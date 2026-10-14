উচ্ছেদ সত্ত্বেও বেদখলৰ কবলত এতিয়াও ৰাজ্যত বিস্তীৰ্ণ বনাঞ্চল : চৰকাৰী তথ্যত উন্মোচন উদ্বেগজনক ছবি

উচ্ছেদ সত্ত্বেও বেদখলৰ কবলত এতিয়াও ৰাজ্যত বিস্তীৰ্ণ বনাঞ্চল : চৰকাৰী তথ্যত উন্মোচন উদ্বেগজনক ছবি
ৰাজ্যৰ ৮ খন অভয়াৰণ্য আৰু ২৮১ খন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এতিয়াও বেদখলৰ কৱলত আছে । এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাণিক কুমাৰ ৰায়ৰ এক প্ৰতিবেদন ৷
Published : October 14, 2026 at 11:14 AM IST|
Updated : October 14, 2026 at 11:46 AM IST
গুৱাহাটী : বিজেপি চৰকাৰৰ এক অন্যতম প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল বেদখলমুক্ত অসম ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে প্ৰথমটো কাৰ্যকালতে বেদখলৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান আৰম্ভ কৰি বৃহৎ পৰিমাণৰ ভূমি বেদখলকাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল । দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালতো বেদখলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰখনৰ অভিযান অব্যাহত আছে ।
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলৰ উপৰিও সময়ে সময়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি আহিছে । কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, ৰাজ্যখনত প্ৰকৃততে কেইখন অভয়াৰণ্য আৰু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত কিমান ভূমি বেদখল হৈছে আৰু চৰকাৰে কিমান মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ? বেদখল সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগৰ তথ্যই কি কয় জানো আহক ৷
কিমান বনভূমি বেদখলৰ কবলত ?
বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ ৮ খন অভয়াৰণ্য আৰু ২৮১ খন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বেদখলৰ কৱলত আছে । ৰাজ্যৰ আঠখন অভয়াৰণ্যত হোৱা বেদখলকৃত ভূমিৰ পৰিমাণ হৈছে ১৭৪২১.৫ হেক্টৰ । ইয়াৰ ভিতৰত সোণাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত সৰ্বাধিক দহ হাজাৰ হেক্টৰ ভূমি বেদখলৰ কবলত আছে ।
সেইদৰে বৰনদী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত ৪০০ হেক্টৰ, বৰাইল বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত ৯৮৭.৮ হেক্টৰ, ভেৰজান-বৰাজান-পদুমণি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত ১৩ হেক্টৰ, আমচং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত ১৮৬ হেক্টৰ, মাৰাট লংৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত ৪৪২৯ হেক্টৰ, লাওখোৱা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত ১১.৭ হেক্টৰ আৰু বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত ১৪০৩ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
ৰাজ্যৰ ২৮১ খন সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখল:
ৰাজ্যৰ ২৮১ খন সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ২৯৬৭১৭.৯৩৫ হেক্টৰ । ৰাজ্যৰ জিলাসমূহত থকা প্ৰায় প্ৰতিখন বনাঞ্চলেই বেদখলৰ কবলত পৰা বুলি ক’লে ভুল কোৱা নহ’ব ৷ চৰকাৰে হাতী, বুলড’জাৰ চলাই বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰি আহিছে যদিও এতিয়াও অসমৰ বনভূমিসমূহ সম্পূৰ্ণ বেদখলমুক্ত কৰিব পৰা নাই ৷
বন সংমণ্ডল হিচাপত পূব কামৰূপ বন সংমণ্ডলৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বেদখলীকৃত ভূমিৰ পৰিমাণ হৈছে ৪৪৮৪ হেক্টৰ । ইয়াৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অন্তৰ্গত হেঙেৰাবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সৰ্বাধিক ৪৫৪ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
সেইদৰে ফটাশিলত ৪৪৩ হেক্টৰ, গড়ভাংগাত ৩১৯ হেক্টৰ, গোটানগৰত ১৩৫ হেক্টৰ, দক্ষিণ কালাপাহাৰত ৫৪ হেক্টৰ, ৰাণীত ৭১ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে । আনহাতে পূব কামৰূপ মণ্ডলৰ কামৰূপ জিলাৰ ৱেষ্ট এপ্ৰিক'লাত ২২৫০ হেক্টৰ, মাৰাকদোলাত ৩৯৭ হেক্টৰ, কাৱাছিঙত ২২৪ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
