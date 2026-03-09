ETV Bharat / state

প্ৰস্তাৱিত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য পবাৰ বুকুত বন ধ্বংস-বেদখল : ক্ষোভ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ

পবাত বন মাফিয়াই নিৰ্বিঘ্নে চলাইছে বন ধ্বংসযজ্ঞ ।

encroachment in proposed Poba Wildlife Sanctuary
পবা অভয়াৰণ্যত বন ধ্বংস-বেদখল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 9, 2026 at 3:26 PM IST

জোনাই : জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ভঁৰাল তথা জোনাইৰ আয়ুসৰেখা স্বৰূপ ধেমাজি জিলাৰ একমাত্ৰ প্ৰস্তাৱিত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য পবাত চলিছে বেদখল । একাংশ লোকে বেদখল কৰি অভয়াৰণ্যত খেতি কৰাৰ লগতে গছ ধ্বংসৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে ।

দেওবাৰে 'ইক'ছ অৱ পবা' নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ উদ্যোগত এক বিশেষ পৰিদৰ্শন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৷ এই পৰিদৰ্শনত অংশগ্ৰহণ কৰে জোনাইৰ বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠন ক্ৰমে টি এম পি কে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ জোনাই আঞ্চলিক সমিতিৰ লগতে কেইবাগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে ৷

জোনাই বনাঞ্চলিক বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ লেকু বীট খণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই পৰিদৰ্শনৰ সময়ত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে পবা অভয়াৰণ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে । লগতে তাত থকা বিভিন্ন বন্য জীৱ-জন্তু, চৰাই-চিৰিকটি আদিৰ উপস্থিতি চিনাক্ত কৰে; কিন্তু এই পৰিদৰ্শনৰ সময়তে পবাৰ পৰিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বুলি প্ৰতীয়মান হয় ।

পৰিদৰ্শনকাৰীসকলে উল্লেখ কৰে যে পবাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰী অবৈধভাৱে বনভূমি দখল কৰাৰ লগতে বহু ঠাইত গছ-গছনি কাটি বন ধ্বংস কৰাৰ ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰে । পৰিদৰ্শনৰ সময়ত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তোষেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাই পবাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ভূমি অবৈধভাৱে দখল, গছ-গছনি কাটি এফালৰ পৰা বন ধ্বংস কৰি থকা কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "জোনাই বন বিভাগৰ গাফিলতি আৰু অৱহেলাৰ বাবেই পবাৰ বুকুত একাংশ বন মাফিয়াই নিৰ্বিঘ্নে বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাবলৈ সাহস পাইছে ।"

আনহাতে জোনাই জিলা টি এম পি কেৰ সভাপতি প্ৰাণচিছ পাতিৰে পবাত অব্যাহত থকা বন ধ্বংস আৰু ভূমি বেদখলৰ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । আনহাতে পৰিদৰ্শনকাৰী দলটোৱে পবাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অবৈধভাৱে বনভূমি দখল কৰি খেতি-বাতি চলোৱা, গোহালি স্থাপন কৰা আদি ঘটনাৰো প্ৰমাণ পোৱা বুলি দাবী কৰে । পৰিদৰ্শনৰ সময়ত বন কৰ্মীসকলে পবাৰ বনভূমিত বেদখল কৰি খেতি-বাতি কৰা একাংশ লোকৰ গোহালি, জেওৰা আদি ভাঙি দিয়ে ।

ইপিনে,পৰিদৰ্শনকাৰী দলটোৱে উদ্ধাৰ কৰে দুস্কৃতিকাৰীয়ে নিধন কৰা এটা দুষ্প্ৰাপ্য বাদুলি । এই দলটোৱে পবাৰ ভিতৰত বন ধ্বংসযজ্ঞ চলোৱা বনদস্যু আৰু বনভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰি খেতি কৰা লোকসকলক অতি শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰি আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনায় ৷ উক্ত পৰিদৰ্শনত অংশ গ্ৰহণ কৰে জোনাই বনাঞ্চলিক বিষয়া দেৱব্ৰত গগৈয়ে ।

ধেমাজি
ইটিভি ভাৰত অসম
অভয়াৰণ্য
টি এম পি কে
পবা অভয়াৰণ্যত বেদখল

সম্পাদকৰ পচন্দ

