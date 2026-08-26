জনী জনী, য়েছ পাপ্পা... লুকাই-চুৰকৈ সোমাইছা ? ন’ পাপ্পা... ! ধেমালিৰ চলেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকীয়নি বাৰ্তা

জনী জনী, য়েছ পাপ্পা... লুকাই-চুৰকৈ সোমাইছা ? ন’ পাপ্পা... ! ধেমালিৰ চলেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকীয়নি বাৰ্তা
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ এক্স একাউণ্টত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এটা পোষ্ট প্ৰকাশ কৰি চৰকাৰৰ কঠোৰ স্থিতিৰ কথা পুনৰবাৰ দোহাৰিছে ৷
Published : August 26, 2026 at 11:28 AM IST
গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ৰাজ্যখনত সংঘটিত প্ৰতিটো নীতি বহিৰ্ভুত, বে-আইনী কামত শেনচকু ৰাখিছে ৷ বিশেষকৈ ড্ৰাগছৰ দৰে বৰবিহ আৰু অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ ওপৰত কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিছে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ এক্স একাউণ্টত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এটা পোষ্ট প্ৰকাশ কৰি চৰকাৰৰ স্থিতিৰ কথা পুনৰবাৰ দোহাৰিছে ৷
Johny Johny? Yes Papa. Sneaking in? No Papa.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 25, 2026
In South Salmara, 11 people who were trying to illegally enter India, were swiftly identified and prevented from crossing our border.
Assam remains alert. Illegal entry will be stopped each day, each time. pic.twitter.com/OlZ4zxvJXC
এটা জনপ্ৰিয় ইংৰাজী কবিতা প্ৰায় সকলোৱে নিশ্চয় শুনিছে ৷ সেয়া হৈছে - ‘‘জনী জনী, য়েছ পাপ্পা’’ ৷ এই কবিতাৰ পংক্তিসমূহৰ লেখীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ পোষ্টটো আৰম্ভ কৰি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আহি ধৰা পৰা ১১ টা অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিছে ৷ মঙলবাৰে নিশা এই ১১ টা অনুপ্ৰৱেশকাৰীক অসম আৰক্ষীয়ে ভাৰত-বাংলা সীমান্তৰ দক্ষিণ শালমাৰাত কৰায়ত্ত কৰে ৷
Bin bulaye mehmaan.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 22, 2026
Entry unofficial thi. Exit official ho gaya.
Late last night in South Salmara, 6 illegal infiltrators were detected and prevented from entering India.
Assam is alert. Illegal entry will be detected and stopped. pic.twitter.com/fIF57xLvlS
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এক্সত প্ৰকাশ কৰা পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘জনী জনী, য়েছ, পাপ্পা । লুকাই-চুৰকৈ সোমাইছা ? ন’ পাপ্পা । দক্ষিণ শালমাৰাত অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰা ১১ জন ব্যক্তিক তাৎক্ষণিকভাৱে কৰায়ত্ত কৰি সীমান্ত পাৰ হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰা হয় ৷ অসম সজাগ । প্ৰতিবাৰেই বিফল হ’ব অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই পোষ্টটোৱে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ সজাগতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰা এই দলটোত পাঁচজন পুৰুষ, তিনিগৰাকী মহিলা আৰু তিনিটা শিশুও আছে ৷
উল্লেখ্য যে, বিগত ২১ আগষ্টতো অনুৰূপধৰণে ভাৰত-বাংলা সীমান্তৰ দক্ষিণ শালমাৰাৰে ছজনীয়া অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ এটা দলে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছিল ৷ অৱশ্যে অসম আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত সেয়া ব্যৰ্থ হৈছিল ৷ সেই সময়তো এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ এই দলটোত দুজন পুৰুষ, দুগৰাকী মহিলা আৰু দুটা শিশু আছিল ৷
লগতে পঢ়ক: বানত পুনৰ ২ জন লোকৰ মৃত্যু; মৃতকৰ সংখ্যা ১০৭ জনলৈ বৃদ্ধি