পশ্চিম কামৰূপ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বেদখলীকৃত ভূমিৰ পৰিমাণ হৈছে ২১০৪৮ হেক্টৰ । ইয়াৰ ভিতৰত কামৰূপ জিলাৰ বাগাইখাচত সৰ্বাধিক ৫৫৫১ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে । সেইদৰে পাণটানত ৫৪৪৩ হেক্টৰ, বৰজুলিত ৬১২ হেক্টৰ, বৰদোবাত ২৫০ হেক্টৰ, বৰদুৱাৰত ১৫৩৪ হেক্টৰ, মায়ঙত ১৬৬ হেক্টৰ, কুলচিত ১১৬৯ হেক্টৰ, মিলমিলিয়াত ৪৫৬ হেক্টৰ, ছয়গাঁৱত ৬৭৪ হেক্টৰ, ম'মানত ১৩০০ হেক্টৰ, জাৰিখুৰীত ৬১৯ হেক্টৰ, লুকিত ৫৮৮ হেক্টৰ, তৰাইবাৰীত ৩০১ হেক্টৰ আৰু গিজাঙত ৭০০ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
ইফালে, উত্তৰ কামৰূপ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বেদখলীকৃত ভূমিৰ পৰিমাণ হৈছে ২২১ হেক্টৰ । ইয়াৰে শিলাপথাৰত ২৫ হেক্টৰ, গন্ধমাউত ৩৪ হেক্টৰ, চানপাৰাত ৩৪ হেক্টৰ, খলিহ'লিত ১০৮ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
গোৱালপাৰা বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বেদখলীকৃত ভূমিৰ পৰিমাণ হৈছে ৮০৩৪ হেক্টৰ । ইয়াৰে চাটাবাৰীত ৪৩০ হেক্টৰ, ম'গহ'ত ৩২১ হেক্টৰ, কুমাৰখালিত ১৫৯ হেক্টৰ, দেপালচাঙত ১২৬ হেক্টৰ, দেওশিলাত ১২২ হেক্টৰ, দামৰাত ১৬৪ হেক্টৰ, কন্যাকুছিত ১৬৯ হেক্টৰ, দহিকাটাত ২৫৬ হেক্টৰ, মাটিয়াত ৪১৬ হেক্টৰ, নালংগাত ৮৩০ হেক্টৰ, আজাগৰ হিলত ৪৯৬ হেক্টৰ, গেন্দাবৰীত ৪৬০ হেক্টৰ, গুৰিয়াঝাৰত ২৬০ হেক্টৰ, আঠিয়াবাৰীত ৮১৮ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
কাছাৰ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বেদখলীকৃত ভূমিৰ পৰিমাণ হৈছে ১৮২২ হেক্টৰ । ইয়াৰে ইনাৰলাইন সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ১১২৪.৩৪ হেক্টৰ, বৰাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৮৯ হেক্টৰ, সোণাই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৩২০ হেক্টৰ, আপাৰঝিৰিত ২৪২ হেক্টৰ আৰু ল’ৱাৰঝিৰিত ৪৬ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
শ্ৰীভূমি বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বেদখলীকৃত ভূমিৰ পৰিমাণ হৈছে ৬২০৪ হেক্টৰ । ইয়াৰ ভিতৰত লংগাইত ১৯৪১ হেক্টৰ, বাদচাহী টিলাত ১৩৫১ হেক্টৰ, দুহালিয়াত ১১২০ হেক্টৰ, চিংলাত ৬৭৪ হেক্টৰ, পাথেৰিয়াত ৬৩৯ হেক্টৰ আৰু টিলভূমত ৪৭৮ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
হাইলাকান্দি বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বেদখলীকৃত ভূমিৰ পৰিমাণ হৈছে ৯১৮০ হেক্টৰ । ইয়াৰে ইনাৰলাইন সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৬৭৪১.৪ হেক্টৰ আৰু কাটাখালত ২৪৩৮.৪ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
ধুবুৰী বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলকৃত ভূমিৰ পৰিমাণ হৈছে ৫৫ হেক্টৰ । ইয়াৰে শ্ৰীগ্ৰামত ২৯ হেক্টৰ, সৰ্পমাৰীত ২১ হেক্টৰ, দুধনাথ হিলত ৩.৩ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে । একেদৰে আই ভেলী বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত বঙাইগাঁও আৰু ধুবুৰী জিলাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বেদখলীকৃত ভূমিৰ পৰিমাণ হৈছে ৭৭০ হেক্টৰ । ইয়াৰ ভিতৰত নাককাটিত ২৪৮ হেক্টৰ, ভৈৰৱ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৪৪৫ হেক্টৰ, কাকৈজানাত ৪১.৪৩ হেক্টৰ আৰু বামুনগাঁৱত ২৮ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
নগাঁও বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা ভূমি বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ৩৪১৭ হেক্টৰ । ইয়াৰে বৰপানীত সৰ্বাধিক ২১১৮ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে । সেইদৰে লুটুমাৰীত ৬৬২ হেক্টৰ, কিলিঙত ২২২ হেক্টৰ, জুকুটাত ১৪০ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
দক্ষিণ নগাঁও বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ৮৮০৮ হেক্টৰ । ইয়াৰ ভিতৰত কাকী বনাঞ্চলত সৰ্বাধিক ৮৭০০ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে । সেইদৰে যমুনা মৌদুনগাত ৭০ হেক্টৰ আৰু ডবকাত ৩৮ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
