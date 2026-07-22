বাঢ়নি পানীত ছিগিল দিচাং নদীৰ মথাউৰি, মাহমৰাত হাহাকাৰ ৰাইজ
মাহমৰা সমষ্টিত জটিল হৈছে বান পৰিস্থিতি । খাদ্যৰ অভাৱত বানপীড়িত লোক ৷
Published : July 22, 2026 at 5:22 PM IST
ডিব্ৰুগড়: আজিও অপৰিৱৰ্তিত ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাৰ বান পৰিস্থিতি । উজনিৰ কেইবাখনো জিলাৰ লগতে শেহতীয়াকৈ বানে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে চৰাইদেউ জিলাত ।
নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা পানীয়ে ভয়ংকৰ বানৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিছে জিলাখনত থকা দুটা সমষ্টি সোণাৰি আৰু মাহমৰাত । সোণাৰিত বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও মঙলবাৰৰ পৰা জিলাখনৰ মাহমৰা সমষ্টিত জটিল হৈছে বান পৰিস্থিতি ।
মাহমৰাৰ দিচাংপানীত মঙলবাৰে নিশা দিচাং নদীৰ মথাউৰি ছিগি যোৱাৰ ফলত সমষ্টিটোৰ বৃহৎ সংখ্যক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে । দিচাংপানী, ধেমাজি বিল গাঁও, মহন দেওধাই, মৰাণজান, কচুপথাৰ, ডবা গ্ৰাণ্ট, খোকামৰা, মাঝি বস্তি, বিশ্ৰামপুৰকে ধৰি বহু গাঁৱত হাহাঁকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । বহু পৰিয়াল বানত আৱদ্ধ হৈ থকাৰ বিপৰীতে বহু বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালে পথৰ দাঁতি, মথাউৰিৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈছে ।
ইফালে খাদ্যৰ অভাৱত বানপীড়িত লোক ৷ বৰ্তমানলৈকে বন্যাৰ্তই কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য লাভ কৰা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ ইফালে মাহমৰাত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বিশ্ৰামপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু কচুমাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে ।
স্থানীয় গাঁও প্ৰধানে কয়,"মথাউৰি ছিগি যোৱাৰ লগতে পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি যোৱা বাবে ৰাইজৰ সমস্যা অধিক সৃষ্টি হৈছে ৷ বহু লোকে ঘৰ এৰি আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিব লগা হৈছে । কিন্তু বহু লোক আশ্ৰয় শিবিৰলৈ আহিব পৰা নাই । প্ৰশাসনে খাদ্য আৰু পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।"
বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি সকলো ধৰণৰ সাহাৰ্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: যদি প্ৰয়োজন হয় আমি কেন্দ্ৰৰ সহায় লম: শিৱসাগৰৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে