সংগীতৰ মহানায়কলৈ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি; মায়াবিনী উন্মোচন

সংগীতৰ মহানায়কলৈ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি; মায়াবিনী উন্মোচন
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মাহেকীয়া ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিত কালজয়ী সৃষ্টিক জীয়াই ৰখাৰ সংকল্প ।
Published : October 19, 2025 at 9:13 PM IST
নলবাৰী : আজি নলবাৰীবাসীয়ে চহৰৰ মাজমজিয়াত আয়োজন কৰিলে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মাহেকীয়া ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ । নলবাৰীৰ পুৰণা আই বি বাংলাৰ ৮ বিঘা ভূমিক সামৰি থকা এলেকাত প্ৰাণৰ শিল্পী গৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত মল্যাৰ্পনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই জিলাখনৰ সৰ্বস্তৰৰ জনতাই ।
পুৱাৰে পৰা হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি লোকগীত, টোকাৰী গীত আদিৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । লগতে শিল্পী গৰাকীৰ কালজয়ী সৃষ্টিক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াসৰ আশ্বাস দিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে । দুপৰীয়াৰ ভাগত প্ৰাণৰ শিল্পীক সুঁৱৰি অনুষ্ঠিত হয় স্মৃতিচাৰণ আৰু স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা ।
'মায়াবিনী' নামৰ এখন স্মৃতিগ্ৰন্থখন শিল্পীগৰাকীৰ মাহেকীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলিত উন্মোচন কৰা হয় । জুবিন গাৰ্গৰ বন্ধু সংগীত শিল্পী দিগন্ত ভাৰতী, দিগন্ত শৰ্মা, জয়ন্ত কাকতি, কণ্ঠশিল্পী মন্টুমণি শইকীয়া, জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীকে প্ৰমুখ্য কৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই উন্মোচন কৰে স্মৃতিগ্ৰন্থখন ।
শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰি দিগন্ত ভাৰতীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা আজি এমাহ হ'ল । আজি মাহেকীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । আমি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সঠিকটোৱেই জানিব পৰা নাই । আজি এমাহ হৈ গ'ল, ইয়াতকৈও যাতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সোনকালে হয় । যিমান সোনকালে হয় সিমানেই ভাল । আমাৰ বিশ্বাস আছে ।"
জয়ন্ত কাকতিয়ে কয়, "আমি শিল্পী সমাজে চিআইডি কাৰ্যালয়ত SITৰ আগত ২৬ তাৰিখতেই এজাহাৰ দি আহিছিলো । মুখ্যমন্ত্ৰীকো এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছো সঠিক তদন্তৰ বাবে ।
অভিনেতা মন্মথ বৰুৱাই কয়,"আজি সকলোৰে ভাষা হেৰাই গৈছে । দুখ লাগে, আমি একো কৰিব পৰা নাই । জুবিন গাৰ্গে যাতে কম সময়ৰ ভিতৰতে ন্যায় পাই সেয়া সকলোৱে কামনা কৰি আছে । আজি গোটেই পৃথিৱীয়ে গম পাইছে এজন শিল্পীৰ বাবে শ্ৰদ্ধা জনাই লাখ লাখ লোক ওলাই আহিছে । হয়তো আমি দেখাও নাছিলো অনাগত সময়তো এনে দৃশ্য দেখা নাপাম ।"