পশ্চিম শোণিতপুৰ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ২৬৩২৯ হেক্টৰ । ইয়াৰে চাৰিদুৱাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সৰ্বাধিক ১৬৮৩৮.৫৮ হেক্টৰ, বালিপাৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৯২৮৯.৬৩ হেক্টৰ আৰু চেঙেলিমাৰাত ২০০ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
পূব শোণিতপুৰ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ২০২৯৮ হেক্টৰ । ইয়াৰ ভিতৰত গহপুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৮৩০৪ হেক্টৰ, বিহালী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৪৭৩১ হেক্টৰ, বিশ্বনাথ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৩৯১৪ হেক্টৰ, নদুৱাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৩০৬০ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলি সমজিলাৰ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত ক'চমাৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ২১৫৫ হেক্টৰ । লখিমপুৰ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ২৬৪৬ হেক্টৰ । ইয়াৰে কদমত ১৩৮০ হেক্টৰ, ৰংগাত ৯৫৭ হেক্টৰ, দুলুঙত ১৫০ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
ধেমাজি বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ৩১০০১ হেক্টৰ । ইয়াৰ ভিতৰত গালি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সৰ্বাধিক দহ হাজাৰ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে । আনহাতে সোৱণশিৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৮৪০০ হেক্টৰ, চেঙাজান সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ১৩৮৩ হেক্টৰ, জামজিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৬৭৫০ হেক্টৰ, জীয়াধল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ১৪৫০ হেক্টৰ, পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৬৯৫ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ২৮৫৯ হেক্টৰ । ইয়াৰে নামফাইত সৰ্বাধিক ১০১৯ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে । সেইদৰে তিৰাপত ২২২ হেক্টৰ, চেলেকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ২০০ হেক্টৰ, কথাত ৩৫৮ হেক্টৰ, আপাৰ দিহিঙত ২৭২ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
ডুমডুমা বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ১১৮৪৪ হেক্টৰ । ইয়াৰ ভিতৰত কুণ্ডিল কালিয়াত ৬৬০০ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে । সেইদৰে দেওপানীত ১৪৬০ হেক্টৰ, কুমচাঙত ১৩০০ হেক্টৰ, শদিয়া ষ্টেচনত ৭২০ হেক্টৰ, হলংহাবিত ৫২০ হেক্টৰ, তৰাণীত ৩১৪ হেক্টৰ, দুৱাৰমাৰাত ২০০ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
শিৱসাগৰ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ৯৭৮০ হেক্টৰ । ইয়াৰে গেলেকীত ৪০০০ হেক্টৰ, দিৰৈত ৩৪২০ হেক্টৰ, পানীদিহিঙত ১৫০০ হেক্টৰ, সাপেখাটিত ৬৯৩ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
যোৰহাট বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ১৮৬৫১ হেক্টৰ । ইয়াৰ ভিতৰত দিচৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ১৩৩২২ হেক্টৰ, টিৰু হিল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৪৮২৯ হেক্টৰ, দিচৈ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৫০০ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
ডিব্ৰুগড় বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ৭০৩ হেক্টৰ । ইয়াৰে নামদাঙত ৩০৮ হেক্টৰ, দিহিংমুখত ৩০১ হেক্টৰ আৰু তেলপানীত ৮২ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
গোলাঘাট বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ৭৬১০৭ হেক্টৰ । ইয়াৰ ভিতৰত নামবৰ দক্ষিণত সৰ্বাধিক ২৩৭৯০ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে । সেইদৰে ৰেংমাত ১১৬১৪ হেক্টৰ, দৈয়াঙত ১৭৬৩৫ হেক্টৰ, নামবৰ উত্তৰত ৫০১৭ হেক্টৰ, ডিফুত ১৮০৫০ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
কোকৰাঝাৰ জিলাৰ হালটুগাঁও বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ৭১৩৮ হেক্টৰ । ইয়াৰ ভিতৰত চিৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৬৭৬১ হেক্টৰ, কচুগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৬১ হেক্টৰ, সাত ভেন্দিত ১৩৩ হেক্টৰ, বাক্সামাৰাত ৮১ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতঝৰা বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ৭৮৪৪ হেক্টৰ । ইয়াৰে মহামায়া বনাঞ্চলত ২৫৭৯ হেক্টৰ, গোমাত ১৭২৯ হেক্টৰ, ভেলাকপাত ১৩১০ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
