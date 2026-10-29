প্ৰশাসন-বিধায়কক দোষ জাপি শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক যমুনা বেদখলমুক্ত কৰাত নামিল আটাছু

প্ৰশাসন-বিধায়কক দোষ জাপি শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক যমুনা বেদখলমুক্ত কৰাত নামিল আটাছু
উচ্ছেদ অভিযানত আইন-শংখলা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে স্থানীয় প্ৰশাসন তথা বিধায়ক জগৰীয়া হ'ব বুলি আটাছুৰ সকীয়নি ।
Published : October 29, 2026 at 5:13 PM IST
শিৱসাগৰ : শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক যমুনা জলাশয় বেদখলৰ বিৰুদ্ধে নামিছে সদৌ টাই আহোম ছাত্র সন্থা চমুকৈ আটাছু । প্ৰশাসন তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ততা, স্থানীয় বিধায়কৰ অমনোযোগিতা আৰু একাংশ অসাধু লোকৰ আগ্ৰাসনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এই ঐতিহাসিক জলায়শয়টো পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে আটাছু নিজে নামি পৰিছে । আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়ববীয়াৰ উপস্থিতিত শিৱসাগৰ জিলা আটাছুৱে যমুনাক বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে হাতে-কামে লাগিছে ।
এই সন্দৰ্ভত আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে কয়, "প্ৰশাসনৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ বাবে আমি ওলাই আহিছোঁ । প্ৰশাসন-চৰকাৰৰ নিৰ্লিপ্ততা, বিৰোধী বিধায়কজন ইমান শক্তিশালী হৈ থকাৰ পিছতো যদি বেদখলমুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্লিপ্ত হৈ থাকে তেন্তে আমি কি কৰিম । সেই কাৰণে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ওলাই আহিছে, আমি ইয়াত উচ্ছেদ কৰিম ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াৰ পৰা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে উচ্ছেদ অভিযান চলি থাকিব । ইয়াৰ ফলত আইন-শৃংখলাজনিত কিবা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে তাৰ কাৰণে জগৰীয়া চৰকাৰ-প্ৰশাসন, আমি তাৰ কাৰণে জগৰীয়া নহয় ।"
আনহাতে, স্থানীয় বিধায়ক অখিল গগৈৰ ভূমিকাকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰি বসন্ত গগৈয়ে কয়, "শিৱসাগৰৰ নিৰ্বাচিত এম এল এজন তাৰ কাৰণে জগৰীয়া হ'ব । অতি স্পষ্ট বাৰ্তা । ৯ কোটি ২০ লাখ টকাৰ টেণ্ডাৰ হ'ল, তন্ময় গোঁহায়ে পালে কিন্তু আজিলৈকে কিয় কামটো বন্ধ কৰি থৈছে । ঐতিহ্যক লৈ ল'ৰা-ধেমালি নচলিব ।"
উল্লেখ্য যে প্ৰায় ৩০০ বছৰ পুৰণি শিৱসাগৰ নগৰৰ ঐতিহাসিক বৰপুখুৰী, শিৱ দ'ল, দেৱী দ'ল আৰু বিষ্ণু দ'লৰ জীৱনৰেখা হৈছে এই যমুনা । পুখুৰী আৰু দ'লকেইটাৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ লগত যমুনাৰ এক নিবিড় সম্পৰ্ক আছে । কিন্তু এতিয়া যমুনা বেদখলৰ ফলত সংকটত পৰিব পাৰে ঐতিহাসিক সম্পদসমূহ ।
কিন্তু এই প্ৰসংগত শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ বাবে আজিকোপতি বেদখলমুক্ত হোৱা নাই ঐতিহাসিক যমুনা । যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে সদৌ টাই আহোম ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি বসন্ত গগৈৰ নেতৃত্বত আটাছুৱে ইতিমধ্যে ২০০৪ চনত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি থোৱা যমুনাক বেদখলমুক্ত কৰাৰ অভিযান হাতত লয় ।
এইখিনিতে উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত জলসম্পদ বিভাগৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ৯.২৭ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে যমুনা সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাম হাতত লোৱা হৈছে । কিন্তু এই কাম হাতত লোৱাৰ পূৰ্বে যমুনাৰ প্ৰকৃত সীমা নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই । সেয়ে ২০০৪ চনৰ ভিত্তিত এই সীমা সুৰক্ষিত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আটাছুৱে ।
তাৎপূৰ্যপূৰ্ণ কথা যে যমুনাৰ এক বৃহৎ অংশ টাই আহোম সংস্কৃতিৰ অন্য এক অনুষ্ঠান টাই আহোম সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰৰ লগতে শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় আৰু শিৱসাগৰ পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানৰ লগতে একাংশ ব্যক্তিয়ে দখল কৰি ৰাখিছে । এইসমূহ বেদখলমুক্ত কৰাৰো সচেতন ৰাইজে দাবী তুলিছে ।
উল্লেখ্য যে ঐতিহাসিক যমুনা জলাশয়ৰ মাটিকালি আনুমানিক ১৬০-১৮০ একৰ । ইয়াৰে ভিতৰত ৩০-৫০ একৰ বেদখল হোৱাৰ অভিযোগ । এতিয়া টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই পদক্ষেপৰ পিছত স্থানীয় প্ৰশাসন তথা বিধায়কগৰাকীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।