানৰ দ্বাৰা প্ৰায় ৬৩৮ হেক্টৰ ভূমি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিছে ।
By PTI
Published : October 20, 2026 at 4:37 PM IST
গুৱাহাটী: বেদখলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে অসম চৰকাৰে ৷ মুখ্য়মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লৈ প্ৰথমটো কাৰ্যকালতে ৰাজ্যৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ বেদখলীকৃত ভূমিত উচ্ছেদৰ নিৰ্দেশ দিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই প্ৰশাসনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ চৰকাৰী ভূমি আৰু বনাঞ্চলত অবৈধভাৱে বসতি স্থাপন কৰা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰে ৷
উচ্ছেদৰ বলি হোৱা সৰহ সংখ্যকেই আছিল ধৰ্মীয় ভাষিক সংখ্যালঘু পৰিয়াল ৷ এই উচ্ছেদক লৈ বিৰোধী শিবিৰে চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি আহিছে ৷ বিভিন্ন পক্ষই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰো ওচৰ চাপিছে ৷ কিন্তু চৰকাৰী ভূমিত চলা বেদখল উচ্ছেদ কৰিবলৈ চৰকাৰ নাচোৰবান্দা হৈ আছে ৷
দ্বিতীয়বাৰলৈ মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ বেদখল উচ্ছেদৰ বাবে প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ৷ এই নিৰ্দেশৰ পাছতেই উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশাসনে ৷ যোৱা সপ্তাহত ৰাজ্যত তিনিখন জিলাত চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানৰ দ্বাৰা প্ৰায় ৬৩৮ হেক্টৰ ভূমি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিছে ।
The Rudra Roop of our administration befell upon encroachers in three districts, who were illegally occupying large swathes of land in Golaghat, Hojai and Nagaon. Over 638 hectares of land has been cleared in the operation, as we work towards securing Assam's interests. https://t.co/FYSwGblaoN— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 20, 2026
ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ খাতিৰত এই অভিযান চলাই যাব বুলিও দৃঢ়তাৰে কয় মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্টত ডঃ শৰ্মাই কয়, ‘‘আমাৰ তিনিখন জিলাৰ বেদখলকাৰীৰ ওপৰত প্ৰশাসনৰ ‘ৰুদ্ৰ ৰূপ’ দেখা গ’ল ৷ এইসকল লোকে গোলাঘাট, হোজাই আৰু নগাঁৱৰ বৃহৎ অঞ্চল বেদখল কৰিছিল ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘অভিযানত ৬৩৮ হেক্টৰৰো অধিক মাটি মুকলি কৰা হৈছে, কিয়নো আমি অসমৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ দিশত কাম কৰিছোঁ ।’’ বিগত সপ্তাহত তিনিখন জিলাত উচ্ছেদ অভিযান চলাই বেদখল কৰা বনাঞ্চলৰ ভূমি উদ্ধাৰ কৰা হয় । এই অনুশীলনৰ সময়ত সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় ১০০০ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হয় বুলি বিষয়াসকলে জনায় ।
যোৱা শনিবাৰে উৰিয়ামঘাটৰ দক্ষিণ নামবৰ বনাঞ্চলৰ অধীনৰ গেলাজানত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলায় । এই অভিযানত ১২ টাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি দিয়া হয় । প্ৰশাসনে জনোৱা মতে দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিয়ালকেইটাই বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰি বসতি স্থাপন কৰি আছিল । গেলাজানৰ উপৰিও গোলাঘাটৰ আন দুটা স্থানতো প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলায় । দৈয়াং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ নেঘেৰিবিল আৰু ৩ নং ৰজা পুখুৰীতো বন বিভাগ তথা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলায় ।
ইফালে একেদিনাই নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ বিশাল বাহিনী লগত লৈ বৰপানী বনাঞ্চলৰ প্ৰায় ২০০ হেক্টৰ ভূমিত বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় । বুলড'জাৰৰ সহায়ত ভাঙি দিয়া হয় বেদখলকাৰীৰ বাসগৃহৰ লগতে কেবাটাও ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান ৷ উচ্ছেদৰ সময়ত অঞ্চলটোৰ ৫ টা মছজিদ, এখন মাদ্ৰাছা, ধনচলা ইছলামপুৰৰ এখন বজাৰো ধ্বংস কৰা হয় । ধনচলাৰ চাহেৰ ব্লক, ১ নং ব্লক, পাহাৰতলি, ভাংগা দলং, পাঞ্জাখানা আদি এলেকাত উচ্ছেদ চলাই খেতি পথাৰো উচ্ছেদ কৰা হয় ।
দেওবাৰে নগাঁও জিলাৰ লুটুমাৰী বনাঞ্চলতো উচ্ছেদ চলায় প্ৰশাসনে । অঞ্চলটোত প্ৰায় ৩০০ টা পৰিয়াল আছিল । ২০২৫ বৰ্ষৰ ২৯ নৱেম্বৰত লুটুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ১৭০০ টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল যদিও এই ৩০০ টা পৰিয়ালে আদালতৰ কাষ চাপিছিল । ফলত উচ্ছেদ স্থগিত ৰখা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক:
বৰপানীৰ পিছত লুটুমাৰীত চলিল বুলড'জাৰ : উচ্ছেদক লৈ আমছুৰ তীব্ৰ ক্ষোভ
সপ্তমী পূজাৰ দিনাই বঢ়মপুৰত চলিল বুলড'জাৰ
দুৰ্গা পূজাৰ মাজতে গোলাঘাটত উচ্ছেদ; নগা-উচ্ছেদিতৰ বাকবিতণ্ডা