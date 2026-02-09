৪ দিনত ৩৫০ কিলোমিটাৰ সাগৰত সাঁতুৰি অনন্য অভিলেখ এলভিছ আলী হাজৰিকাৰ
Published : February 9, 2026 at 6:52 PM IST
গুৱাহাটী: সাঁতোৰবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকাৰ আন এক অভিলেখ । কঠোৰ পৰিশ্ৰম, অদম্য মনোবলেৰে গোৱাৰ উপকূলত সাঁতুৰি ইতিহাস ৰচিলে সাঁতোৰবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকাই ।
৪ দিন ধৰি সাগৰত সাঁতুৰি ৩৫০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে হাজৰিকাই । এই ইতিহাস ৰচিবলৈ তেওঁক মুঠ সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ৮০ ঘণ্টা । তেওঁ এই দুঃসাহসিক সাঁতোৰ অভিযান ৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা আৰম্ভ হৈ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আবেলি সামৰণি পৰে ।
এই অভিযান সন্দৰ্ভত সাঁতোৰবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকাই কয়, ‘‘এই অভিযানৰ সময়ছোৱাত বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলো । ঠিক মতে শুব বা খাবলৈও সুবিধা পোৱা নাছিলো । সাঁতোৰাৰ সময়ত জেলিফিছৰ মুখামুখি হ’বলগীয়া হৈছিল, যিয়ে সাঁতোৰাত অধিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন কৰিছিল । ইয়াৰোপৰি সাগৰৰ প্ৰবল সোঁত আৰু জোঁৱাৰভাটাৰ পৰিৱর্তনৰ সময়ত সাঁতুৰি আগবাঢ়িবলৈ অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰিছিল । কিছুমান মুহূর্তত ভয় আৰু ভাগৰে আগুৰি ধৰিলেও মনোবল নেহেৰুৱাকৈ সাঁতোৰ অব্যাহত ৰাখিছিলো ।’’
তেওঁ লগতে কয় এই অভিযানটো অত্যন্ত কষ্টকৰ আছিল যদিও সফলতাই মনত আনন্দ দিছে ।
উল্লেখ্য যে, সাঁতোৰবিদ এলভিছে বিভিন্ন অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে । ১৯৮৯ চনত সাত বছৰ বয়সত চাব-জুনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সাঁতোৰত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল । এলভিছ হৈছে ১৯৯২ চনত চীনত অনুষ্ঠিত এছিয়া-পেচিফিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক জয় কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় পুৰুষ সাঁতোৰবিদ ।
তেওঁ ১৯৯৪ চনৰ এছিয়ান চুইমিং প্ৰতিযোগিতাত দুটা স্বৰ্ণসহ ছয়টা পদক জয় কৰি অভিলেখো গঢ়িছিল । তদুপৰি তেওঁ ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰি অভিলেখ গঢ়িছিল ।
