এৰী পলু পালন কৰা এখন গাঁৱত মহিলাই দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বনৰ নিদৰ্শন
ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰুৱাৰ এখন গাঁও য'ত প্ৰায় ৮০ শতাংশ পৰিয়ালে কম-বেছি পৰিমাণে কৰিছে পলু পালন ।
Published : October 26, 2025 at 6:00 PM IST
মৰাণ : ঘৰতে পলু পুহি সূতা উৎপাদন কৰাটো অসমীয়া সমাজৰ এক পৰম্পৰা । কিয়নো মুগা,এৰী,নুনী পাতৰ সূতা অসমৰ একচেতীয়া সম্পদ । কেৱল অসমত উৎপাদিত হোৱা সূতা আৰু এই সূতাৰ পৰা বৈ উলিওৱা কাপোৰৰ চাহিদা বৰ্তমান বিশ্বৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিয়পি পৰিছে । প্রাচীন কালৰে পৰাই মুগা, এৰী আৰু নুনী পাত সূতা শিল্পই অসমক সুকীয়া মৰ্যদা প্ৰদান কৰি আহিছে ।
জলবায়ুৰ লগতে বিভিন্ন কাৰণত অসমত সূতাৰ বাবে পলু উৎপাদন উদ্বেগজনক হাৰত হ্রাস পাবলৈ ধৰিছে । তথাপি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত মুগা, এৰী আৰু নুনী পলুৰ পৰা সূতা উৎপাদন কৰি জীৱন জীৱিকাৰ বাট বুলিছে বহু পালকে । ক্ৰমাৎ লুপ্তপ্ৰায় এই সূতা উৎপাদনৰ বাবে পলু খেতিত আজি ব্যস্ত উজনি অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ একাংশ কৃষক ।
ঘৰতে সূতা উৎপাদন কৰি কাপোৰ বৈ অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখিছে একাংশ মহিলাই । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মধুপুৰ দেউৰী গাঁৱত নুনী পলু পালন কৰি স্বাৱলম্বনৰ এক নিদৰ্শন দেখুৱাইছে ৫ গৰাকী মহিলাই । নমিতা দেউৰী, দিপিকা দেউৰী, সোণতৰা দেউৰী, ৰিংকুমণি দেউৰী আৰু মণিকা দেউৰী নামৰ মহিলাকেইগৰাকীয়ে নুনী পলু পালন কৰি স্বাৱলম্বনৰ পথ বাচি লৈছে ।
পলু পালন কৰা এখন গাঁও :
বহু বছৰ ধৰি এৰী পলু পালন কৰি অহাৰ পিছত মহিলা কেইগৰাকীয়ে নতুনকৈ প্ৰায় ২০০ লিংকচ অৰ্থাৎ ১ লাখ নুনী পলু পালন কৰিছে । ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰুৱা ৰেচম পৰিদৰ্শক ৰঞ্জন গগৈৰ তত্ত্বাৱধানত পালন কৰা পলু বিলাক পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । মাত্ৰ ১৪০০ টকা মূলধনেৰে আৰম্ভ কৰিছিল এই পলু ব্যৱসায় । উল্লেখ্য় যে গাঁওখনৰ প্ৰায় ৮০ শতাংশ পৰিয়ালে কম-বেছি পৰিমাণে পলু পালন কৰি পৰম্পৰাটো জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা চলাইছে ।
প্ৰতি কেজি নুনী পাত সূতা কিমান টকাত বিক্ৰী হয় ?
নুনী পলু পালন কৰি ঘৰতে সূতা উৎপাদন কৰি কাপোৰ বৈ স্বাৱলম্বী হোৱা সোণতৰা দেউৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "আমি বিগত পাঁচ বছৰে নুনী পলু পালন কৰি আহিছো । এইবাৰ বহুত ভাল হৈছে, পলু মৰা নাই । আমি পাঁচ গৰাকী মহিলা একত্ৰিত হৈ পলু পালন কৰিছো । আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছো । ইয়াৰ সূতা কাটি নিজে ঘৰতে কাপোৰ বৈ বিক্ৰী কৰো । ঘৰৰ পৰাই কাপোৰ বিভিন্ন জনে লৈ যায় । কেতিয়াবা সূতাও বিক্ৰী কৰা হয় । ৭০০০ৰ পৰা ৮০০০ টকাত প্ৰতি কেজি সূতা বিক্ৰী কৰা হয় । ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, শিৱসাগৰৰ পৰা বিভিন্ন জনে বোৱা কাপোৰ আৰু সূতা কিনিবলৈ আহে । আনহাতে পকা পলুটো বজাৰত ২ টকাকৈ বিক্ৰী কৰা হয় ।"
পলু সমূহক কি কি খাদ্য দিয়া হয় ?
