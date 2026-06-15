এইবাৰ বেদখলকাৰীৰ কবলত খোৰাগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চল !
নিশাৰ ভিতৰতে একাংশ দুষ্টচক্ৰৰ সহযোগত সন্দেহজনক লোকে বনাঞ্চলত ঘৰ সাজিছে ।
Published : June 15, 2026 at 4:13 PM IST
বঙাইগাঁও: বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে অসম চৰকাৰ । শেহতীয়াকৈ কেবিনেট বৈঠকৰ অন্ততো মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অব্যাহত থাকিব । অৱশ্যে তাৰ মাজতে বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাৰ খোৰাগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ব্যাপক বেদখল চলিছে ! স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰা মতে বনাঞ্চলৰ ভূমিত নিশাৰ ভিতৰতে সন্দেহজনক লোকে ঘৰ বনাইছে । বেদখলকাৰীয়ে ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও স্থাপন কৰিছে । কেৱল ঘৰ-দুৱাৰ বনোৱাই নহয় কৃষিকৰ্মও আৰম্ভ কৰিছে সন্দেহজনক লোকসকলে ।
সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ৪৭২৫ বিঘা ভূমিত বেদখল চলাৰো স্থানীয় একাংশ লোকে অভিযোগ কৰিছে । একপ্ৰকাৰ অস্তিত্বৰ সংকটত এতিয়া খোৰাগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চল । এনে পৰিস্থিতিত খোৰাগাঁওবাসীও আতংকিত হৈ পৰিছে ।
বনাঞ্চলৰ ভূমিত বেদখলৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এজন স্থানীয় যুৱকে কয়, "২০২৫ চনত অসম চৰকাৰে খোৰাগাঁওক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে একাংশ দালাল চক্ৰই ইয়াৰ মাটি নিজৰ বুলি কৈ বিক্ৰী কৰিছে । নিশাৰ ভিতৰতে ঘৰ সাজি আমাৰ এই বনাঞ্চলৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰিছে । পাহাৰৰ কাষৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বনৰীয়া জীৱ-জন্তু থকা ঠাই । এইবোৰত যদি মানুহে বসবাস কৰে তেন্তে জীৱ-জন্তুবোৰ যাব ক'ত ? লগতে দেখা গৈছে যে ইয়াত আগতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছিল । কিন্তু নিশাৰ ভিতৰতে একাংশ দুষ্টচক্ৰই গছবোৰ কাটি বিক্ৰী কৰি আছে ।"
এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কোন দুষ্টচক্ৰই বনাঞ্চলৰ ভূমি নিজৰ বুলি কৈ বিক্ৰী কৰিছে ? নিশাৰ ভিতৰতে ঘৰ সজা লোকসকল আচলতে ক'ৰ পৰা আহিছে ? সেয়েহে বনাঞ্চলখন বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে বঙাইগাঁও জিলাৰ ঐতিহাসিক খোৰাগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ৬৩০ হেক্টৰ ভূমি সামৰি আছে । সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন সোণালী বান্দৰ, বাঘ আৰু হৰিণাৰ বাবে বিখ্যাত । যাৰ বাবে এই বেদখল বনাঞ্চলৰ সম্পদবোৰৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে । সংৰক্ষিত বনাঞ্চলবোৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ো কঠোৰ হোৱা দেখা গৈছে । বেদখলকাৰীক ৩০ দিনৰ ভিতৰত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহ এৰাৰো নিৰ্দেশ দিছে আদালতে । নিৰ্ধাৰিত সময়ত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা আঁতৰি নগ'লে জিলা আৰু আৰক্ষী প্রশাসন, বন বিভাগক ব্যৱস্থা গ্রহণৰো নিৰ্দেশ দিছে আদালতে । তেনেস্থলত বঙাইগাঁৱৰ খোৰাগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক বেদখলমুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে আগন্তুক দিনত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ?
লগতে পঢ়ক :
অসমীয়াক কোনেও দুৰ্বল বুলি ভাবিব নালাগে : কিয় ক'লে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ?
আদালতৰ নিৰ্দেশত পুনৰ প্ৰশস্ত উচ্ছেদৰ পথ; বনভূমিত শীঘ্ৰে চলিব উচ্ছেদ