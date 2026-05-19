চপৰা চপৰে খহিছে মথাউৰি, চিন্তিত নৈপৰীয়া ৰাইজ

দুবছৰ সম্পূৰ্ণ নৌহওঁতেই চপৰা চপৰে খহিছে কেইবা কোটিটকীয়া মথাউৰি । শংকিত নৈপৰীয়া ৰাইজ ।

চপৰা চপৰে খহিছে মথাউৰি, চিন্তিত নৈপৰীয়া ৰাইজ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 19, 2026 at 8:40 PM IST

জোনাই: জোনাইত এজাক বৰষুণতে চপৰা চপৰে খহিছে কোটিটকীয়া মথাউৰি । জোনাইৰ চিয়াং লালী নদীৰ পাৰত বান আৰু খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা কোটিটকীয়া মথাউৰিটো এতিয়া তথৈবচ অৱস্থাত । জোনাইৰ চিয়াং লালী নদীৰ পাৰত বান আৰু খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা কোটি টকীয়া মথাউৰিটো নিৰ্মাণৰ প্ৰায় দুবছৰ ভিতৰতে খহিছে চপৰা চপৰে ।

যিয়ে নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে নদী কাষৰীয়া ৰাইজৰ । ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ এছঅ'পিডিৰ অধীনত প্ৰায় ১৪.৫ কোটি ব্যয়েৰে জোনাইৰ শান্তিপুৰ তিনিআলিৰ পৰা কেৰকেৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল প্ৰায় ৭ কিঃমি দৈৰ্ঘৰ মথাউৰি ৷ কিন্তু বান প্ৰতিৰোধৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা এই মথাউৰিটো দুবছৰৰ ভিতৰতে সামান্য এজাক বৰষুণতে মথাউৰিৰ বিভিন্ন অংশত চপৰা চপৰে খহি সৃষ্টি হৈছে বৃহৎ আকাৰৰ গাঁত ৷

চপৰা চপৰে খহিছে মথাউৰি

এনেদৰে এজাক বৰষুণৰ ফলত খহনীয়া অব্যাহত থকাত বাৰিষাৰ সময় অহাৰ লগে লগে আৰু অধিক শংকিত হৈ জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে নৈ পৰীয়া ৰাইজে । সম্পূৰ্ণ বালি মাটিৰে এই মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে মথাউৰিটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্য চলি থকাৰ সময়ৰে পৰাই বিভিন্ন সময়ত সামান্য বৰষুণতে খহি আহিছে মথাউৰি ৷

উল্লেখ্য অসমৰ জলসম্পদ বিভাগে কেৱল নিবিদা আবেদন কৰি ঠিকাদাৰক ঠিকা দি কামৰ কোনো খতিয়ান নীৰিক্ষণ নকৰে ৷ জোনাই জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া অভিযন্তা আৰু ঠিকাদাৰজনে ব্যক্তিগত মুনাফা আদায় কৰাৰ মানসিকতাৰে জোনাইৰ নৈ পৰীয়া ৰাইজৰ মাটি-ভেটি আৰু জীৱন সম্পত্তিক লৈ গুৰুত্ব নিদি এইদৰে বৃহৎ দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে ৷

মথাউৰিৰ মাজত বৃহৎ বৃহৎ গাঁত

ইফালে কোটি টকীয়া মথাউৰিৰ নিৰ্মাণকাৰ্যত দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম সংঘটিত কৰা জোনাই জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া অভিযন্তাৰ লগতে ঠিকাদাৰজনৰ ওপৰত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰি বিহীত ব্যবস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে মথাউৰিটো বিভাগীয় মন্ত্রীৰ লগতে জিলা প্রশাসনে পৰিদৰ্শন কৰি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ কৰি নৈপৰীয়া ৰাইজৰ মাটি-ভেটি আৰু জীৱন সম্পত্তি ৰক্ষা কৰাৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

শংকিত নৈপৰীয়া ৰাইজ

এজন স্থানীয় লোকে কয়,"বৰষুণ পৰিলেই পুখুৰীৰ দৰে গাঁত হৈ পৰে । যিফালে পানী বৈ যায়, সেইফালেই ভাঙি লৈ যায় । একদম বহুত অসুবিধা, মেৰামতি কৰিলেও দুই তিনি ট্ৰেক্টৰমান মাটি পেলাই গুছি যায় ।"