অতীজতে অসমীয়া প্ৰায়ভাগ লোকৰ ঘৰতে বিভিন্ন পলু উৎপাদন কৰি সূতা উৎপাদন কৰিছিল; কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত আজিৰ সমাজত তেনে ব্যৱস্থা নোহোৱা হ'ল । পলু উৎপাদনৰ বাবে খাদ্য যোগান ধৰা ডাঙৰ সমস্যা ৰূপে দেখা দিছে খেতিয়ক সকলৰ মাজত । নুনী পলু পালন কৰিলে কেৱল নুনী গছৰ পাত দিব লাগে । কাৰণ নুনী পলুৱে অন্য গছৰ পাত নাখায় ।
নুনী পলুৰ খেতি কৰা সোণতৰা দেউৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "আমি নিজেই নুনী পলু পালনৰ বাবে নুনী গছৰ খেতি কৰিছো । তিনি বিঘা নুনী গছৰ খেতি কৰি তাৰ পৰাই পাত আনি পলু সমূহক দিয়া হয় । দিনে-নিশাই একে লেঠাৰীয়ে পাত দি থাকিব লগা হয় ।"
চৰকাৰ তথা ৰেচম বিভাগক সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান:
অসমৰ সমাজ জীৱনৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই যাব ধৰা এই বৃত্তি জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ মধুপুৰ দেউৰী গাঁৱৰ ৰাইজে । গাঁওখনৰ প্ৰায় ৮০ শতাংশ পৰিয়ালে কম-বেছি পৰিমাণে পলু পালন কৰি পৰম্পৰাটো জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও চৰকাৰ তথা ৰেচম বিভাগৰ পৰা বিশেষ সুবিধা লাভ কৰা নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে । নুনী পলু পালন কৰা এগৰাকী মহিলাই কয়, "পলু পালন কৰিবলৈ ৰেক আৰু থালি দিলে ভাল হ'ব । সূতা কাটিবলৈ মেচিন দিয়াৰ কথা বিভাগৰ বিষয়া সকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । আমি এতিয়ালৈকে নিজাকৈ কৰি আছো; কিন্তু বিভাগৰ ছাৰ সকলে আহি দিহা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে ।"
নুনী পলু পালনৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টা:
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বৰবৰুৱা ৰেচম পৰিদৰ্শক ৰঞ্জন গগৈয়ে নুনী পলু পালনৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা বুলি উল্লেখ কৰি কয়,"নুনী পলু পালন কৰাটো অতি লাভজনক । কম মূলধন খৰছ কৰি কম সময়ত অধিক লাভৱান হ'ব পাৰি । বজাৰত এতিয়া নুনী সূতা প্ৰতি কেজি ৭০০০ টকা । ভাল খবৰ যে এতিয়া কিছু সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে নুনী পলু উৎপাদন কৰি সূতা উৎপাদনৰ বাবে । ৰাজ্যখনত নুনী পলু পালনৰ সংখ্যা বহুত কম । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মধুপুৰ দেউৰী গাঁৱত প্ৰথম চাৰিজন পালক আছিল । ইয়াৰ পাছত ৰাইজক এই ক্ষেত্ৰত দিহা পৰামৰ্শ দিয়াত ৮০ জন লোকে বৰ্তমান পলু পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে । অঞ্চলটোৰ মহিলা সকলে পলু পালন কৰি সূতা কাটি তাঁতশালত কাপোৰ বৈ উলিওৱা লৈকে ৰেচম বিভাগৰ পৰা সহযোগিতা কৰা হয় । সূতা আৰু কাপোৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগৰ ফালৰ পৰা সহযোগ কৰা হয় ।"
মহিলা সকলৰ উদ্যমিতাক আদৰণি ৰাইজৰ:
মধুপুৰ দেউৰী গাঁৱত অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ পৰা হেৰাই যাব ধৰা এই পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা মহিলা কেইগৰাকীৰ এই কৰ্ম উদ্যমিতাক উৎসাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে সমাজকৰ্মী পৰাগ দত্তই মহিলা কেইগৰাকীক ঘৰত গৈ সন্মান জনায় । সমাজকৰ্মী গৰাকীয়ে কয়, "অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰাগ দেখি খুব ভাল লাগিল । কম ঠাইত অতি সুন্দৰভাৱে পলু উৎপাদন কৰি মহিলা সকল স্বাৱলম্বী হৈছে। মহিলা সকলৰ এই উদ্যমিতাক আদৰণি জনাইছো ।"