চিৰাং বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ২৭৬৯ হেক্টৰ । ইয়াৰ ভিতৰত চিৰাং ৰিপু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ১৭১৪ হেক্টৰ, মানসত (খণ্ড ২) ১০০৫ হেক্টৰ, মানসত (খণ্ড ১) ৩৫ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
ওদালগুৰি জিলাৰ ধনশিৰি বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ৩৯৮৩ হেক্টৰ । ইয়াৰে ৰৌতাত ২৩৪৩ হেক্টৰ, ভৈৰৱকুণ্ডত ১২৫৫ হেক্টৰ আৰু খিলিংদুৱাৰত ৩৮৫ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
বাক্সা বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ৩২৯৪ হেক্টৰ । ইয়াৰ ভিতৰত মৰা পাগলাদিয়াত ৯৯৭ হেক্টৰ, সোৱণখাটাত ৮৩১ হেক্টৰ, বাতাবাৰীত ৬৬০ হেক্টৰ, দৰংগাত ৫৯৬ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
ডিমা হাচাও পূব বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত লাংটিং মুপা আৰ এফ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ১০৬৩ হেক্টৰ । সেইদৰে ডিমা হাচাও পশ্চিম বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত কুৰুংমিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ১০৩.৩৫ হেক্টৰ ।
হামৰেন বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ পৰিমাণ হৈছে ৩৯৬৫ হেক্টৰ । ইয়াৰে আমৰেং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ১৭১৪ হেক্টৰ, জ'ক'তা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ১২৩৫ হেক্টৰ আৰু ৰংখাংসংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ১০১৩ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
কাৰ্বি আংলং পূব বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত নামবৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৪ হেক্টৰ আৰু নামবৰত (এন বি) ১০ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে । আনহাতে কাৰ্বি আংলং পশ্চিম বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত দলদলিত ৪৫ হেক্টৰ, ধনশিৰিত ৪০ হেক্টৰ আৰু ডিচামা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৪১ হেক্টৰকে ধৰি মুঠ ১২৬ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈছে ।
বিগত পাঁচ বছৰত ৰাজ্য চৰকাৰে কিমান ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিলে :
বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি বন বিভাগে বিগত পাঁচ বছৰত উচ্ছেদ অভিযান চলাই বেদখলমুক্ত কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, অভয়াৰণ্য আৰু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মুঠ মাটিকালিৰ পৰিমাণ হৈছে ১৬৯৩৭.২৪৭ হেক্টৰ । অৰ্থাৎ ১২৬৬০৫.৯২ বিঘা ।
বিগত পাঁচ বছৰত অৰ্থাৎ ২০২১-২২ বৰ্ষৰ পৰা ২০২৫-২৬ বৰ্ষলৈ চৰকাৰখনে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অভয়াৰণ্যৰ মুঠ ৫৯১৮.১৪ হেক্টৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সৰ্বাধিক ১৫৭৭ হেক্টৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিছে ।
সেইদৰে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ৩০ হেক্টৰ, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ৫০০ হেক্টৰ, সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্যৰ ১০০ হেক্টৰ, বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ ১২৮২ হেক্টৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিছে ।
আনহাতে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত বিগত পাঁচ বছৰত চৰকাৰে ১১০১৯.১১ হেক্টৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ২০২১-২২ বৰ্ষত ২৭২১ হেক্টৰ, ২০২২-২৩ বৰ্ষত ২৪৬৫ হেক্টৰ, ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ৭০৭ হেক্টৰ, ২০২৪-২৫ বৰ্ষত ৪৪৭ হেক্টৰ আৰু ২০২৫-২৬ বৰ্ষত ৪৬৮৮ হেক্টৰ বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:
২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে মুকলি পবিতৰা অভয়াৰণ্য