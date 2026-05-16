বিধৱা পেঞ্চনৰ ধন আত্মসাৎ ! পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে ভুক্তভোগী

দৰং জিলাৰ ডাঁহী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰৱঞ্চনাৰ অভিযোগ । চতুৰালিৰে বিধৱা পেঞ্চনৰ ধন আত্মসাৎ কৰাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য ।

Embezzlement of widow pension scheme funds in Darrang
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 16, 2026 at 2:12 PM IST

মঙলদৈ: দৰং জিলাৰ ডাঁহী পঞ্চায়তত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰীয়ে মিলি একাংশ দৰিদ্ৰ মহিলাৰ বিধৱা পেঞ্চনৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ডাঁহী পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী কৰবী দেৱী আৰু কৰ্মচাৰী ৰাহুল আলীৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে । গাঁওখনৰ কেইবাগৰাকীও মহিলাই পেঞ্চনৰ ধন হেৰুৱাই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী নগাঁও গাঁৱৰ ডালিমী শইকীয়াই কয়, "সভানেত্ৰী বাইদেউৱে এটা পইচা সুমুৱাই দি কৈছিল যে জবকাৰ্ড চিষ্টেমৰ ধন । প্ৰথম দিনা বেংকত গৈ ১০ হাজাৰ উলিয়াই পিছত ২ হাজাৰ দিছোঁ । মোক ৫০০ টকা এটা দিছে । পিছত বিধৱা এককালীন সাহায্য বুলি গম পালো । আমাৰ ডাঁহী নগাঁৱৰ ৪ গৰাকীৰ পৰা লোৱা বুলি গম পাইছোঁ ।"

ইফালে বণিয়াপাৰাৰ এগৰাকী ভুক্তভোগী বিধৱা মহিলাই কয়, "১৩ হাজাৰ ১০০ টকা সভানেত্ৰী কৰবীয়ে একাউণ্টত সুমুৱাই দিয়া বুলি কৈছিল । মই পইচাটো উলিয়াই আনি তেওঁক দিছোঁ । মোক কৈছিল ১ হাজাৰ টকা দিম বুলি । মই সুধিছিলোঁ কিহৰ পইচা । তেতিয়া তেওঁ ক'লে খুৰীহঁতে বুজি নাপাব দিয়ক । মই পইচাখিনি উলিয়াই আনি দিলোঁ আৰু পিছত মোক ১০০০ টকা দিলে ।"

উল্লেখ্য যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দৰঙৰ অধিকাংশ বিধৱাৰ একাউণ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ ধন সোমাইছিল । অভিযোগ অনুসৰি উক্ত ধনৰাশি কৌশলেৰে উলিয়াই নিলে ডাঁহী পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী কৰবী দেৱীসহ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে । এনে কেলেংকাৰী পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । আত্মসাৎ কৰা ধন বঞ্চিত হিতাধিকাৰীসকলে ওভতাই দিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে ।

জানিব পৰা মতে ডাঁহী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ভিন্ন চুবুৰীৰ প্ৰায় ৯ গৰাকী বিধৱাৰ বেংক একাউণ্টত ডিজিটেল পেমেণ্টৰ জৰিয়তে পেঞ্চনৰ ১৩,১০০ টকাকৈ ধন সোমাইছিল । কিন্তু সেই ধন এমজিএনৰেগাৰহে বুলি ভুলকৈ বুজাই উক্ত ধনৰাশি জিলা পৰিষদত জমা দিব লাগে বুলি পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে কৌশলেৰে উলিয়াই লৈ যায় ।

অভিযোগ অনুসৰি পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীয়ে ডাউকাপাৰাৰ মালতী ডেকাৰ পৰা কৌশলেৰে ১০ হাজাৰ টকা লৈ যায় । ইয়াৰ উপৰিও নিৰ্মালি ডেকাৰ পৰা ১১ হাজাৰ টকা, ডালিমী শইকীয়াৰ পৰা ১১,৫০০ টকা আৰু মাণ্টাপাৰাৰ ভাৰতী ডেকাৰ পৰা প্ৰায় ১২,৫০০ টকা আত্মসাৎ কৰে বুলি অভিযোগ উঠিছে ।

এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে পঞ্চায়তত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে । সহজ-সৰল আৰু দৰিদ্ৰ মহিলাসকলক এনেদৰে প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ বাবে বহুতে পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ দাবী কৰিছে । কিন্তু এই অভিযোগ কিমান সঁচা সেয়া জানিবলৈ শুকুৰবাৰে পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত সাংবাদিক উপস্থিত হয় যদিও কাৰ্যালয়ত কৰ সংগ্ৰহকাৰীৰ বাহিৰে কোনো কৰ্মচাৰী উপস্থিত নাছিল ।

